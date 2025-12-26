Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Championship: Η Ρέξαμ έχανε 1-3 στο 24', αλλά νίκησε 5-3 τη Σέφιλντ και ονειρεύεται την Premier League, δείτε βίντεο
Η ομάδα των Ράιν Ρέινολντς, Σαμ ΜακΈλενεϊ έκανε το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων στους οπαδούς της και εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα προλάβει τα play off της ανόδου
Είχε έναν ακριβώς μήνα να «γευτεί» τη νίκη στην Championship. Όμως ο τρόπος με τον οποίο η Ρέξαμ επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 5-3, γλύκανε τους φιλάθλους της αφήνοντάς τους τις καλύτερες υποσχέσεις ανόδου από το νέο έτος! Η ομάδα του Mr. Deadpool, Ράιαν Ρέινολντς βρέθηκε να χάνει με 1-3 στο 24ο λεπτό φέρνοντας τα πάντα... τούμπα στην συνέχεια.
O Μουρ στο 28' αναπτέρωσε το ηθικό της ομάδας του μειώνοντας, στο 51 ο Λόνγκμαν ισοφάρισε και στο 76' ο Μουρ και πάλι έβαλε μπροστά στο σκορ την Ρέξαμ μέσα σε... εορταστικό πανδαιμόνιο! Το «κερασάκι» στο τελικό 5-3 έβαλε ο Γουίντας από την άσπρη βούλα.
Η νίκη ανέβασε την ομάδα του Φιλ Πάρκινσον στους 31 βαθμούς απέχοντας πλέον 5 από τις θέσεις που οδηγούν στα play-offs ανόδου στην Premier League. Για τους... λάτρεις της ιστορίας, αυτό ήταν το παραγωγικό ματς σε Boxing Day της Championship από το 1970!
Θυμίζουμε ότι τη σεζόν 2022/2023 προβιβάστηκε στην League Two, ακολούθησε η άνοδος στην League One και πριν από μερικούς μήνες εκείνη στην Championship, κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο... τρελό και ανυπόστατο μερικά χρόνια πριν. Οι οπαδοί της Ρέξαμ έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν σε ακόμη ένα «θαύμα»!
