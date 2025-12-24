Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Λιόν: Απέκλεισε ομάδα 7ης κατηγορίας και της έκανε δωρεά 100.000 ευρώ
Λιόν: Απέκλεισε ομάδα 7ης κατηγορίας και της έκανε δωρεά 100.000 ευρώ
Η Λιόν στις 21/12 άφησε εκτός συνέχειας από το Κύπελλο Γαλλίας την Σεν-Κιρ Κολόνιε με 3-0 όμως επιφύλασσε στους γείτονές της ένα δώρο
Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα φέτος στην Γαλλία.
Και πιο συγκεκριμένα για την Σεν-Κιρ Κολόνιε, μία ερασιτεχνική ομάδα που αγωνίζεται στην έβδομη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου που δέχθηκε ένα αναπάντεχο δώρο από την Λιόν.
Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πρόσφατα (21/12) στο Κύπελλο Γαλλίας και παρότι το ημίχρονο είδε την Σεν-Κιρ Κολόνιε να αντέχει έχοντας κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, ωστόσο οι Λιονέ «βρυχήθηκαν» στο δεύτερο μέρος (3-0) αφήνοντας εκτός συνέχειας την... γειτόνισσά της.
Η έδρα του ερασιτεχνικού συλλόγου βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Λιόν και στην ουσία πρόκειται για ένα προάστιο που αριθμεί περίπου 6.000 κατοίκους.
Με τις γιορτές να πλησιάζουν, η Λιόν αποφάσισε να προβεί σε μία όμορφη πρωτοβουλία, «σοκάροντας» ευχάριστα την Σεν-Κιρ Κολόνιε.
Πιο συγκεκριμένα, δώρισε στην... αποκλεισμένη της αντίπαλο ένα ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη μαζί με αυτά του αγώνα έφτασαν περίπου τα 150.000 ευρώ.
Κι όλα αυτά, ενώ ο σύλλογος λειτουργεί με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 280.000 ευρώ, σύμφωνα με την «Equipe».
Ένα δώρο που η Σεν-Κιρ Κολόνιε δέχθηκε με μεγάλη ευγνωμοσύνη, χωρίς να ξεχνάμε φυσικά ότι μερικούς μήνες πριν η Λιόν πέρασε τις δικές της οικονομικές δυσκολίες που την έσπρωξαν στο χείλος του υποβιβασμού.
Και πιο συγκεκριμένα για την Σεν-Κιρ Κολόνιε, μία ερασιτεχνική ομάδα που αγωνίζεται στην έβδομη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου που δέχθηκε ένα αναπάντεχο δώρο από την Λιόν.
Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πρόσφατα (21/12) στο Κύπελλο Γαλλίας και παρότι το ημίχρονο είδε την Σεν-Κιρ Κολόνιε να αντέχει έχοντας κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, ωστόσο οι Λιονέ «βρυχήθηκαν» στο δεύτερο μέρος (3-0) αφήνοντας εκτός συνέχειας την... γειτόνισσά της.
Η έδρα του ερασιτεχνικού συλλόγου βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Λιόν και στην ουσία πρόκειται για ένα προάστιο που αριθμεί περίπου 6.000 κατοίκους.
Με τις γιορτές να πλησιάζουν, η Λιόν αποφάσισε να προβεί σε μία όμορφη πρωτοβουλία, «σοκάροντας» ευχάριστα την Σεν-Κιρ Κολόνιε.
Πιο συγκεκριμένα, δώρισε στην... αποκλεισμένη της αντίπαλο ένα ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη μαζί με αυτά του αγώνα έφτασαν περίπου τα 150.000 ευρώ.
Κι όλα αυτά, ενώ ο σύλλογος λειτουργεί με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 280.000 ευρώ, σύμφωνα με την «Equipe».
Ένα δώρο που η Σεν-Κιρ Κολόνιε δέχθηκε με μεγάλη ευγνωμοσύνη, χωρίς να ξεχνάμε φυσικά ότι μερικούς μήνες πριν η Λιόν πέρασε τις δικές της οικονομικές δυσκολίες που την έσπρωξαν στο χείλος του υποβιβασμού.
⚽ Moins de 24 heures après avoir vécu une soirée hors du temps, le FC St-Cyr/Collonges restait la tête dans les étoiles après avoir défié l’OL... #OLRCC #CoupeDeFrance— Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) December 22, 2025
➡️ https://t.co/uSc5sXmIHj pic.twitter.com/d0Wp8TEgQ7
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα