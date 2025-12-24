Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Φερέρο για το διαζύγιο με Αλκαράθ: «Υπήρχαν διαφωνίες για το νέο συμβόλαιο, αλλά δεν το περίμενα»
Ο Ισπανός τεχνικός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον ξαφνικό χωρισμό του από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, εξήγησε στη Marca τα αίτια του διαζυγίου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον
Η κοινωνία του τένις σείστηκε συθέμελα πριν από 15 ημέρες όταν εντελώς ξαφνικά ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε μέσω των social media ότι από δω και πέρα θα ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο. Τον άνθρωπο που τον πήρε ως ακατέργαστο διαμάντι πριν από 7 χρόνια και κατάφερε να τον μετατρέψει σε έναν ανίκητο πρωταθλητή.
Από την ώρα που έγινε γνωστό το διαζύγιο, πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν στα ισπανικά ΜΜΕ (και όχι μόνο) με τον 45χρονο Φερέρο να παραχωρεί συνέντευξη στην Marca θέλοντας να εξηγήσει το τι ακριβώς έγινε αλλά και τι σκέφτεται να κάνει από δω και πέρα.
Ο Φερέρο ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι πέρα από τη φυσιολογική τριβή στις σχέσεις τους, υπήρχαν διαφωνίες ως προς το νέο συμβόλαιο που θα υπέγραφσαν οι δύο πλευρές (και θα αφορούσε τα ποσοστά που θα έπαιρνε ο κόουτς από τις επιτυχίες του τενίστας) ξεκαθαρίζοντας όμως ότι από την πλευρά του δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσει τη συνεργασία για τον οικονομικό. Επίσης επιβεβαίωσε ότι έχει πολλές προτάσεις από άλλους τενίστες, αποφεύγοντας να πει κάτι για τον Σίνερ («θα πρέπει να το σκεφτώ πάρα πολύ αν προκύψει», είπε) και τονίζοντας ότι θέλει χρόνο καθώς ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το γεγονός ότι δεν θα είναι με τον Αλκαράθ.
« Είναι αλήθεια ότι όταν τελειώνει μια χρονιά πρέπει να εξεταστούν κάποια ζητήματα για το συμβόλαιο. Και, όπως σε κάθε νέο συμβόλαιο ενόψει της επόμενης χρονιάς, υπήρχαν κάποια κοινά σημεία και άλλα στα οποία δεν συμφωνούσαμε, αλλά πίστευα ότι θα συνεχίζαμε κανονικά. Το περιβάλλον του Κάρλος θέλει το καλύτερο γι' αυτόν και εγώ από τη δική μου πλευρά σκέφτομαι το καλύτερο για μένα. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε και να τα συζητήσουμε για να βρούμε τη χρυσή τομή σ' αυτά που διαφωνούμε, αλλά δεν το κάναμε και αποφασίσαμε να μη συνεχίσουμε.», είπε αναφορικά με τα αίσια του διαζυγίθου κι αφού εξέφρασε τη σιγουριά ότι ο πρώην αθλητής του είναι σε εξαιρετική κατάσταση και δεν θα έχει πρόβλημα με τον νέο προπονητή (ο Σάμουελ Λόπεθ ήταν από πέρσι στην ομάδα τους) απάντησε στις φήμες περί υψηλών οικονομικών απαιτήσεων από την πλευρά του.
«Έχω αποδείξει ότι το οικονομικό δεν είναι το πιο σημαντικό για μένα. Κυκλοφόρησε ότι ζητούσα πολλά και είναι αλήθεια πως κατά τα πρώτα χρόνια της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι του Κάρλος ήταν πάντα πολύ γενναιόδωροι μαζί μου και μου προσέφεραν υψηλό ποσοστό από τα κέρδη του. Και το εκτιμώ αυτό. Προσπάθησα να καταστήσω σαφές πως τα χρήματα δεν ήταν ενα από τα προβλήματα, ούτε ο λόγος που βρισκόμουν στην ομάδα», είπε χαρακτηριστικά αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να δουλέψει ξανά μαζί του: «Με την σχέση που έχουμε δεν θα ήταν λογικό να κλείσω την πόρτα. Το ότι διαφωνήσαμε σε κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Εύχομαι τα καλύτερα στον Κάρλος και πιστεύω πως έχει δυνατότητες να γίνει ο καλύτερος τενίστας στην ιστορία. Είναι κάτι που έχω ξαναπεί. Και μπορεί να μην βρίσκομαι πια την ομάδα, αλλά έχει γύρω του πολύ ικανούς ανθρώπους.»
Τέλος ρωτήθηκε για το αν θα δούλευε με τον Γιανίκ Σίνερ, τον μεγάλο αντίπαλο του Αλκαράθ και για το αν έχει δεχθεί ήδη προτάσεις από άλλους τενίστες.
«Θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να σκεφτώ καλά. Αυτοί οι παίκτες είναι απίθανοι, αλλά δεν είναι τώρα η ώρα να σκεφτώ αν θα έλεγα ναι ή όχι. Τώρα περνάω μια δύσκολη φάση και ακόμα σκέφτομαι τον Κάρλος, δεν σκέφτομαι άλλους παίκτες παρόλο που έχω δεχτεί προτάσεις. Θέλω όμως να είμαι ήρεμος και να μην έχω έντονα συναισθήματα. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να απαντήσω στις προτάσεις.»
