Φερέρο για το διαζύγιο με Αλκαράθ: «Υπήρχαν διαφωνίες για το νέο συμβόλαιο, αλλά δεν το περίμενα»

Ο Ισπανός τεχνικός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον ξαφνικό χωρισμό του από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, εξήγησε στη Marca τα αίτια του διαζυγίου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον