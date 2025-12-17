Ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε το ξαφνικό διαζύγιο με τον προπονητή του Χουάν Κάρλος Φερέρο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Juan Carlos Ferrero (@juankiferri)

Νέος προπονητής του Αλκαράθ θα είναι ο Σάμουελ Λόπες, πρώην προπονητής του Πάμπλο Καρένιο, ο οποίος είχε ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο φέτος, μοιραζόμενος τα καθήκοντα με τον Φερέρο, ο οποίος πάντως δεν έκρυψε ότι δεν ήταν δική του επιθυμία αυτό το διαζύγιο μέσα από δικό του ποστάρισμα:«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Από εκείνες που είναι δύσκολο να βρεις τις σωστές λέξεις. Το αντίο δεν είναι ποτέ εύκολο, ειδικά όταν πίσω του υπάρχουν τόσες κοινές εμπειρίες.Δουλέψαμε σκληρά, μεγαλώσαμε μαζί και μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο, την εμπιστοσύνη, τη γνώση και, πάνω απ’ όλα, για τους ανθρώπους που με περιέβαλαν σε όλη αυτή τη διαδρομή.Παίρνω μαζί μου τα γέλια, τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν, τις συζητήσεις, τη στήριξη στις δύσκολες στιγμές και την ικανοποίηση ότι υπήρξα μέρος σε κάτι πραγματικά μοναδικό», τόνισε αρχικά ο Φερέρο και συνέχισε:«Σήμερα κλείνει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Το κλείνω με νοσταλγία, αλλά και με περηφάνια και ενθουσιασμό για όσα μπορεί να έρθουν. Ξέρω ότι όλα όσα έζησα με προετοίμασαν να γίνω καλύτερος.Σε ευχαριστώ, Κάρλος, για την εμπιστοσύνη, την προσπάθεια και για το ότι ο τρόπος που αγωνίζεσαι με έκανε να νιώθω τόσο ξεχωριστός. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σας έμαθα ότι η δουλειά δεν είναι μόνο καθήκοντα ή αποτελέσματα, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που πορεύονται δίπλα σου. Ο καθένας και η καθεμία από εσάς άφησε πάνω μου ένα αποτύπωμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.Υπήρξαμε μια απίστευτη ομάδα, παρά τις δυσκολίες, και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να πετυχαίνετε σπουδαία πράγματα.Είμαι πεπεισμένος ότι οι καλές αναμνήσεις και οι καλοί άνθρωποι πάντα βρίσκουν τον τρόπο να ξανασυναντηθούν.Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.