Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε το ξαφνικό διαζύγιο με τον προπονητή του Χουάν Κάρλος Φερέρο
Ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε το ξαφνικό διαζύγιο με τον προπονητή του Χουάν Κάρλος Φερέρο
Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ο Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, ανακοίνωσε μέσω των social media ότι από δω και πέρα θα ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους από τον μέντορα του
Όταν ο Χουάν Κάρλος Φερέρο ανέλαβε τον Κάρλος Αλκαράθ, το όχι πολύ μακρινό 2015, δεν χρειάστηκε και πολύ για να καταλάβει ότι αυτό που είχε δει τρία χρόνια νωρίτερα (σε ηλικία 12 ετών τον παρακολούθησε πρώτη φορά) ήταν απολύτως σωστό και πλέον είχε στα χέρια του ένα ακατέργαστο διαμάντι.
Ο Ισπανός παλιός πρωταθλητής του τένις, μεταμόρφωσε τον πιτσιρικά από τη Μούρθια σε μια ανίκητη μηχανή, καθώς σε ηλικία 22 ετών ο Καρλίτος έχει γίνει ο νεότερος που βρέθηκε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει κατακτήσει ήδη πέντε τουρνουά Grand Slam και κανείς δεν ξέρει που μπορεί να σταματήσει.
Μόνο που μετά από μία ονειρική χρονιά, την κορυφαία έως τώρα στην καριέρα του, ο Αλκαράθ σόκαρε σήμερα τους πάντες ανακοινώνοντας το διαζύγιο του με τον Φερέρο.
«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να γράψω αυτή την ανάρτηση… Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι κι εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στη διαδρομή μας ως προπονητής και παίκτης.
Σε ευχαριστώ που έκανες τα παιδικά όνειρα πραγματικότητα. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι όταν ήμουν ακόμη ένα παιδί και σε όλη αυτή την πορεία με συνόδευσες σε ένα απίστευτο ταξίδι, εντός και εκτός γηπέδου. Και απόλαυσα πραγματικά κάθε βήμα μαζί σου.
Καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή και νιώθω πως, αν οι αθλητικοί μας δρόμοι έπρεπε να χωρίσουν, έπρεπε να γίνει από εκεί ψηλά. Από το σημείο για το οποίο δουλέψαμε πάντα και στο οποίο πάντα φιλοδοξούσαμε να φτάσουμε», έγραψε στο μακροσκελές ποστάρισμα του ο Αλκαράθ και συνέχισε:
Είναι τόσες πολλές οι αναμνήσεις που μου έρχονται στο μυαλό, που το να διαλέξω μόνο μία δεν θα ήταν δίκαιο. Με βοήθησες να εξελιχθώ ως αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος. Και κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ: απόλαυσα τη διαδικασία. Αυτό κρατάω, τη διαδρομή που διανύσαμε μαζί.
Τώρα έρχονται περίοδοι αλλαγών και για τους δύο, νέες περιπέτειες και νέα πρότζεκτ. Όμως είμαι βέβαιος ότι θα τα αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό, όπως πάντα κάναμε. Πάντα προσθέτοντας.
Σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο σε ό,τι έρθει. Μου μένει η γαλήνη ότι δεν αφήσαμε τίποτα ανεκπλήρωτο, ότι τα δώσαμε όλα ο ένας για τον άλλον.
Σε ευχαριστώ για όλα, Χουάνκι!».
Ο Ισπανός παλιός πρωταθλητής του τένις, μεταμόρφωσε τον πιτσιρικά από τη Μούρθια σε μια ανίκητη μηχανή, καθώς σε ηλικία 22 ετών ο Καρλίτος έχει γίνει ο νεότερος που βρέθηκε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει κατακτήσει ήδη πέντε τουρνουά Grand Slam και κανείς δεν ξέρει που μπορεί να σταματήσει.
Μόνο που μετά από μία ονειρική χρονιά, την κορυφαία έως τώρα στην καριέρα του, ο Αλκαράθ σόκαρε σήμερα τους πάντες ανακοινώνοντας το διαζύγιο του με τον Φερέρο.
«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να γράψω αυτή την ανάρτηση… Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι κι εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στη διαδρομή μας ως προπονητής και παίκτης.
Σε ευχαριστώ που έκανες τα παιδικά όνειρα πραγματικότητα. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι όταν ήμουν ακόμη ένα παιδί και σε όλη αυτή την πορεία με συνόδευσες σε ένα απίστευτο ταξίδι, εντός και εκτός γηπέδου. Και απόλαυσα πραγματικά κάθε βήμα μαζί σου.
Καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή και νιώθω πως, αν οι αθλητικοί μας δρόμοι έπρεπε να χωρίσουν, έπρεπε να γίνει από εκεί ψηλά. Από το σημείο για το οποίο δουλέψαμε πάντα και στο οποίο πάντα φιλοδοξούσαμε να φτάσουμε», έγραψε στο μακροσκελές ποστάρισμα του ο Αλκαράθ και συνέχισε:
Είναι τόσες πολλές οι αναμνήσεις που μου έρχονται στο μυαλό, που το να διαλέξω μόνο μία δεν θα ήταν δίκαιο. Με βοήθησες να εξελιχθώ ως αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος. Και κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ: απόλαυσα τη διαδικασία. Αυτό κρατάω, τη διαδρομή που διανύσαμε μαζί.
Τώρα έρχονται περίοδοι αλλαγών και για τους δύο, νέες περιπέτειες και νέα πρότζεκτ. Όμως είμαι βέβαιος ότι θα τα αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό, όπως πάντα κάναμε. Πάντα προσθέτοντας.
Σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο σε ό,τι έρθει. Μου μένει η γαλήνη ότι δεν αφήσαμε τίποτα ανεκπλήρωτο, ότι τα δώσαμε όλα ο ένας για τον άλλον.
Σε ευχαριστώ για όλα, Χουάνκι!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Νέος προπονητής του Αλκαράθ θα είναι ο Σάμουελ Λόπες, πρώην προπονητής του Πάμπλο Καρένιο, ο οποίος είχε ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο φέτος, μοιραζόμενος τα καθήκοντα με τον Φερέρο, ο οποίος πάντως δεν έκρυψε ότι δεν ήταν δική του επιθυμία αυτό το διαζύγιο μέσα από δικό του ποστάρισμα:
«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Από εκείνες που είναι δύσκολο να βρεις τις σωστές λέξεις. Το αντίο δεν είναι ποτέ εύκολο, ειδικά όταν πίσω του υπάρχουν τόσες κοινές εμπειρίες.
Δουλέψαμε σκληρά, μεγαλώσαμε μαζί και μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο, την εμπιστοσύνη, τη γνώση και, πάνω απ’ όλα, για τους ανθρώπους που με περιέβαλαν σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Παίρνω μαζί μου τα γέλια, τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν, τις συζητήσεις, τη στήριξη στις δύσκολες στιγμές και την ικανοποίηση ότι υπήρξα μέρος σε κάτι πραγματικά μοναδικό», τόνισε αρχικά ο Φερέρο και συνέχισε:
«Σήμερα κλείνει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Το κλείνω με νοσταλγία, αλλά και με περηφάνια και ενθουσιασμό για όσα μπορεί να έρθουν. Ξέρω ότι όλα όσα έζησα με προετοίμασαν να γίνω καλύτερος.
Σε ευχαριστώ, Κάρλος, για την εμπιστοσύνη, την προσπάθεια και για το ότι ο τρόπος που αγωνίζεσαι με έκανε να νιώθω τόσο ξεχωριστός. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σας έμαθα ότι η δουλειά δεν είναι μόνο καθήκοντα ή αποτελέσματα, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που πορεύονται δίπλα σου. Ο καθένας και η καθεμία από εσάς άφησε πάνω μου ένα αποτύπωμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Υπήρξαμε μια απίστευτη ομάδα, παρά τις δυσκολίες, και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να πετυχαίνετε σπουδαία πράγματα. Θα ήθελα να μπορούσα να συνεχίσω. Είμαι πεπεισμένος ότι οι καλές αναμνήσεις και οι καλοί άνθρωποι πάντα βρίσκουν τον τρόπο να ξανασυναντηθούν.
Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Από εκείνες που είναι δύσκολο να βρεις τις σωστές λέξεις. Το αντίο δεν είναι ποτέ εύκολο, ειδικά όταν πίσω του υπάρχουν τόσες κοινές εμπειρίες.
Δουλέψαμε σκληρά, μεγαλώσαμε μαζί και μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο, την εμπιστοσύνη, τη γνώση και, πάνω απ’ όλα, για τους ανθρώπους που με περιέβαλαν σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Παίρνω μαζί μου τα γέλια, τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν, τις συζητήσεις, τη στήριξη στις δύσκολες στιγμές και την ικανοποίηση ότι υπήρξα μέρος σε κάτι πραγματικά μοναδικό», τόνισε αρχικά ο Φερέρο και συνέχισε:
«Σήμερα κλείνει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Το κλείνω με νοσταλγία, αλλά και με περηφάνια και ενθουσιασμό για όσα μπορεί να έρθουν. Ξέρω ότι όλα όσα έζησα με προετοίμασαν να γίνω καλύτερος.
Σε ευχαριστώ, Κάρλος, για την εμπιστοσύνη, την προσπάθεια και για το ότι ο τρόπος που αγωνίζεσαι με έκανε να νιώθω τόσο ξεχωριστός. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σας έμαθα ότι η δουλειά δεν είναι μόνο καθήκοντα ή αποτελέσματα, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που πορεύονται δίπλα σου. Ο καθένας και η καθεμία από εσάς άφησε πάνω μου ένα αποτύπωμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Υπήρξαμε μια απίστευτη ομάδα, παρά τις δυσκολίες, και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να πετυχαίνετε σπουδαία πράγματα. Θα ήθελα να μπορούσα να συνεχίσω. Είμαι πεπεισμένος ότι οι καλές αναμνήσεις και οι καλοί άνθρωποι πάντα βρίσκουν τον τρόπο να ξανασυναντηθούν.
Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα