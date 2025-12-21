Τζαζ - Μάτζικ 127-128: Ο Μπέιν «σφράγισε» τη νίκη στην παράταση
Τζαζ - Μάτζικ 127-128: Ο Μπέιν «σφράγισε» τη νίκη στην παράταση

Ο Ντεσμοντ Μπέιν με καθοριστικό layup στα 0,9 δευτερόλεπτα οδήγησε τους Ορλάντο Μάτζικ σε νίκη θρίλερ 128-127 επί των Γιούτα Τζαζ

Τζαζ - Μάτζικ 127-128: Ο Μπέιν «σφράγισε» τη νίκη στην παράταση
Οι Ορλάντο Μάτζικ πανηγύρισαν μια συγκλονιστική νίκη απέναντι στους Γιούτα Τζαζ με 128-127 στην παράταση, χάρη στον Ντεσμοντ Μπέιν, ο οποίος σκόραρε το νικητήριο layup με 0,9 δευτερόλεπτα να απομένουν!

Οι Τζαζ είχαν προηγηθεί με τέσσερις πόντους από τον Κέγιοντε Τζορτζ, όμως ο Μπέιν βγήκε μπροστά στο κρίσιμο σημείο, ολοκληρώνοντας μια επιθετική προσπάθεια που χάρισε τη νίκη στους Μάτζικ, ενώ ήταν ο κορυφαίος της βραδιάς για το Ορλάντο, με συνολικά 32 πόντους. Ο Πάολο Μπάνκερο πρόσθεσε 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Άντονι Μπλακ είχε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα να σπάσει το σερί δύο ηττών εκτός έδρας.

Από πλευράς Τζαζ, ο Κέιοντε Τζορτζ ηγήθηκε με 27 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Σβι Μιχάιλιουκ σημείωσε 23 και ο Άιζαϊα Κόλιερ 18 πόντους. Η ομάδα του Σολτ Λέικ Σίτι κατάφερε να καλύψει διαφορά 19 πόντων και να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρά την εντυπωσιακή επιστροφή της.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-36, 60-65, 78-97, 118-118, 127-128

Κινγκς - Μπλέιζερς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, επικρατώντας με 98-93.

Ο Ντένι Άβντια ηγήθηκε με 24 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ, συνεχίζοντας τις σταθερά παραγωγικές εμφανίσεις του φέτος. Ο Σέιντον Σαρπ πρόσθεσε 23 πόντους, ενώ ο Τουμάνι Καμάρα είχε 15 και ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν τελείωσε με double-double (14 πόντοι, 14 ριμπάουντ). Οι Μπλέιζερς έφτασαν έτσι τις τρεις συνεχόμενες νίκες, ανεβαίνοντας στο 12-16.

Από την άλλη, οι Κινγκς γνώρισαν πέμπτη διαδοχική ήττα, με τον Ντένις Σρούντερ να πετυχαίνει 21 πόντους και τον ρούκι Μαξίμ Ρενό 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Η απουσία του Ντομάντας Σαμπονίς λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την ομάδα του Σακραμέντο.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 44-47, 69-72, 93-98

