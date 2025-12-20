Ετοιμάζεται να ντυθεί γαμπρός ο Λαρεντζάκης: Έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Γιώτα Γεωργοπούλου, σε μια λαμπερή βραδιά όπου εκείνη νόμιζε ότι θα γιόρταζε μόνο τα γενέθλιά της

Έτοιμος να χορέψει το χορό του Ησαΐα είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο 32χρονος διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του, Γιώτας Γεωργοπούλου, σε μια υπέρλαμπρη βραδιά, παρουσία των φίλων και των αγαπημένων τους προσώπων.

Ο «Λάρι» έκανε έκπληξη στην σύντροφό του, που νόμιζε ότι θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, αλλά τελικά είδε το αγόρι της να γονατίζει μπροστά της με ένα δαχτυλίδι και είπε «I do».



Το ζευγάρι είναι μαζί τέσσερα χρόνια και γνωρίστηκε στο νησί καταγωγής του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, την Κύνθο και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. 

Η Γιώτα Γεωργοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μάνη.

Μαζί με την αδελφή της, Κάλη, έχουν δημιουργήσει τη δική τους εταιρεία με μαγιό, τα «ggioswim». Από μικρές είχαν όνειρο να ασχοληθούν με τη μόδα.

Η 25χρονη καλλονή ασχολείται με το μόντελινγκ, παίζει beach volley, ενώ στον ελεύθερό της χρόνο της αρέσει να περνά χρόνο με τους φίλους της και να κάνει ταξίδια. 

