Υπέγραψε στην Πόρτο στα 41 του ο Τιάγκο Σίλβα και ονειρεύεται συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026
Τιάγκο Σίλβα Πόρτο Μουντιάλ 2026

Υπέγραψε στην Πόρτο στα 41 του ο Τιάγκο Σίλβα και ονειρεύεται συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός είχε παίξει στην Πόρτο Β' τη σεζόν 2004-05

Υπέγραψε στην Πόρτο στα 41 του ο Τιάγκο Σίλβα και ονειρεύεται συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026
Δεν το βάζει κάτω ο Τιάγκο Σίλβα. 

Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος αμυντικός στα 41 του αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη και να παίξει έως το τέλος της σεζόν στην Πόρτο

Στην ομάδα του Οπόρτο είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2004-05, όχι όμως στην ανδρική αλλά στη Β'. Ο Τιάγκο Σίλβα έμεινε ελεύθερος από την Φλουμινένσε και αποφάσισε να παίξει σε μια ομάδα της Ευρώπης για να κυνηγήσει το όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ του 2026. 

Ο Βραζιλιάνος έχει 3 συμμετοχές σε Μουντιάλ (2014, 2018, 2022) ενώ το 2010 ήταν στην αποστολή αλλά δεν αγωνίστηκε. 
