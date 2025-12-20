Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, τρεις παρατάσεις και 258 πόντοι στο Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

Επιστροφή στις νίκες με... 100άρα για τη Μονακό

«Ξέσπασε» στην Παρτιζάν η Ζαλγκίρις

Δεύτερο «διπλό» για την Ντουμπάι, 80-76 την Εφές

Ο Μπάτλερ έβαλε τον Ερυθρό Αστέρα και πάλι σε τροχιά νικών

Αποτελέσματα - 17η αγωνιστική

Βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Σε έναν συγκλονιστικό σε εξέλιξη ισπανικό «εμφύλιο», που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις και στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα ματς Euroleague (258 πόντοι), η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε την έδρα της και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της, πιάνοντας με ρεκόρ 12-5 τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 134-124 της Μπασκόνια, για τη 17η αγωνιστική, με τους Βάσκους να υποχωρούν 6-11.Ένα ξέσπασμα της Μπαρτσελόνα στο τελευταίο δίλεπτο της κανονικής διάρκειας έδειξε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των Καταλανών, όταν από το εις βάρος τους 89-94 έτρεξαν σερί 8-0 για το 97-94 στα 21΄΄ για λήξη. Ο Χάουαρντ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και από τα 6,75 έφερε την ισοφάριση που έστειλε το ματς στην παράταση, καθώς ο Λαπροβίτολα αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο της Μπαρτσελόνα.Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Λουαού-Καμπαρό έδειξε να παίρνει την Μπασκόνια στις... πλάτες του στην επίθεση, με τους Βάσκους να προσπερνούν με 106-104 λίγο πριν το φινάλε. Ωστόσο, ο Ερνανγκόμεθ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφερε και πάλι την ισοφάριση (106-106), με το παιχνίδι να οδηγείται στη δεύτερη παράταση, καθώς στο τελευταίο λεπτό οι δύο ομάδες έδωσαν ρεσιτάλ αστοχίας...Στο κρίσιμο δεύτερο πεντάλεπτο, η Μπασκόνια έσφιξε την άμυνα της και με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 10-1 έγραψε το 116-107 και έδειξε αποφασισμένη να «κλειδώσει» το «διπλό». Ωστόσο, στα λεπτά που κύλησαν μέχρι το φινάλε ο Πάντερ ξεδίπλωσε το επιθετικό του ταλέντο και στην εκπνοή έγραψε το 122-122!Στην τρίτη παράταση, οι Καταλανοί βασίστηκαν σε ένα σερί 9-0 που έτρεξαν στα πρώτα λεπτά και στα 2 λεπτά πριν το φινάλε διαμόρφωσαν το 131-122. Στην επίθεση που ακολούθησε τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο ο Χάουαρντ και οι Βάσκοι παραδόθηκαν...Το ισπανικό ντέρμπι έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με 43 πόντους (career high), οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην επιτυχία, ακόμη κι όταν βρέθηκε στη δεύτερη παράταση στο -9 (116-107). Πολύτιμη η προσφορά και του Τόμας Σατοράνσκι με 23 πόντους. Από την Μπασκόνια δεν αρκούσαν οι 33 και 26 πόντοι των Μάρκους Χάουαρντ και Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, αντίστοιχα.Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75, 97-97κ.α., 106-106παρ., 122-122 -2η παρ., 134-124 -3η παρ.Τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών έδωσε στο Πριγκιπάτο η Μονακό, βελτιώνοντας σε 10-7 το ρεκόρ της και αρχίζοντας πάλι την «αναρρίχηση» της προς την εξάδα της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-77 την Μπάγερν Μονάχου, για τη 17η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην όγδοη διαδοχική ήττα τους και δωδέκατη στο σύνολο.Οι Μονεγάσκοι βρήκαν το ξέσπασμα που αναζητούσαν από το πρώτο τζάμπολ στην τρίτη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 35-16 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +27 (82-55) και δε χρειάστηκε να κοιτάξουν πίσω...Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μίροτιτς (16π.), Τζέιμς (14π.), Ντιαλό (12π.), Χέιζ (11π.), Τάις (10π.) και Στραζέλ (10π.). Από την Μπάγερν διασώθηκε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 13 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77Η Ζαλγκίρις... ξέσπασε πάνω στην Παρτιζάν τη βαριά ήττα από την Αναντολού Εφές, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-7, με το οποίο μπήκαν και πάλι σε τροχιά εξάδας. Οι Λιθουανοί συνέτριψαν με 109-68 την Παρτιζάν στο Κάουνας, για τη 17η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην 11η ήττα τους.Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις εξαργύρωσε την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (κράτησε τους αντιπάλους στους 15 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο) και την υπεροχή της στα ριμπάουντ (41 έναντι 18!), εξασφαλίζοντας από την πρώτη περίοδο μία διαφορά ασφαλείας και φτάνοντας χωρίς να... ιδρώσει στο τελικό 109-68.Μεγάλη εμφάνιση από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο με 22 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ από την Παρτιζάν πάλεψε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 17.Αξίζει να σημειωθεί ότι απόψε η Ζαλγκίρις σημείωσε ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα (109) στην Ιστορία του συλλόγου στη Euroleague, ενώ η διαφορά των 41 πόντων είναι επίσης η μεγαλύτερη στην Ιστορία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-30, 82-48, 109-68Το δεύτερο εφετινό «διπλό» της στη Euroleague, πανηγύρισε στην Πόλη η Ντουμπάι, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-9. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 80-76 της Αναντολού Εφές, για την 17η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την τουρκική ομάδα να υποχωρεί στο 6-11 μετά το τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας.Με τα τρίποντα να της έχουν γυρίσει την... πλάτη (μόλις 3/17), η Ντουμπάι κυριάρχησε στα ριμπάουντ, ήταν καλύτερη στη δημιουργία και ενεργοποιώντας και την άμυνά της στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, πέτυχε την ανατροπή και «απέδρασε» νικήτρια από την Κωνσταντινούπολη.Κορυφαίος της Ντουμπάι, που είχε βρεθεί ακόμη και στο -10 (50-40) στο 26΄, ο Μφιουντού Καμπεγκέλε με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Αναντολού Εφές πάλεψαν οι Μπομπουά, Βάιλερ-Μπαμπ και Σμιτς, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-52, 76-80Το δίποντο του Τζάρεντ Μπάτλερ στα 20΄΄ για τη λήξη, έκρινε το... θρίλερ του Βελιγραδίου, με τον Ερυθρό Αστέρα να κάμπτει την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέφει στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.Οι Σέρβοι επικράτησαν με 90-89 των Ιταλών, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, και με ρεκόρ 10-7 συνεχίζουν το «κυνήγι» της εξάδας. Στον αντίποδα, η Βίρτους υποχώρησε στη 12η θέση με ρεκόρ 8-9.Κορυφαίοι των νικητών οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζόρνταν Νουόρα με 21 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τους Ιταλούς ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 29 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 23-15, 45-46, 70-70, 90-89Πέμπτη, 18 ΔεκεμβρίουΠαναθηναϊκός–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βαλένθια (Ισπανία) 85-82Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 72-87Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 95-90Παρασκευή, 19 ΔεκεμβρίουΟλυμπιακός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 107-84Αναντολού Εφές (Τουρκία)– Ντουμπάι (ΗΑΕ) 76-80Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 109-68Μονακό (Μονακό)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-77Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 134-124 -3 παρ. (97-97κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2παρ.)Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-89Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-5Βαλένθια (Ισπανία) 11-6Παναθηναϊκός 11-6Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7Μονακό (Μονακό) 10-7Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 10-7Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-7Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8Ολυμπιακός 9-7Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-9Ντουμπάι (ΗΑΕ) 8-9Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10Παρτιζάν (Σερβία) 6-11Μπασκόνια (Ισπανία) 6-11Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-11Παρί (Γαλλία) 5-12Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-12Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-13* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-ΦενέρμπαχτσεΤρίτη 23/1218:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές21:45 Παρί-Ερυθρός ΑστέραςΠαρασκευή 26/1219:00 Παρτίζαν-Μακάμπι20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός