Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, τρεις παρατάσεις και 258 πόντοι στο Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, τρεις παρατάσεις και 258 πόντοι στο Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα με 107-84 της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ - Η Μπάρτσα με 43 πόντους του Κέβιν Πάντερ λύγισε την Μπασκόνια με 134-124 και έπιασε κορυφή - Νίκες για Ντουμπάι, Μονακό, Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν εντός έδρας με 107-84 και έφτασε στο 9-7 ρεκόρ, έχοντας φυσικά και ένα ματς λιγότερο. Νωρίτερα η Ντουμπάι BC πέρασε από την έδρας της Αναντολού Εφές κερδίζοντας με 76-80, ενώ με ισοπεδωτικές νίκες συνέχισαν η Ζάλγκιρις που διέλυσε την Παρτίζαν με 109-68 όπως επίσης και η Μονακό που έκανε φύλλο και φτερό την Μπάγερν Μονάχου (103-77). Μετά από ένα τεράστιο θρίλερ, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Βίρτους με 90-89. Η Μπαρτσελόνα με 43 πόντους του Κέβιν Πάντερ λύγισε την Μπασκόνια στην τρίτη παράταση με 134-124.
Απέναντι σε μία ομάδα που δεν ενδείκνυται για... συμπεράσματα, την ουραγό Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, επικρατώντας με 107-84, στο ΣΕΦ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν Χριστούγεννά με χαμόγελα, μετά την απογοήτευση για τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.
Ο Ολυμπιακός που δεν είχε τους τραυματίες Ουόρντ, ΜακΚίσικ (ο Μόντε Μόρις θα κάνει ντεμπούτο με τον Κολοσσό) ανέβηκε στο 9-7 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία με ρεκόρ 4-13.
Η ομάδα του Πειραιά οικοδόμησε διψήφια διαφορά από την 1η περίοδο, τη συντήρησε με πολυφωνία στην επίθεση και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, με τον Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να ρίξει τους Σέιμπεν Λι και Όμηρο Νετζήπογλου στο παρκέ στο τέλος.
Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 22 πόντους (4/8 τρίποντα) και 6 ασίστ, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 21 πόντους με 2/3 τρίποντα, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 17 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν Νιλικίνα (11π.), Μιλουτίνοφ (10π.,6ρ.) και Χολ (10π.). Ο Πίτερς, σε μια βραδιά που ήταν άστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου (2/6) σημείωσε 6 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.
Η Βιλερμπάν που δεν είχε τον κορυφαίο παίκτη της Νάντο ντε Κολό (τραυματίας) υπέπεσε σε 16 λάθη (9 ο Ολυμπιακός) και είχε διψήφιους δύο παίκτες, τους Σακίλ Χάρισον (11π.) και Έντουιν Τζάκσον (10π.).
Τραυματίστηκε σοβαρά στην 3η περίοδο ο Αρμέλ Τραορέ από πλευράς Βιλερμπάν και πήρε τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια υποβασταζόμενος.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84
Απάντηση με... προπόνηση για τον Ολυμπιακό, 107-84 την Βιλερμπάν
Απέναντι σε μία ομάδα που δεν ενδείκνυται για... συμπεράσματα, την ουραγό Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, επικρατώντας με 107-84, στο ΣΕΦ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν Χριστούγεννά με χαμόγελα, μετά την απογοήτευση για τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.
Ο Ολυμπιακός που δεν είχε τους τραυματίες Ουόρντ, ΜακΚίσικ (ο Μόντε Μόρις θα κάνει ντεμπούτο με τον Κολοσσό) ανέβηκε στο 9-7 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία με ρεκόρ 4-13.
Η ομάδα του Πειραιά οικοδόμησε διψήφια διαφορά από την 1η περίοδο, τη συντήρησε με πολυφωνία στην επίθεση και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, με τον Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να ρίξει τους Σέιμπεν Λι και Όμηρο Νετζήπογλου στο παρκέ στο τέλος.
Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 22 πόντους (4/8 τρίποντα) και 6 ασίστ, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 21 πόντους με 2/3 τρίποντα, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 17 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν Νιλικίνα (11π.), Μιλουτίνοφ (10π.,6ρ.) και Χολ (10π.). Ο Πίτερς, σε μια βραδιά που ήταν άστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου (2/6) σημείωσε 6 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.
Η Βιλερμπάν που δεν είχε τον κορυφαίο παίκτη της Νάντο ντε Κολό (τραυματίας) υπέπεσε σε 16 λάθη (9 ο Ολυμπιακός) και είχε διψήφιους δύο παίκτες, τους Σακίλ Χάρισον (11π.) και Έντουιν Τζάκσον (10π.).
Τραυματίστηκε σοβαρά στην 3η περίοδο ο Αρμέλ Τραορέ από πλευράς Βιλερμπάν και πήρε τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια υποβασταζόμενος.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84
Άντεξε η Μπαρτσελόνα στον ισπανικό «εμφύλιο» των τριών παρατάσεων!
Σε έναν συγκλονιστικό σε εξέλιξη ισπανικό «εμφύλιο», που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις και στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα ματς Euroleague (258 πόντοι), η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε την έδρα της και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της, πιάνοντας με ρεκόρ 12-5 τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 134-124 της Μπασκόνια, για τη 17η αγωνιστική, με τους Βάσκους να υποχωρούν 6-11.
Ένα ξέσπασμα της Μπαρτσελόνα στο τελευταίο δίλεπτο της κανονικής διάρκειας έδειξε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των Καταλανών, όταν από το εις βάρος τους 89-94 έτρεξαν σερί 8-0 για το 97-94 στα 21΄΄ για λήξη. Ο Χάουαρντ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και από τα 6,75 έφερε την ισοφάριση που έστειλε το ματς στην παράταση, καθώς ο Λαπροβίτολα αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο της Μπαρτσελόνα.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Λουαού-Καμπαρό έδειξε να παίρνει την Μπασκόνια στις... πλάτες του στην επίθεση, με τους Βάσκους να προσπερνούν με 106-104 λίγο πριν το φινάλε. Ωστόσο, ο Ερνανγκόμεθ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφερε και πάλι την ισοφάριση (106-106), με το παιχνίδι να οδηγείται στη δεύτερη παράταση, καθώς στο τελευταίο λεπτό οι δύο ομάδες έδωσαν ρεσιτάλ αστοχίας...
Στο κρίσιμο δεύτερο πεντάλεπτο, η Μπασκόνια έσφιξε την άμυνα της και με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 10-1 έγραψε το 116-107 και έδειξε αποφασισμένη να «κλειδώσει» το «διπλό». Ωστόσο, στα λεπτά που κύλησαν μέχρι το φινάλε ο Πάντερ ξεδίπλωσε το επιθετικό του ταλέντο και στην εκπνοή έγραψε το 122-122!
Στην τρίτη παράταση, οι Καταλανοί βασίστηκαν σε ένα σερί 9-0 που έτρεξαν στα πρώτα λεπτά και στα 2 λεπτά πριν το φινάλε διαμόρφωσαν το 131-122. Στην επίθεση που ακολούθησε τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο ο Χάουαρντ και οι Βάσκοι παραδόθηκαν...
Το ισπανικό ντέρμπι έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με 43 πόντους (career high), οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην επιτυχία, ακόμη κι όταν βρέθηκε στη δεύτερη παράταση στο -9 (116-107). Πολύτιμη η προσφορά και του Τόμας Σατοράνσκι με 23 πόντους. Από την Μπασκόνια δεν αρκούσαν οι 33 και 26 πόντοι των Μάρκους Χάουαρντ και Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75, 97-97κ.α., 106-106παρ., 122-122 -2η παρ., 134-124 -3η παρ.
Επιστροφή στις νίκες με... 100άρα για τη Μονακό
Τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών έδωσε στο Πριγκιπάτο η Μονακό, βελτιώνοντας σε 10-7 το ρεκόρ της και αρχίζοντας πάλι την «αναρρίχηση» της προς την εξάδα της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-77 την Μπάγερν Μονάχου, για τη 17η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην όγδοη διαδοχική ήττα τους και δωδέκατη στο σύνολο.
Οι Μονεγάσκοι βρήκαν το ξέσπασμα που αναζητούσαν από το πρώτο τζάμπολ στην τρίτη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 35-16 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +27 (82-55) και δε χρειάστηκε να κοιτάξουν πίσω...
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μίροτιτς (16π.), Τζέιμς (14π.), Ντιαλό (12π.), Χέιζ (11π.), Τάις (10π.) και Στραζέλ (10π.). Από την Μπάγερν διασώθηκε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 13 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77
«Ξέσπασε» στην Παρτιζάν η Ζαλγκίρις
Η Ζαλγκίρις... ξέσπασε πάνω στην Παρτιζάν τη βαριά ήττα από την Αναντολού Εφές, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-7, με το οποίο μπήκαν και πάλι σε τροχιά εξάδας. Οι Λιθουανοί συνέτριψαν με 109-68 την Παρτιζάν στο Κάουνας, για τη 17η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην 11η ήττα τους.
Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις εξαργύρωσε την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (κράτησε τους αντιπάλους στους 15 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο) και την υπεροχή της στα ριμπάουντ (41 έναντι 18!), εξασφαλίζοντας από την πρώτη περίοδο μία διαφορά ασφαλείας και φτάνοντας χωρίς να... ιδρώσει στο τελικό 109-68.
Μεγάλη εμφάνιση από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο με 22 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ από την Παρτιζάν πάλεψε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 17.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απόψε η Ζαλγκίρις σημείωσε ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα (109) στην Ιστορία του συλλόγου στη Euroleague, ενώ η διαφορά των 41 πόντων είναι επίσης η μεγαλύτερη στην Ιστορία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-30, 82-48, 109-68
Δεύτερο «διπλό» για την Ντουμπάι, 80-76 την Εφές
Το δεύτερο εφετινό «διπλό» της στη Euroleague, πανηγύρισε στην Πόλη η Ντουμπάι, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-9. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 80-76 της Αναντολού Εφές, για την 17η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την τουρκική ομάδα να υποχωρεί στο 6-11 μετά το τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας.
Με τα τρίποντα να της έχουν γυρίσει την... πλάτη (μόλις 3/17), η Ντουμπάι κυριάρχησε στα ριμπάουντ, ήταν καλύτερη στη δημιουργία και ενεργοποιώντας και την άμυνά της στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, πέτυχε την ανατροπή και «απέδρασε» νικήτρια από την Κωνσταντινούπολη.
Κορυφαίος της Ντουμπάι, που είχε βρεθεί ακόμη και στο -10 (50-40) στο 26΄, ο Μφιουντού Καμπεγκέλε με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Αναντολού Εφές πάλεψαν οι Μπομπουά, Βάιλερ-Μπαμπ και Σμιτς, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-52, 76-80
Ο Μπάτλερ έβαλε τον Ερυθρό Αστέρα και πάλι σε τροχιά νικών
Το δίποντο του Τζάρεντ Μπάτλερ στα 20΄΄ για τη λήξη, έκρινε το... θρίλερ του Βελιγραδίου, με τον Ερυθρό Αστέρα να κάμπτει την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέφει στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.
Οι Σέρβοι επικράτησαν με 90-89 των Ιταλών, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, και με ρεκόρ 10-7 συνεχίζουν το «κυνήγι» της εξάδας. Στον αντίποδα, η Βίρτους υποχώρησε στη 12η θέση με ρεκόρ 8-9.
Κορυφαίοι των νικητών οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζόρνταν Νουόρα με 21 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τους Ιταλούς ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 29 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 23-15, 45-46, 70-70, 90-89
Αποτελέσματα - 17η αγωνιστικήΠέμπτη, 18 Δεκεμβρίου
Παναθηναϊκός–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βαλένθια (Ισπανία) 85-82
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 72-87
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 95-90
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 107-84
Αναντολού Εφές (Τουρκία)– Ντουμπάι (ΗΑΕ) 76-80
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 109-68
Μονακό (Μονακό)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-77
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 134-124 -3 παρ. (97-97κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2παρ.)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-89
ΒαθμολογίαΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-5
Βαλένθια (Ισπανία) 11-6
Παναθηναϊκός 11-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7
Μονακό (Μονακό) 10-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 10-7
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8
Ολυμπιακός 9-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-9
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 8-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10
Παρτιζάν (Σερβία) 6-11
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-11
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-11
Παρί (Γαλλία) 5-12
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-12
Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (18η)Τρίτη 23/12
18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός
20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 26/12
19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα