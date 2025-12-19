Μονακό - Μπάγερν 103-77: Ξέσπασμα και επιστροφή στις νίκες στο Πριγκιπάτο
Μονακό - Μπάγερν 103-77: Ξέσπασμα και επιστροφή στις νίκες στο Πριγκιπάτο

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και ανέβηκε στο 10-7 διαλύοντας τη Μπάγερν με καταιγιστική τρίτη περίοδο

Μονακό - Μπάγερν 103-77: Ξέσπασμα και επιστροφή στις νίκες στο Πριγκιπάτο
Τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών έδωσε στο Πριγκιπάτο η Μονακό, βελτιώνοντας σε 10-7 το ρεκόρ της και αρχίζοντας πάλι την «αναρρίχηση» της προς την εξάδα της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-77 την Μπάγερν Μονάχου, για τη 17η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην όγδοη διαδοχική ήττα τους και δωδέκατη στο σύνολο.

Οι Μονεγάσκοι βρήκαν το ξέσπασμα που αναζητούσαν από το πρώτο τζάμπολ στην τρίτη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 35-16 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +27 (82-55) και δε χρειάστηκε να κοιτάξουν πίσω...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μίροτιτς (16π.), Τζέιμς (14π.), Ντιαλό (12π.), Χέιζ (11π.), Τάις (10π.) και Στραζέλ (10π.). Από την Μπάγερν διασώθηκε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα


