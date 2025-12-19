Μονακό - Μπάγερν 103-77: Ξέσπασμα και επιστροφή στις νίκες στο Πριγκιπάτο

Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και ανέβηκε στο 10-7 διαλύοντας τη Μπάγερν με καταιγιστική τρίτη περίοδο
Τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών έδωσε στο Πριγκιπάτο η Μονακό, βελτιώνοντας σε 10-7 το ρεκόρ της και αρχίζοντας πάλι την «αναρρίχηση» της προς την εξάδα της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-77 την Μπάγερν Μονάχου, για τη 17η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην όγδοη διαδοχική ήττα τους και δωδέκατη στο σύνολο.
Οι Μονεγάσκοι βρήκαν το ξέσπασμα που αναζητούσαν από το πρώτο τζάμπολ στην τρίτη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 35-16 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +27 (82-55) και δε χρειάστηκε να κοιτάξουν πίσω...
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μίροτιτς (16π.), Τζέιμς (14π.), Ντιαλό (12π.), Χέιζ (11π.), Τάις (10π.) και Στραζέλ (10π.). Από την Μπάγερν διασώθηκε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 13 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
✅ 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞.— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 19, 2025
👏 Super match collectif de la #RocaTeam pour retrouver le chemin de la victoire en Europe !
🗓️ On se retrouve à nouveau à la Salle Gaston Médecin ce dimanche à 15h pour le match 🆚 @Nanterre92 !#DagheMunegu #EveryGameMatters pic.twitter.com/mLAWjqx0kM
