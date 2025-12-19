Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
«Διαστημική» Ζαλγκίρις διέλυσε 109-68 την Παρτίζαν στο Κάουνας, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Μασιούλις συνέτριψε με διαφορά 41 πόντων την Παρτίζαν με MVP τον αλάνθαστο Ράιτ και έφτασε τις 10 νίκες στη EuroLeague
Πολύ εύκολο βράδυ είχε η Ζαλγκίρις, επικρατώντας με 109-68, της Παρτίζαν, μέσα στο κατάμεστο Κάουνας, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.
MVP ΗΤΑΝ Ο…Μόουζες Ράιτ με 17 πόντους (6/6 δίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, σε 23 λεπτά συμμετοχής.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Μπρούνο Φερνάντο με 16 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 73% στα δίποντα της Ζαλγκίρις.
Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-30, 82-48, 109-68
Πηγή:www.gazzetta.gr
Absolute show on display in Kaunas from @bczalgiris!#EveryGameMatters pic.twitter.com/e6jdKrcpXd— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025
