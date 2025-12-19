Πρόταση γάμου στο ΣΕΦ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν, δείτε βίντεο
Την ώρα που ο Ολυμπιακός έχτιζε διαφορά απέναντι στη Βιλερμπάν, ένας φίλαθλος αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague μετά από τρεις σερί ήττες, αφού διέλυσε τη Βιλερμπάν με 107-84 στο σπίτι του.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής του παιχνιδιού ανάμεσα σε τρίτη και τέταρτη περίοδο, ένας φίλαθλος των ερυθρολεύκων επέλεξε τη στιγμή για να κάνει πρόταση γάμου στην σύντροφό του.
Η κάμερα του γηπέδου την απαθανάτισε με τον κόσμο να χειροκροτεί!
Δείτε ΕΔΩ τη στιγμή της πρότασης γάμου
