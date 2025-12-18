Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ο Κάιρι Ίρβινγκ έβγαλε «νοκ αουτ» ρομπότ που έκανε επίδειξη, δείτε βίντεο
Ο Κάιρι Ίρβινγκ έβγαλε «νοκ αουτ» ρομπότ που έκανε επίδειξη, δείτε βίντεο
Σε ένα βίντεο που έγινε viral, ο άσος των Ντάλας Μάβερικς υπενθύμισε στα ρομπότ ποιος είναι το αφεντικό, ρίχνοντας στο έδαφος ένα από τα διάσημα ανδροειδή
Η τεχνολογία μπορεί να εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, αλλά ο Κάιρι Ίρβινγκ φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι. Την Τετάρτη, οι παίκτες των Ντάλας Μάβερικς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα ρομπότ τύπου Atlas της Boston Dynamics, με την ομάδα να μοιράζεται το σχετικό βίντεο από την κοντινή γνωριμία τους.
Η «επίθεση» του Ίρβινγκ
Το ρομπότ άρχισε να κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του, εκτελώντας μια εντυπωσιακή κυκλική κλωτσιά μπροστά στους έκπληκτους παίκτες. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε όταν παρενέβη ο «Uncle Drew».
Όταν ο Ίρβινγκ πλησίασε το μηχάνημα, το ρομπότ φάνηκε να αντιλαμβάνεται τον «κίνδυνο» και άρχισε να οπισθοχωρεί με έναν σχεδόν αξιολάτρευτο τρόπο. Ο 33χρονος σούπερ σταρ δεν πτοήθηκε, προχώρησε προς το μέρος του και με ένα δυνατό σπρώξιμο το έστειλε στο έδαφος.
Αμέσως μετά την πράξη του, ο Ίρβινγκ φάνηκε να μετανιώνει για την ένταση της επίθεσής του και πήγε άμεσα από πάνω του, του έδωσε το χέρι, αλλά εκείνο δεν ανταποκρίθηκε. «Νόμιζα ότι μπορούσα να βάλω περισσότερη δύναμη», είπε σε απολογητικό τόνο ο σταρ του Μάβερικς.
Παρά το χιούμορ της στιγμής, πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν στα social media ότι ελπίζουν τα ρομπότ να μην κρατήσουν κακία στον Κάιρι, φοβούμενοι μια μελλοντική... εκδίκηση της τεχνολογίας!
Η «επίθεση» του Ίρβινγκ
Το ρομπότ άρχισε να κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του, εκτελώντας μια εντυπωσιακή κυκλική κλωτσιά μπροστά στους έκπληκτους παίκτες. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε όταν παρενέβη ο «Uncle Drew».
Όταν ο Ίρβινγκ πλησίασε το μηχάνημα, το ρομπότ φάνηκε να αντιλαμβάνεται τον «κίνδυνο» και άρχισε να οπισθοχωρεί με έναν σχεδόν αξιολάτρευτο τρόπο. Ο 33χρονος σούπερ σταρ δεν πτοήθηκε, προχώρησε προς το μέρος του και με ένα δυνατό σπρώξιμο το έστειλε στο έδαφος.
Αμέσως μετά την πράξη του, ο Ίρβινγκ φάνηκε να μετανιώνει για την ένταση της επίθεσής του και πήγε άμεσα από πάνω του, του έδωσε το χέρι, αλλά εκείνο δεν ανταποκρίθηκε. «Νόμιζα ότι μπορούσα να βάλω περισσότερη δύναμη», είπε σε απολογητικό τόνο ο σταρ του Μάβερικς.
Παρά το χιούμορ της στιγμής, πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν στα social media ότι ελπίζουν τα ρομπότ να μην κρατήσουν κακία στον Κάιρι, φοβούμενοι μια μελλοντική... εκδίκηση της τεχνολογίας!
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα