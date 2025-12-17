Εφιάλτης δίχως τέλος για τον Πανιώνιο: Ηττήθηκε 94-69 εντός έδρας από την Ουλμ

Ο Πανιώνιος παραδόθηκε στον ρυθμό της Ουλμ, γνωρίζοντας την ήττα με 69-94 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του EuroCup, μετρώντας πλέον δέκα συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Οι Γερμανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 34 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (48-82, 34’), απέναντι στον Πανιώνιο, που παραμένει στην τελευταία θέση της Stoiximan GBL και του EuroCup, έχοντας συνολικά 19 ήττες σε 21 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Ουλμ έχτισε διαφορά ασφαλείας από το πρώτο ημίχρονο (25-46), βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τον Πανιώνιο, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 4/28 τρίποντα.

Οι Νεοσμυρνιώτες δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ούτε καν ανταγωνιστικό πρόσωπο, αγνοώντας τη νίκη στο EuroCup από το ματς της πρεμιέρας με την Κέμνιτζ, την 1η Οκτωβρίου.

Οι Τάιλερ Γουόλ (11π., 8ριμπ.), Στέντμον Λέμον (11π.), Γιώργος Τσαλμπούρης (10π., 5ασ., 4ριμπ.) και Τζέιλεν Χαντς (16π.) ήταν οι «διψήφιοι» για την ομάδα του Ηλία Ζούρου, η οποία πλέον έχει μπροστά της τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 25-46, 41-70, 69-94.



Πηγή: www.gazzetta.gr