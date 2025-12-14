Θρήνος για την οικογένεια Γιασικεβίτσιους: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της συζύγου του, Άννας Δούκα
SPORTS
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους Άννα Δούκα Φενερμπαχτσέ Αναντολού Εφές

Θρήνος για την οικογένεια Γιασικεβίτσιους: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της συζύγου του, Άννας Δούκα

Ο Λιθουανός δεν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με αντίπαλο την Εφές, καθώς θα μεταβεί στην Ελλάδα για να παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του

Θρήνος για την οικογένεια Γιασικεβίτσιους: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της συζύγου του, Άννας Δούκα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δύσκολες στιγμές για την οικογένεια Γιασικέβιτσιους, λόγω του θανάτου του πατέρα της Άννας Δούκα, συζύγου του Σαρούνας.

Η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό τον θάνατο του Σπύρου Δούκα, ευχήθηκε συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως ο Λιθουανός κόουτς δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του στο αποψινό (14/12) ντέρμπι απέναντι στην Αναντολού Εφές για το πρωτάθλημα Τουρκίας, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Η σύζυγος του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, έχασε τον αγαπημένο της πατέρα, Σπύρο Δούκα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους αγαπημένους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς θα παραστεί σε κηδεία με την οικογένειά του».

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης