Θρήνος για την οικογένεια Γιασικεβίτσιους: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της συζύγου του, Άννας Δούκα
Ο Λιθουανός δεν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με αντίπαλο την Εφές, καθώς θα μεταβεί στην Ελλάδα για να παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του
Δύσκολες στιγμές για την οικογένεια Γιασικέβιτσιους, λόγω του θανάτου του πατέρα της Άννας Δούκα, συζύγου του Σαρούνας.
Η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό τον θάνατο του Σπύρου Δούκα, ευχήθηκε συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Παράλληλα, ενημέρωσε πως ο Λιθουανός κόουτς δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του στο αποψινό (14/12) ντέρμπι απέναντι στην Αναντολού Εφές για το πρωτάθλημα Τουρκίας, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του
Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε
«Η σύζυγος του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, έχασε τον αγαπημένο της πατέρα, Σπύρο Δούκα.
Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους αγαπημένους τους.
Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς θα παραστεί σε κηδεία με την οικογένειά του».
Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat etmiştir.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 14, 2025
Merhuma Allah’tan rahmet, Jasikevicius ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Başantrenörümüz, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu… pic.twitter.com/BawMeVXmte
