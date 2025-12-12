Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
To πάρτι στα αποδυτήρια και η έκρηξη στα γκολ: Η παρακάμερα της μεγάλης νίκης της ΑΕΚ στη Σαμψούντα, βίντεο
Η παρακάμερα της ΑΕΚ από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Σάμσουνσπορ, με ανατροπή - Οι πανηγυρισμοί ομάδας, Ενωσιτών και το «ξέσπασμα» του Βίντα
Η ΑΕΚ πανηγύρισε σπουδαίο θρίαμβο στη Σαμψούντα, καθώς νίκησε με ανατροπή τη Σάμσουνσπορ και πήρε δεύτερο διαδοχικό «διπλό» στο Conference League, μετά από αυτό στη Φλωρεντία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι «αγκαλιά» με την 8αδα και την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, την οποία καλείται να «κλειδώσει» στον αγώνα με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η Ένωση δημοσίευσε την παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη στην Τουρκία, με όσα δεν έδειξαν οι κάμερες της τηλεοπτικής μετάδοσης. Φυσικά ξεχωρίζουν οι πανηγυρισμοί των παικτών στις γκολάρες Μαρίν - Κοϊτά που έκριναν την ανατροπή.
Από εκεί και πέρα η «κιτρινόμαυρη» κάμερα... έπιασε και τη στιγμή που οι παίκτες της ΑΕΚ έγιναν «ένα» με τους περίπου 1.300 Ενωσίτες και τραγούδησαν το σύνθημα «μια ιστορία από την Πόλη».
Η παρακάμερα είχε και πλάνα από τα αποδυτήρια, όπου ο Νίκολιτς αγκάλιασε έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές του, είτε αγωνίστηκαν είτε όχι, ενώ ολοκληρώνεται με ένα... ασυνήθιστο ξέσπασμα του Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος μπήκε με την έναρξη του δεύτερου μέρους και προσέφερε ηρεμία στην άμυνα του Δικεφάλου.
