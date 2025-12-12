Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Ρεάλ Μαδρίτης: Τρεις οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Τσάμπι Αλόνσο, εάν απολυθεί ο Βάσκος
Το SkySports δημοσίευσε τρία ονόματα προπονητών τα δύο εκ των οποίων έχουν παρελθόν στη Ρεάλ Μαδρίτης
Μπορεί τα ΜΜΕ να έγραφαν ότι ο Τσάμπι Αλόνσο εάν η Ρεάλ Μαδρίτης έχανε από την Σίτι θα αποχαιρετούσε την ομάδα της Ισπανίας αλλά παρά την ήττα είναι ακόμη στη θέση του.
Το ερώτημα είναι για πόσο ακόμα. Η Ρεάλ έχει δύο ήττες στο Champions League και είναι στην 7η θέση ενώ στη La Liga είναι στο -4 από την Μπαρτσελόνα έχοντας 2 ήττες και 3 ισοπαλίες σε 16 ματς.
Η ομάδα της Μαδρίτης παίζει την Κυριακή με την Αλαβές και καλείται να επιστρέψει στα τρίποντα για να μην βγει εκτός διεκδίκησης τίτλου από τόσο νωρίς.
Το SkySports πάντως σε ρεπορτάζ του ανέφερε ότι η διοίκηση στηρίζει τον Βάσκο αλλά ετοιμάζει και την επόμενη ημέρα. Παρουσιάζει δε και τρία ονόματα που υπάρχουν στη σχετική λίστα.
Το ένα είναι του Ζινεντίν Ζιντάν ο οποίος κατέκτησε από το 2016 έως το 2018 τρεις φορές το Champions League με τη Ρεάλ αλλά απέχει καιρό από τους πάγκους και υπάρχουν πληροφορίες που τον θέλουν να αναλαμβάνει το τιμόνι της Εθνικής Γαλλίας μετά το Μουντιάλ.
Το δεύτερο όνομα είναι αυτό του Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός που αποχώρησε το 2024 από την Λίβερπουλ είχε δηλώσει πως θέλει να μείνει για ένα διάστημα μακριά από τους πάγκους.
Το τρίτο όνομα είναι αυτό του παλαίμαχου μπακ της Ρεάλ και της Λίβερπουλ του Άλβαρο Αρμπελόα ο οποίος από το 2020 έχει γίνει προπονητής. Έκανε το «αγροτικό» του στην ομάδα Νέων της Ρεάλ και πλέον είναι προπονητής στη Ρεάλ Β΄.
