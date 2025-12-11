Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Στην αποστολή της Εθνικής Ανγκόλας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής οι Ζίνι και Φορτούνα
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και του Βόλου αντίστοιχα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ανγκόλας για την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής
Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Ανγκόλα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που θα διεξαχθεί από τις 21 Δεκεμβρίου ως τις 18 Ιανουαρίου στο Μαρόκο συμπεριλήφθηκαν οι Ζίνι και Νούριο Φορτούνα των ΑΕΚ και Βόλου αντίστοιχα.
Έτσι αμφότεροι δεν θα υπολογίζονται για το τελευταίο επίσημο ματς των ομάδων τους για το 2025, όπου η Ένωση θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ η ομάδα της Μαγνησίας θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό μία ημέρα πριν.
Μάλιστα ο στράικερ της ΑΕΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και για την αναμέτρηση με την Κραϊόβα στις 18 του μηνός, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League.
Για τον Ιανουάριο και σε ότι αφορά το πότε θα επιστρέψουν, όλα εξαρτώνται από την πορεία του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος.
