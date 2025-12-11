Η Σίτι 2-1 με ανατροπή την Ρεάλ, τρένο η Άρσεναλ νίκησε 3-0 στο Μπριζ και έκανε το 6χ6, δείτε τα 29 γκολ των αγώνων του Champions League

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2 (18',51' Μπραντ - 42' Αλεσάμι, 75' Χογκ)

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2 (13'αυτ. Μπρούνο Γκιμαράες, 88' Γκριμάλντο - 51' πέν. Γκόρντον, 74' Μίλεϊ)

Μπενφίκα - Νάπολι 2-0 (20' Ρίος, 49' Μπαρέιρο)



Αφού ξεκίνησε με τέσσερις ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, τώρα γύρισε το... χαρτί και κερδίζοντας διαδοχικά Άγιαξ και Νάπολι κάνει δικαιολογημένα όνειρα για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Γιουβέντους - Πάφος 2-0 (67' ΜακΚένι, 73' Ντέιβιντ)

Μπριζ - Άρσεναλ 0-3 (25',47' Μαντουέκε, 56' Μαρτινέλι)



Ο Ιβάν Λέκο έκανε μαύρο ντεμπούτο στον πάγκο της Μπριζ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να βρει μπροστά του πιο δύσκολο αντίπαλο. Παρόλο που η πρωτοπόρος της Premier League δεν είναι σε καλό φεγγάρι, προειδοποίησε στο 21' με το δοκάρι του Ινκαπιέ και στο 25' πήραν το προβάδισμα με το τρομερό σουτ του Μαντουέκε.

Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4 (10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ)

Έπρεπε να φτάσουμε στην 6η αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να μπορέσει ο

να χαμογελάσει και να πανηγυρίσει τους πρώτους του βαθμούς στη διοργάνωση, που θεωρητικά του επιτρέπουν να ελπίζει ακόμη και σε πρόκριση στην επόμενη φάση (παίζει με Βιγιαρεάλ εκτός και Ολυμπιακό εντός).

Μετά από πέντε ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ο Αίαντας βρήκε το πρώτο του τρίποντο, επικρατώντας 4-2 της Καραμπάγκ στο Μπακού, και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πλασάρισμα στην 24άδα της League Phase. Υπενθυμίζουμε πως την τελευταία αγωνιστική ο ολλανδικός σύλλογος υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να έχει... do or die χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες.

Οι Αζέροι άνοιξαν το σκορ με τον Ντουράν μόλις στο 10' και, μετά την ισοφάριση του Ντόλμπεργκ στο 39', πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Σίλβα στο 47'. Ο Άγιαξ όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και χτύπησε στο .

Αρχικά ισοφάρισε στο 79' με τον Γκλουκ, για να του δώσει το προβάδισμα στο 83' ο Γκααεΐ και να βάλει το κερασάκι στην τούρτα πάλι ο Γκλουκ στο 90'.

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3 (47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους)

Μεγάλη νίκη έκανε και η Κοπεγχάγη, που άλωσε το «Θεράμικα» στο φινάλε. Οι Δανοί επικράτησαν 3-2 της Βιγιαρεάλ στην Ισπανία και ανέβηκαν στην 23η θέση της League Phase του Champions League, κάνοντας γερό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Άνοιξαν το σκορ με τον Ελιονούσι μόλις στο 2ο λεπτό και πήραν ξανά τα ηνία με τον Ασουρί στο 48' μετά την προσωρινή ισοφάριση του Κομεσάνα στο 47' (!). Η Βιγιαρεάλ, που αποκλείστηκε και μαθηματικά, βρήκε νέα απάντηση με τον Ολουβασέγι στο 56', αλλά οι Δανοί κρατούσαν το καλύτερο για το τέλος.

Ο Κορνέλιους «χτύπησε» στο 90' και χάρισε το σπουδαίο τρίποντο στην ομάδα του.





Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ 3-1



Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1 Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1



Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1 Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1



Αταλάντα - Τσέλσι 2-1



Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0



Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3 Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3



Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0 Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0



Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3



Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (17-1) 18

2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13

4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13

5. Αταλάντα (8-6) 13

6. Ίντερ (12-4) 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12

----------------------------------------

9. Λίβερπουλ (11-8) 12

10. Ντόρτμουντ (19-13) 11

11. Τότεναμ (13-7) 11

12. Νιούκαστλ (13-6) 10

13. Τσέλσι (13-8) 10

14. Σπόρτινγκ (12-8) 10

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10

16. Μαρσέιγ (11-8) 9

17. Γιουβέντους (12-10) 9

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9

19. Μονακό (7-8) 9

20. Λεβερκούζεν (10-12) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8

22. Καραμπάγκ (10-13) 7

23. Νάπολι (6-11) 7

24. Κοπεγχάγη (10-16) 7

--------------------------------------

25. Μπενφίκα (6-8) 6

26. Πάφος (4-9) 6

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5

29. Ολυμπιακός (5-13) 5

30. Μπριζ (8-16) 4

31. Άιντραχτ (8-16) 4

32. Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3

33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3

34. Άγιαξ (5-18) 3

35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1







