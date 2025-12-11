Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Η Σίτι 2-1 με ανατροπή την Ρεάλ, τρένο η Άρσεναλ νίκησε 3-0 στο Μπριζ και έκανε το 6χ6, δείτε τα 29 γκολ των αγώνων του Champions League
Στα άλλα αποτελέσματα: Γιουβέντους - Πάφος 2-0, Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0, Μπενφίκα - Νάπολι 2-0, Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2, Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2, Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4, Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3
Η Άρσεναλ συνέχισε την επέλαση της στη League Phase του Champions League καθώς πέρασε άνετα από την έδρα της Μπριζ, ωστόσο τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Μάντσεστερ Σίτι που άλωσε το Μπερναμπέου με ανατροπή.
Η ομάδα του Γκουαρδιόλα πήρε τεράστιο ψυχολογικό μπουστάρισμα και βύθισε ακόμη περισσότερο τη Ρεάλ με την πίεση στον Τσάμπι Αλόνσο να γίνεται πλέον ακόμη πιο έντονη.
Μεγάλη νίκη για τη Μπενφίκα (2-0 τη Νάπολι) και απρόσμενο 0-0 στο Μπιλμπάο (Αθλέτικ-Παρί) με τη Γιουβέντους να επικρατεί 2-0 της Πάφου, αλλά το τελικό σκορ να αποτελεί μαγική εικόνα και να αδικεί κατάφωρα τους πρωταθλητές Κύπρου.
Η Ρεάλ μετά τις συνεχόμενες γκέλες στη La Liga που την έφεραν από το +5 στο -4 από τη Μπαρτσελόνα, έψαχνε γιατριά στο ματς με την Σίτι (που προέρχονταν από την εντός έδρας ήττα από τη Λεβερκούζεν), αλλά οι Άγγλοι έφυγαν θριαμβευτές από την πρωτεύουσα της Ισπανίας και οι οπαδοί των μερένγκες έχουν έτοιμα τα άσπρα μαντήλια για τον Τσάμπι Αλόνσο. Η «Βασίλισσα» προηγήθηκε είχε ένα καλό πρώτο ημίωρο, αλλά δέχθηκε εύκολα την ανατροπή και χωρίς τον Εμπαπέ δεν μπόρεσε να βγάλει πειστική αντίδραση.
Το πρώτο ημίχρονο στο Μπερναμπέου ήταν απλά καθηλωτικό. Μόλις στο 2' οι μερένγκες πανηγύρισαν το πέναλτι που έδωσε ο Γάλλος διαιτητής Τουρπάν, αλλά το VAR τον διόρθωσε δίνοντας την ανατροπή του Βίνι εκτός περιοχής με τον Βραζιλιάνο στο 7' να αστοχεί στο τετ α τετ. Η Σίτι δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα και στο 28' ο Καρέρας έκλεψε τη μπάλα από το Σίλβα και έβγαλε τη Ρεάλ στην κόντρα με τον Ροντρίγκο να νικά τον Ντοναρούμα για το 1-0.
Η ορμή των Μαδριλένων κόπασε και η Σίτι απάντησε πολύ γρήγορα. Στο 36' από την εκτέλεση κόρνερ ο Γκβάρντιολ πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Κουρτουά έδιωξε ασταθώς και ο νεαρός Ο'Ράιλι ισοφάρισε. Μία φάση ένα γκολ, δεύτερη φάση κερδισμένο πέναλτι με τον Ρούντιγκερ να παίρνει... αγκαζέ τον Χάαλαντ και μέσω VAR η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα με τον Νορβηγό να κάνει το 1-3. Μάλιστα στο 45'+1' η Σίτι έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία για το 1-3 με τον Κουρτουά να βγάζει τα σουτ των Χάαλαντ, Τσερκί.
Ο τρελός ρυθμός συνεχίστηκε και στο Β' ημίχρονο με τον Μπέλιγχαμ να αστοχεί στο σκαφτό πλασέ και δευτερόλεπτα αργότερα ο Κουρτουά σταμάτησε το σουτ του Τσερκί. Η μπάλα ανεβοκατέβαινε με απίστευτη ταχύτητα στις δύο περιοχέςμε τη Σίτι πάντως να έχει πιο καθαρές ευκαιρίες και τη Ρεάλ να απαντά στο 80' με τον Βίνι να αστοχεί στο γυριστό σουτ μετά την άστοχη έξοδο του Ντοναρούμα.
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (28' Ροδρίγο - 36' Ο'Ράιλι, 43'πέν. Χάαλαντ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0
Ένα ματς που όλοι περίμεναν ότι θα έχει πολλά γκολ, τελικά ήταν το μοναδικό της βραδιάς που δεν σημειώθηκε κανένα. Αποτέλεσμα που συνιστά επιτυχία για την Αθλέτικ του Βαλβέρδε που με πέντε βαθμούς εξακολουθεί να ελπίζει σε πρόκριση, ενώ η Παρί διατηρήθηκε στην 3η θέση με 13 βαθμούς αν και πλέον είναι στο -5 από την κορυφή.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν τον έλεγχο, δημιούργησαν τις καλύτερες φάσεις, αλλά έπεσαν πάνω στον ανίκητο Ουνάι Σιμόν, ενώ έχασαν και τον Μαρκίνιος με τραυματισμό.
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2 (18',51' Μπραντ - 42' Αλεσάμι, 75' Χογκ)
Connatix Player: 28bf023d-dff0-4b8f-87f9-6215eb32ede3 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Η Μπορούσια έχυσε την καρδάρα με το γάλα και όχι απλά πέταξε την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη 8άδα, αλλά υποχώρησε στην 10η θέση της βαθμολογίας, την ίδια ώρα που οι μαχητικοί Νορβηγοί διατήρησαν τις όποιες μαθηματικές ελπίδες έχουν για να βρεθούν στα play off.
Η Μπόντο στο 12' είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για γκολ σημαδεύοντας το δοκάρι και στο 18' οι Βεστφαλοί πήραν το προβάδισμα με τον Μπράντ. Η απάντηση ήρθε στο 42' όταν μετά από εξαιρετική κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ ο Αλεσάμι με κοντινή κεφαλιά ισοφάρισε.
Ο Μπραντ και πάλι έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στη Ντόρτμουντ με κοντινό πλασέ στο 51', αλλά και πάλι δεν το υπερασπίστηκε καθώς στο 75' ο Χάουγκε ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση για το 2-2 με τους φιλοξενούμενους να διεκδικούν ως το τέλος κι ένα τρίτο γκολ το οποίο δεν ήρθε.
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2 (13'αυτ. Μπρούνο Γκιμαράες, 88' Γκριμάλντο - 51' πέν. Γκόρντον, 74' Μίλεϊ)
Ματσάρα χωρίς νικητή στη Bye Arena και χαμένη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να βρεθούν κοντά στην πρώτη 8άδα και το απευθείας εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης.
Οι «ασπιρίνες» (δεν ήταν στον πάγκο για προσωπικούς λόγους όπως ανέφερε ο σύλλογος, ο προπονητής της ομάδας Κάσπερ Χιούμλαντ) άνοιξαν το σκορ στο 13' με το αυτογκόλ του Γκιμαράες μετά από εκτέλεση κόρνερ και στο πρώτο ημίχρονο γενικά είχαν καλύτερη εικόνα και τις ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ που δεν ήρθε. Οι Γερμανοί που δεν είχαν κινδυνεύσει ιδιαίτερα δέχθηκαν την ισοφάριση κυριολεκτικά από το πουθενά καθώς ο τερματοφύλακας τους Φλέκεν κράτησε αδικαιολόγητα τη μπάλα στα πόδια με τον Βολτεμάντε να την κλέβει και να κερδίζει το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Βολτεμάντε.
Μετά την ισοφάριση οι Άγγλοι κυριάρχησαν και στο 74' από την ασίστ του Γκόρντον ο Μάιλι έκανε το 1-2, όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το πολύτιμο προβάδισμα καθώς στο 88' ο Γκριμάλντο από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Μπενφίκα - Νάπολι 2-0 (20' Ρίος, 49' Μπαρέιρο)
Αφού ξεκίνησε με τέσσερις ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, τώρα γύρισε το... χαρτί και κερδίζοντας διαδοχικά Άγιαξ και Νάπολι κάνει δικαιολογημένα όνειρα για πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ο Ζοσέ Μουρίνιο κράτησε στον πάγκο αυτήν τη φορά τον Βαγγέλη Παυλίδη και είδε την ομάδα του να μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια, με τον Μιλίκοβιτς Σάβιτς να κάνει διπλή επέμβαση στο τετ α τετ με τον Ιβάνοβιτς. Δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο όμως και στο 20' όταν ο Ρίος τον νίκησε από κοντά για το 1-0. Η Νάπολι έβγαλε μια αντίδραση μετά το 30' έχοντας δύο καλές στιγμές με τον Ντι Λορέντζο και τον Χόιλουντ, όμως με την έναρξη του Β' ημιχρόνου ο Μπαρέιρο με εκπληκτικό τακουνάκι έκανε το 2-0. Οι παρτενοπέι στο τελευταίο 20λεπτο προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς, δεν μπόρεσαν να βρουν όμως το γκολ και έτσι γνώρισαν την τρίτη τους ήττα.
Γιουβέντους - Πάφος 2-0 (67' ΜακΚένι, 73' Ντέιβιντ)
Τεράστια εμφάνιση (ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου έχασε τρομερές ευκαιρίες) αλλά χωρίς βαθμολογικό όφελος από τη συγκλονιστική πρωταθλήτρια Κύπρου. Στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος όχι απλά «κλείδωσε» τη Γιουβέντους, αλλά είχε πέντε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει κι ανάμεσα τους ένα δοκάρι.
Στο 5' το τακουνάκι του Άντερσον κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ από την εκτέλεση κόρνερ ο Καμπιάσο έστειλε τη μπάλα προς τα δίχτυα με τον Ντι Γκριγκόριο να διώχνει ενστικτωδώς. Στο 24' ο Κορέια έφυγε στην κόντρα με το πλασέ του να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 32' ο Άντερσον σημάδεψε το δοκάρι της Γιουβέντους και στο επόμενο λεπτό ο Ντράγκομιρ εξαπέλυσε έναν κεαραυνό με τον Ντι Γκρεγκόριο να απογειώνεται και να διώχνει σε κόρνερ.
Στο 2ο ημίχρονο η είσοδος του Κονσεϊσάο και οι εσωτερικές αλλαγές του Σπαλέτι άλλαξαν την εικόνα με τη Μεγάλη Κυρία να παίρνει τα ηνία του αγώνα και η πίεση της να γίνεται μεγαλύτερη με την είσοδο ενός δεύτερου φορ (Οπέντα). Τελικά τον γόρδιο δεσμό έσπασε στο 67' ο ΜακΚένι με εξαιρετικό σουτ από πλάγια θέση που δεν μπόρεσε να βγάλει ο Μιχαήλ και έξι λεπτά αργότερα ο Ντέιβιντ ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση των Ιταλών διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
Μπριζ - Άρσεναλ 0-3 (25',47' Μαντουέκε, 56' Μαρτινέλι)
Ο Ιβάν Λέκο έκανε μαύρο ντεμπούτο στον πάγκο της Μπριζ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να βρει μπροστά του πιο δύσκολο αντίπαλο. Παρόλο που η πρωτοπόρος της Premier League δεν είναι σε καλό φεγγάρι, προειδοποίησε στο 21' με το δοκάρι του Ινκαπιέ και στο 25' πήραν το προβάδισμα με το τρομερό σουτ του Μαντουέκε.
Οι Βέλγοι μετά το 30' άρχισαν να γίνονται πιο απειλητικοί, είχαν κάποιες καλές στιγμές κυρίως με τον Φόρμπς, αλλά η σεμνή τελετεή έλαβε τέλος στα πρώτα λεπτά του Β' ημιχρόνου. Στο 47' από τη σέντρα ο Μαντουέκε στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά έκανε το 0-2 στην κενή εστία για να έρθει και το 0-3 στο 56' με το πλασέ του Μαρτινέλι. Από εκείνο το σημείο και μετά η πιο σημαντική είδηση ήταν η επιστροφή του Γκαμπριέλ Ζεσούς στις υποχρεώσεις της Άρσεναλ μετά από 10 μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού με τον Βραζιλιάνο να έχει δοκάρι στο 85'.
Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4 (10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ)
Έπρεπε να φτάσουμε στην 6η αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να μπορέσει ο Άγιαξ να χαμογελάσει και να πανηγυρίσει τους πρώτους του βαθμούς στη διοργάνωση, που θεωρητικά του επιτρέπουν να ελπίζει ακόμη και σε πρόκριση στην επόμενη φάση (παίζει με Βιγιαρεάλ εκτός και Ολυμπιακό εντός).
Μετά από πέντε ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ο Αίαντας βρήκε το πρώτο του τρίποντο, επικρατώντας 4-2 της Καραμπάγκ στο Μπακού, και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πλασάρισμα στην 24άδα της League Phase. Υπενθυμίζουμε πως την τελευταία αγωνιστική ο ολλανδικός σύλλογος υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να έχει... do or die χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες.
Οι Αζέροι άνοιξαν το σκορ με τον Ντουράν μόλις στο 10' και, μετά την ισοφάριση του Ντόλμπεργκ στο 39', πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Σίλβα στο 47'. Ο Άγιαξ όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και χτύπησε στο .
Αρχικά ισοφάρισε στο 79' με τον Γκλουκ, για να του δώσει το προβάδισμα στο 83' ο Γκααεΐ και να βάλει το κερασάκι στην τούρτα πάλι ο Γκλουκ στο 90'.
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3 (47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους)
Connatix Player: df15649d-f671-4512-8787-51a379c592c6 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Μεγάλη νίκη έκανε και η Κοπεγχάγη, που άλωσε το «Θεράμικα» στο φινάλε. Οι Δανοί επικράτησαν 3-2 της Βιγιαρεάλ στην Ισπανία και ανέβηκαν στην 23η θέση της League Phase του Champions League, κάνοντας γερό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση.
Άνοιξαν το σκορ με τον Ελιονούσι μόλις στο 2ο λεπτό και πήραν ξανά τα ηνία με τον Ασουρί στο 48' μετά την προσωρινή ισοφάριση του Κομεσάνα στο 47' (!). Η Βιγιαρεάλ, που αποκλείστηκε και μαθηματικά, βρήκε νέα απάντηση με τον Ολουβασέγι στο 56', αλλά οι Δανοί κρατούσαν το καλύτερο για το τέλος.
Ο Κορνέλιους «χτύπησε» στο 90' και χάρισε το σπουδαίο τρίποντο στην ομάδα του.
