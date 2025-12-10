Ο Πολ Πογκμπά επένδυσε στην πρώτη επαγγελματική ομάδα... καμηλοδρομιών!
Ο Πολ Πογκμπά επένδυσε στην πρώτη επαγγελματική ομάδα... καμηλοδρομιών!
Ο 32χρονος μέσος της Μονακό, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους, εντάχθηκε στην ομάδα Al Haboob της Σαουδικής Αραβίας ως πρεσβευτής και μέτοχος
Αφού μάθαμε την Αλ Νασρ (Ρονάλντο), την Αλ Ιτιχάντ (Μπενζεμά) την Αλ Καλίτζ (Φορτούνης, Κουρμπέλης, Μασούρας, Δώνης) και όλες τις ομάδες της Saudi Pro League ήρθε η ώρα να μάθουμε και την Al Haboob.
Όχι, δεν είναι κάποια νέα ποδοσφαιρική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που ετοιμάζεται να αποκτήσει αστέρια της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής, αλλά για τη νέα επένδυση του Πολ Πογκμπά.
Το άλλοτε wonderkind του γαλλικού ποδοσφαίρου, μετά την περιπέτεια με το θετικό δείγμα ντόπινγκ και τις οικογενειακές περιπέτειες, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τον περασμένο μήνα με τη φανέλα της Μονακό, όμως αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον δεν ήταν η αγωνιστική του κατάσταση, αλλά η νέα του επένδυση.
Κι αυτό γιατί ο 32χρονος μέσος είναι πλέον μέτοχος και πρεσβευτής της Al Haboob, της πρώτης επαγγελματικής ομάδας καμηλοδρομιών!
Η Al Haboob η οποία συμμετέχει σε αγώνες σε όλη τη Συμβουλευτική Συνομοσπονδία του Κόλπου (GCC, η οποία περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), προσπαθεί να δημιουργήσει την πρώτη επαγγελματική λίγκα καμηλοδρομιών στον κόσμο.
Η καμηλοδρομία είναι ένα αιώνιο άθλημα στην Αραβική Χερσόνησο. Πρόκειται για μια επικερδή βιομηχανία, και οι ελίτ καμήλες αγώνων που κερδίζουν τίτλους μπορούν να πωληθούν πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα μέχρι και ο... πολύς Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο γκουρού των μεταγραφών στο ποδόσφαιρο ασχολήθηκε με τη νέα «μεταγραφή» του Πογκμπά προμοτάροντας την επένδυση του φίλου του.
«Έχω παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες στο YouTube και έχω αφιερώσει χρόνο να κάνω έρευνες στον ελεύθερο χρόνο μου για να κατανοήσω τις τεχνικές και στρατηγικές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πόση αφοσίωση απαιτείται από όλους όσοι εμπλέκονται. Στο τέλος της ημέρας, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Απαιτεί καρδιά, θυσίες και ομαδική δουλειά», δήλωσε μιλώντας στο BBC και προχώρησε σ' έναν απίστευτο παραλληλισμό καθώς στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είχε φτάσει να είναι ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.
Όχι, δεν είναι κάποια νέα ποδοσφαιρική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που ετοιμάζεται να αποκτήσει αστέρια της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής, αλλά για τη νέα επένδυση του Πολ Πογκμπά.
Το άλλοτε wonderkind του γαλλικού ποδοσφαίρου, μετά την περιπέτεια με το θετικό δείγμα ντόπινγκ και τις οικογενειακές περιπέτειες, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τον περασμένο μήνα με τη φανέλα της Μονακό, όμως αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον δεν ήταν η αγωνιστική του κατάσταση, αλλά η νέα του επένδυση.
Κι αυτό γιατί ο 32χρονος μέσος είναι πλέον μέτοχος και πρεσβευτής της Al Haboob, της πρώτης επαγγελματικής ομάδας καμηλοδρομιών!
Η Al Haboob η οποία συμμετέχει σε αγώνες σε όλη τη Συμβουλευτική Συνομοσπονδία του Κόλπου (GCC, η οποία περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), προσπαθεί να δημιουργήσει την πρώτη επαγγελματική λίγκα καμηλοδρομιών στον κόσμο.
Η καμηλοδρομία είναι ένα αιώνιο άθλημα στην Αραβική Χερσόνησο. Πρόκειται για μια επικερδή βιομηχανία, και οι ελίτ καμήλες αγώνων που κερδίζουν τίτλους μπορούν να πωληθούν πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα μέχρι και ο... πολύς Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο γκουρού των μεταγραφών στο ποδόσφαιρο ασχολήθηκε με τη νέα «μεταγραφή» του Πογκμπά προμοτάροντας την επένδυση του φίλου του.
«Έχω παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες στο YouTube και έχω αφιερώσει χρόνο να κάνω έρευνες στον ελεύθερο χρόνο μου για να κατανοήσω τις τεχνικές και στρατηγικές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πόση αφοσίωση απαιτείται από όλους όσοι εμπλέκονται. Στο τέλος της ημέρας, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Απαιτεί καρδιά, θυσίες και ομαδική δουλειά», δήλωσε μιλώντας στο BBC και προχώρησε σ' έναν απίστευτο παραλληλισμό καθώς στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είχε φτάσει να είναι ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.
«Το να είμαι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής του κόσμου ήταν τιμή, αλλά ήρθε και με πολύ σκληρή δουλειά, πίεση και ευθύνη.
Το να κατέχω την πιο ακριβή καμήλα του κόσμου μία μέρα θα ήταν μια όμορφη στιγμή κύκλου - κάτι διασκεδαστικό, κάτι με νόημα και κάτι που με ενθουσιάζει. Ίσως μία μέρα το καταφέρουμε».
Όσον αφορά το πως ξεκίνησε το πάθος του, ο Πογκμπά εξήγησε: «Όλο αυτό ξεκίνησε πραγματικά όταν άρχισα να περνάω περισσότερο χρόνο στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που ερχόμουν εδώ, έπιανα τον εαυτό μου να είναι πιο περίεργος για τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τις παραδόσεις. Η καμηλοδρομία εμφανιζόταν συνεχώς -σε συνομιλίες, σε τοπικές εκδηλώσεις, ακόμα και σε μικρά πράγματα που παρατηρούσα όταν ταξίδευα.
Έτσι άρχισα να το ψάχνω πιο σοβαρά. Όσο περισσότερα μάθαινα, τόσο πιο ενδιαφέρον γινόταν. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος πίσω από αυτό το άθλημα -ιστορία, οικογενειακοί δεσμοί, ανταγωνισμός, υπερηφάνεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE