Ο Πολ Πογκμπά επένδυσε στην πρώτη επαγγελματική ομάδα... καμηλοδρομιών!

«Το να είμαι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής του κόσμου ήταν τιμή, αλλά ήρθε και με πολύ σκληρή δουλειά, πίεση και ευθύνη.Το να κατέχω την πιο ακριβή καμήλα του κόσμου μία μέρα θα ήταν μια όμορφη στιγμή κύκλου - κάτι διασκεδαστικό, κάτι με νόημα και κάτι που με ενθουσιάζει. Ίσως μία μέρα το καταφέρουμε».Όσον αφορά το πως ξεκίνησε το πάθος του, ο Πογκμπά εξήγησε: «Όλο αυτό ξεκίνησε πραγματικά όταν άρχισα να περνάω περισσότερο χρόνο στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που ερχόμουν εδώ, έπιανα τον εαυτό μου να είναι πιο περίεργος για τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τις παραδόσεις. Η καμηλοδρομία εμφανιζόταν συνεχώς -σε συνομιλίες, σε τοπικές εκδηλώσεις, ακόμα και σε μικρά πράγματα που παρατηρούσα όταν ταξίδευα.Έτσι άρχισα να το ψάχνω πιο σοβαρά. Όσο περισσότερα μάθαινα, τόσο πιο ενδιαφέρον γινόταν. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος πίσω από αυτό το άθλημα -ιστορία, οικογενειακοί δεσμοί, ανταγωνισμός, υπερηφάνεια».