Ο Αραούχο της Μπαρτσελόνα ταξίδεψε στο Ισραήλ για να βρει... πνευματική ηρεμία
Ο Ουρουγουανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος είναι γνωστός για τη βαθιά του πίστη, δεν μπορεί να συνέλθει μετά την αποβολή του στον αγώνα με την Τσέλσι και θα προσπαθήσει να βρει γιατριά στους Αγίους Τόπους
Χωρίς τον Ρόναλντ Αραούχο πορεύεται εδώ και 15 ημέρες η Μπαρτσελόνα καθώς μετά την αποβολή του στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλσι για τη League Phase του Champions League ο αρχηγός των μπλαουγκράνα δεν λέει να σηκώσει κεφάλι.
Ο υψηλόσωμος αμυντικός καταδίκασε την ομάδα του στη συντριβή και δέχθηκε πολύ σκληρή κριτική από τα ΜΜΕ αλλά και τον απλό κόσμο στα social media με αποτέλεσμα δύο ημέρες μετά τον αγώνα στο Λονδίνο να ζητήσει άδεια από την ομάδα επικαλούμενος πνευματική και ψυχολογική κόπωση.
Η Μπαρτσελόνα έκανε δεκτό το αίτημα και δήλωσε ότι θα είναι στο πλευρό του, ωστόσο μετά από 10 ημέρες ο Αραούχο όχι απλά δεν έχει επιστρέψει, αλλά όπως έγινε σήμερα έχει ταξιδέψει ήδη στο Ισραήλ προκειμένου να ανακάμψει ψυχικά και να μπορέσει να επιστρέψει στην ομάδα.
Ο Ουρουγουανός είναι βαθιά θρησκευόμενος και αποφάσισε να βρεθεί στους Αγίους Τόπους θεωρώντας ότι εκεί θα μπορέσει να βρει τη βοήθεια που αναζητά για να σταθεί ξανά στα πόδια του και να παίξει ποδόσφαιρο.
