Τρολάρισμα από τον Αταμάν με αφορμή το μπουγέλο στον Ρογκαβόπουλο: «Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ βρέχει», βίντεο
O Εργκίν Αταμάν σχολίασε με το δικό του τρόπο την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στο ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός απέναντι στον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να κάνει το ματς της ζωής του.

Μετά το τέλος ήταν αρκετά ορεξάτος ο Εργκίν Άταμαν ο οποίος μόλις είδε τα βρεγμένα αποδυτήρια από το «μπουγέλο» που είχε προηγηθεί στον Έλληνα φόργουορντ, είπε χαρακτηριστικά:

«Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ;» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα σχολιάζοντας με αυτό τον τρόπο την αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρ λόγω της κακοκαιρίας.

«Καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο (σ.σ. Δευτέρα) θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα. Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το Μιλάνο. Πάμε!» είπε στη συνέχεια. 

Μάλιστα πολλοί περίμεναν... ρεπό αλλά δεν του έκανε το χατίρι: «Δεν το έδωσε...» ακούστηκε από τους παίκτες!

