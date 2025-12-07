Επικό μπουγέλο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στον Ρογκαβόπουλο μετά την 40αρα του στον Πανιώνιο, βίντεο

Είναι δεδομένο ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα διηγείται και στα... εγγόνια του τα όσα έκανε το μεσημέρι της 7ης Δεκεμβρίου 2025 στο Telekom Center Athens!

Σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της Stoiximan GBL όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα με τα 12 που σημείωσε απέναντι στον Πανιώνιο, πέτυχε 40 πόντους βάζοντας το όνομά του στην «πράσινη» ιστορία και δίπλα από αυτό του Ντομινίκ Γουίλκινς, ενώ δέχθηκε και πρωτοφανή «επίθεση» αγάπης από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια της ομάδας.

Με το που έκανε την εμφάνισή του άπαντες άρχισαν να τον μπουγελώνουν, μεταξύ των οποίων και τα... παιδιά του Κένεθ Φαρίντ! Το φατούρο πήρε τη θέση του μπουγέλου, ενώ ο Κώστας Σλούκας δεν σταμάτησε να φωνάζει υπέρ του συμπαίκτη του.

Μάλιστα στη συνέχεια ο Ρογκαβόπουλος πήρε τον λόγο κατόπιν προτροπής του αρχηγού του Παναθηναϊκού και ευχαρίστησε τους πάντες που τον βοήθησαν να φτάσει σε αυτό το ιστορικό ρεκόρ.



Πηγή: www.gazzetta,gr







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)





