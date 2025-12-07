Μάικλ Όουεν σε Μοχάμεντ Σαλάχ: Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να συγκρατηθείς

Ο Αιγύπτιος μίλησε δημόσια για την κρίση στη σχέση του με τον Άρνε Σλοτ και τον οργανισμό της Λίβερπουλ γενικότερα, με τους Μάικλ Όουεν, Ντάνι Μέρφι να κατανοούν την πικρία του, όχι όμως και την απόφαση του να εκθέσει τα παράπονα του στον Τύπο





Ο Αιγύπτιος δήλωσε πικραμένος και απογοητευμένος για το γεγονός ότι έμεινε για τρίτο συνεχόμενο ματς στον πάγκο (μόνο στο ένα μπήκε ως αλλαγή), αποκάλυψε ότι πλέον δεν έχει επαφή με τον προπονητή του







Ο







Μέρφι: «Έπρεπε όλο αυτό να μείνει στο εσωτερικό της ομάδας»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ντάνι Μέρφι, νυν τηλεσχολιαστής στο BBC.



«Χτύπα την πόρτα του προπονητή, δες τους ιδιοκτήτες, κάνε ό,τι πρέπει, εξέφρασε την απογοήτευσή σου. Κάνοντας αυτό, προκαλεί πρόβλημα στην ομάδα και στον προπονητή και κάνει όλο το θέμα γύρω από αυτόν. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είτε συμφωνείς μαζί του είτε όχι, δεν το χειρίζεσαι έτσι.»



Ο Μέρφι πιστεύει ότι ο πρώην παίκτης της Τσέλσι και της Ρόμα, ο οποίος υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο τον Απρίλιο, θα βρει έναν τρόπο να λύσει την κατάσταση και να παίξει για τη Λίβερπουλ στο μέλλον.



«Πιστεύω ότι θα παίξει ξανά», είπε χαρακτηριστικά. «Νομίζω ότι θα έχει χρόνο να ηρεμήσει. Όλοι θα ήθελαν ένας θρύλος σαν τον Σαλάχ να αποχωρήσει με καλές σχέσεις και μια υπέροχη αποχαιρετιστήρια στιγμή, ίσως στο τέλος της σεζόν όπως έχουν κάνει σπουδαίοι παίκτες στο παρελθόν. Ελπίζω να μην τελειώσει άσχημα εξαιτίας όλων όσων έχει προσφέρει, αλλά πάντα υπάρχει πιθανότητα αν είναι ανένδοτος.»



