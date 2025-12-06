Βόμβες από Σαλάχ: Κάποιος δε με θέλει στη Λίβερπουλ, είχα καλή σχέση με τον προπονητή αλλά πλέον δεν υπάρχει επαφή
Ο Αιγύπτιος επιθετικός έμεινε για τρίτο συνεχόμενο ματς εκτός βασικής ενδεκάδας, ενώ ο Σλοτ δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου στο ισόπαλο 3-3 με τη Λιντς και στο φινάλε του αγώνα... απασφάλισε
Εκεί όπου η Λίβερπουλ αν και προηγήθηκε 0-2 (στο 50') και 2-3 (στο 80') αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με τη Λιντς με τον Μο Σαλάχ να βλέπει όλον τον αγώνα από τον πάγκο, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα του έμεινε για τρίτο σερί ματς εκτός βασικού σχήματος (δεν έπαιξε καθόλου με τη Γουέστ Χαμ,. μπήκε αλλαγή με τη Σάντερλαντ και δεν έπαιξε σήμερα).
🚨 Mo Salah interview in full pic.twitter.com/2cGa6TN0jx— TheSecretScout (@TheSecretScout_) December 6, 2025
Ο Αιγύπτιος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Λίβερπουλ με τον ίδιο να χειροκροτεί και στη μικτή ζώνη άναψε το... σπίρτο και απασφάλισε.
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάθομαι στον πάγκο για 90 λεπτά», είπε ο Σαλάχ και συνέχισε: «Η τρίτη φορά στον πάγκο, νομίζω για πρώτη φορά στην καριέρα μου. Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα για αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά την περασμένη σεζόν. Τώρα κάθομαι στον πάγκο και δεν ξέρω γιατί.
Mo Salah: “I called my mom and said that Brighton could be my goodbye." pic.twitter.com/eV7exNfthk— george (@StokeyyG2) December 6, 2025
Επέμεινε πως η Λίβερπουλ του φέρεται σαν να φταίει για όλα αυτός... «Φαίνεται ότι με έριξαν κάτω από το λεωφορείο (σ.σ. η μεταφορά αυτή σημαίνει ότι με θυσιάζουν για να φανώ εγώ ο κακός). Έτσι νιώθω. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι κάποιος θέλει να πάρω όλη την ευθύνη.»
🚨: Mo Salah after the game.— James Wathland (@JamesWathland) December 6, 2025
Does that look like a man saying goodbye? #LFC pic.twitter.com/zJdUZsw9Cg
Παρόλο που αρνήθηκε να κατονομάσει ποιος ήταν αυτός, η δήλωσή του άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί πως οι σχέσεις του με την ομάδα έχουν επιδεινωθεί.
🚨 Mo Salah says the relationship with Arne Slot is broken.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2025
“I had good relations with the manager… and all of a sudden, we don’t have any relationships. I don’t know why”.
“It seems to be me, how I see it, someone does NOT want me at the club”. pic.twitter.com/Lmc1jJgxE4
«Έχω πάρει πολλές υποσχέσεις και μέχρι τώρα κάθομαι στον πάγκο για τρία παιχνίδια, οπότε δεν μπορώ να πω ότι τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Αυτό δεν είναι αποδεκτό για μένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα», συνέχισε στις δηλώσεις του ο Σαλάχ και ακολούθησε η βόμβα με αφορμή τις σχέσεις του με τον Άρνε Σλοτ..
«Είπα πολλές φορές πριν ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή, και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά φαίνεται ότι κάποιος δεν με θέλει στην ομάδα," είπε αρχικά και κατόπιν ρωτήθηκε για τις φήμες και το ενδιαφέρον από την Σαουδική Αραβία.
«Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση," είπε. "Ο σύλλογος με οδηγεί σε άλλη κατεύθυνση. Έχω καλέσει τη μαμά και τον μπαμπά μου και τους είπα να έρθουν στο παιχνίδι με την Μπράιτον. Δεν με νοιάζει αν παίξω ή όχι. Θα το απολαύσω. Απλά θέλω να είμαι στο Άνφιλντ και να πω αντίο στους φιλάθλους πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί εκεί».
🚨 Mo Salah: “Liverpool, I will always this club. My kids always support, I love the club. I will always do”. pic.twitter.com/552fJra97o— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2025
Στην ερώτηση αν μετανιώνει για την υπογραφή του νέου συμβολαίου, απάντησε: «Φανταστείτε πόσο άσχημα νιώθω που πρέπει να το απαντήσω. Πονάει, ακόμα και η ερώτηση πονάει. Αυτός ο σύλλογος, η υπογραφή σε αυτόν, δεν θα το μετανιώσω ποτέ. Σκέφτηκα ότι θα ανανεώσω εδώ και θα τελειώσω την καριέρα μου εδώ, αλλά αυτό δεν είναι σύμφωνα με το σχέδιο, οπότε σίγουρα δεν μετανιώνω για την υπογραφή μου. Απλά δεν είναι αποδεκτό για μένα αυτό που συμβαίνει. Αν ήμουν κάπου αλλού, κάθε σύλλογος θα προστάτευε τους παίκτες του. Τώρα είναι 'Ρίξτε τον Μο στα σκουπίδια γιατί είναι πρόβλημα για την ομάδα'. Δεν νομίζω ότι είμαι πρόβλημα.
Δεν παλεύω για τη θέση μου κάθε μέρα γιατί την έχω κερδίσει. Δεν είμαι μεγαλύτερος από τον σύλλογο. Δεν είμαι μεγαλύτερος από τίποτα. Αλλά την έχω κερδίσει».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr