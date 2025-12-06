Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-0 (Α' ημίχρονο): Live ο αγώνας στο Καραϊσκάκη

Με τον αγώνα του\u00A0Ολυμπιακού\u00A0με τον\u00A0ΟΦΗ\u00A0στο Καραϊσκάκη αρχίζει η 13η και τελευταία ημέρα του 1ου γύρου της Stoiximan Super League 1.\r\nO πρωτοπόρος Ολυμπιακός (31β) με νίκη είναι πρωταθλητής χειμώνα από σήμερα και δεν χρειάζεται να περιμένει το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη.\r\nΟ ΟΦΗ από την άλλη είναι στην 12η θέση με μόλις 9 βαθμούς μετά από 11 αγώνες.\r\nΗ αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης, Τσικίνιο.\r\nΗ αποστολή του ΟΦΗ: Lilo, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Gonzalez, Χατζηθεοδωρίδης, Lewis, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Χνάρης, Καραχάλιος, Bainovic, Ανδρούτσος, Vukotic, Nuss, Φούντας, Shengelia, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Rakonjac, Σιτμαλίδης.\r\nΗ ιστορία\r\nΟ Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί με 16 διαδοχικές νίκες απέναντι στον ΟΦΗ στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες, ενώ ως γηπεδούχος έχει επικρατήσει στα δέκα τελευταία τους παιχνίδια. Μετά το ισόπαλο 2-2 στις 29 Οκτωβρίου 2011 στο Στάδιο Καραϊσκάκης ακολούθησαν δέκα νίκες των Ερυθρολεύκων και στις έξι από αυτές δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ.\r\nΗ μοναδική νίκη της ομάδας της Κρήτης ήταν με το εντυπωσιακό 5-4 στις 27 Μαΐου 1990. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League, αφού ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 στο 48ο λεπτό με τα γκολ των Ντέταρι, Μητρόπουλου, Κωφίδη και Τσιαντάκη και η ομάδα της Κρήτης πήρε τη νίκη χάρη στα τέρματα των Μαρινάκη, Βέρα (2), Μπατσινίλα και Βάβουλα.\r\nΗ τελευταία φορά που ο ΟΦΗ πήρε βαθμούς με τον Ολυμπιακό ήταν στις 21 Οκτωβρίου 2018, όταν επικράτησε με 1-0 στην Κρήτη και μετά από αυτή την αναμέτρηση ξεκίνησε το σερί με τις 16 διαδοχικές νίκες των Ερυθρολεύκων. Μάλιστα στα πέντε τελευταία και στις δύο έδρες, οι νίκες του Ολυμπιακού είναι χωρίς να δεχθεί τέρμα.\r\nΈχουν σημειωθεί γκολ στα 46 από τα 47 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες και το μοναδικό 0-0 ήταν στις 29 Μαρτίου 1992.\r\nΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ\r\n48 ΑΓΩΝΕΣ\r\n43 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ\r\n4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ\r\n1 ΝΙΚΗ ΟΦΗ\r\nΓΚΟΛ: 125-32