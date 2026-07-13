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Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος 4χρονος που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά, τον ανέσυρε ο παππούς του χωρίς τις αισθήσεις του
Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος 4χρονος που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά, τον ανέσυρε ο παππούς του χωρίς τις αισθήσεις του
Ο παππούς του τον εντόπισε στον πάτο της πισίνας του σπιτιού του - Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν πριν διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 4χρονο αγοράκι που χθες το απόγευμα έπεσε μέσα στην πισίνα που υπάρχει στην οικία του παππού του στην Καστοριά.
Το παιδάκι, άγνωστο πώς, διέφυγε της επίβλεψης των οικείων του και βρέθηκε μετά από τον παππού του στον πάτο της πισίνας ο οποίος και το ανέσυρε αμέσως χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έφτασε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το 4χρονο αγοράκι διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε χρόνο ρεκόρ στο νοσοκομείο της Καστοριάς όπου οι γιατροί πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ και κατάφεραν να το επαναφέρουν.
Στην συνέχεια οι γιατροί του νοσοκομείου Καστοριάς το διασωλήνωσαν και με την συνδρομή περιπολικού της Αστυνομίας έφτασε στις 21:45 το βράδυ στα διόδια Μαλγάρων και στις 22:00 στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να δουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός τους και αργότερα θα δουν την εγκεφαλική του λειτουργία.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες το αγοράκι ήρθε από τη Ρωσία με τη μητέρα του για διακοπές στην Καστοριά.
Το παιδάκι, άγνωστο πώς, διέφυγε της επίβλεψης των οικείων του και βρέθηκε μετά από τον παππού του στον πάτο της πισίνας ο οποίος και το ανέσυρε αμέσως χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έφτασε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το 4χρονο αγοράκι διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε χρόνο ρεκόρ στο νοσοκομείο της Καστοριάς όπου οι γιατροί πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ και κατάφεραν να το επαναφέρουν.
Στην συνέχεια οι γιατροί του νοσοκομείου Καστοριάς το διασωλήνωσαν και με την συνδρομή περιπολικού της Αστυνομίας έφτασε στις 21:45 το βράδυ στα διόδια Μαλγάρων και στις 22:00 στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να δουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός τους και αργότερα θα δουν την εγκεφαλική του λειτουργία.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες το αγοράκι ήρθε από τη Ρωσία με τη μητέρα του για διακοπές στην Καστοριά.
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