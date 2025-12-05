Κύπελλο Ιταλίας: Ο Ματίας Τζακάνι έστειλε τη Μίλαν σπίτι της και τη Λάτσιο στα προημιτελικά

Η ομάδα του Σάρι «έκλεισε» ραντεβού στους «8» με την Μπολόνια, η οποία νωρίτερα με ανατροπή (2-1) είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάρμα