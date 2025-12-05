Κύπελλο Ιταλίας: Ο Ματίας Τζακάνι έστειλε τη Μίλαν σπίτι της και τη Λάτσιο στα προημιτελικά
Η ομάδα του  Σάρι «έκλεισε» ραντεβού στους «8»  με την Μπολόνια, η οποία νωρίτερα με ανατροπή (2-1) είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάρμα

Το γκολ του Ματία Τζακάνι στο 80ό λεπτό έστειλε τη Λάτσιο στους «8» του Coppa Italia! Οι «Λατσιάλι» με τον Χρήστο Μανδά, μετά από αρκετό καιρό κάτω από τα δοκάρια τους, και τον 30χρονο Ιταλό διεθνή επιθετικό να βρίσκει δίχτυα στο φινάλε, επικράτησαν 1-0 της Μίλαν, η οποία παρότι βρίσκεται στην κορυφή της Serie A δεν μπόρεσε να παραμείνει «ζωντανή» και στη διεκδίκηση του Κυπέλλου.

LAZIO-MILAN 1-0 | HIGHLIGHTS | Zaccagni Seals Lazio Win | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι «έκλεισε» ραντεβού στους προημιτελικούς του θεσμού με την Μπολόνια, η οποία νωρίτερα με ανατροπή (2-1) είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάρμα στο «Ρενάτο Νταλ' Αρα». Οι «παρμέντσι» αιφνιδίασαν τους «ροσομπλού» με τον Πολωνό επιθετικό, Αντριάν Μπενεντίστσακ να «γράφει» το 1-0. Ωστόσο, το ματς ήρθε στα ίσα στο 38' με τον Άγγλο επιθετικό, Τζόναθαν Ρόου να νικά τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Η είσοδος του Σαντιάγο Κάστρο στο 70ό λεπτό έμελλε να αποδειχθεί «χρυσή» για την Μπολόνια. Διότι στο 89' ο 21χρονος Αργεντινός «υπέγραψε» την ανατροπή για το συγκρότημα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο και την πρόκριση στους προημιτελικούς, όπου θα συναντήσει το νικητή του αγώνα που ακολουθεί, ανάμεσα στη Λάτσιο και στη Μίλαν (22:00).

BOLOGNA-PARMA 2-1 | HIGHLIGHTS | Late Winner From Castro! | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia:

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0
Κλείσιμο
Αταλάντα-Τζένοα 4-0
Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πέν. (κ.αγ 1-1)
Ίντερ-Βενέτσια 5-1
Μπολόνια-Πάρμα 1-1
Λάτσιο-Μίλαν 1-0
Ρόμα-Τορίνο 13/1
Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Γιουβέντους - Αταλάντα
Μπολόνια - Λάτσιο
Ίντερ - Ρόμα ή Τορίνο
Φιορεντίνα ή Κόμο - Νάπολι

