Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Μέσι για το Μουντιάλ 2026: «Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί»
Μέσι για το Μουντιάλ 2026: «Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί»
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το Μουντιάλ αφήνει ο Αργεντινός σταρ που μιλά για τη νοοτροπία νικητή της πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής και αποθεώνει τον Πεπ Γκουαρδιόλα
Σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ESPN, ο αστέρας της Αργεντινής και της Ίντερ Μαϊάμι, Λιονέλ Μέσι, μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ εξήρε τον πρώην προπονητή του, Πεπ Γκουαρντιόλα.
Ο 38χρονος (σ.σ. θα κλείσει τα 39 κατά τη διάρκεια του τουρνουά) Μέσι επανέλαβε την επιθυμία του να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αλλά απέφυγε να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη φυσική του κατάσταση.
«Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί. Έχω πει και πριν ότι θα ήθελα πολύ να είμαι», ανέφερε ο Μέσι, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Στη χειρότερη περίπτωση, θα είμαι εκεί παρακολουθώντας το ζωντανά, αλλά θα είναι ξεχωριστό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ξεχωριστό για όλους, για οποιαδήποτε χώρα – ειδικά για εμάς, επειδή το ζούμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.»
Ο Μέσι, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ το 2022, εξήρε επίσης την τρέχουσα Εθνική Ομάδα: «Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, και αυτό φαίνεται εδώ και χρόνια – ειδικά ο ζήλος και ο ενθουσιασμός από τότε που ανέλαβε ο Σκαλόνι. Είναι ένα ρόστερ γεμάτο νικητές, με ισχυρή νοοτροπία, που θέλουν να κερδίσουν κι άλλο, και αυτό είναι μεταδοτικό.»
Ο «μοναδικός» Πεπ Γκουαρντιόλα
Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μέσι αποθέωσε τον πρώην προπονητή του στην Μπαρτσελόνα, Πεπ Γκουαρντιόλα, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο.
«Για μένα, ο Γκουαρντιόλα είναι μοναδικός», είπε ο Μέσι για τον νυν προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι. «Υπάρχουν εξαιρετικά καλοί προπονητές, αλλά αυτός έχει κάτι διαφορετικό. Για μένα, είναι ο καλύτερος απ’ όλους».
Ο Μέσι υπήρξε ο βασικός πυλώνας της Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα που κατέκτησε 14 μεγάλους τίτλους μεταξύ 2008 και 2012. Τόνισε επίσης ότι η επιτυχία του Γκουαρντιόλα δεν περιορίστηκε μόνο στη Βαρκελώνη, αλλά άφησε το αποτύπωμά του και σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία με την Μπάγερν και στην Αγγλία με τη Σίτι, αλλάζοντας τον τρόπο παιχνιδιού των πρωταθλημάτων.
Η δυσκολία του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Τέλος, ο Μέσι αναφέρθηκε στη δυσκολία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θυμίζοντας την ήττα-σοκ από τη Σαουδική Αραβία το 2022 και τα κρίσιμα πέναλτι στους αγώνες με Ολλανδία και Γαλλία.
«Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, μπορεί να σε αποκλείσει... Στο τελευταίο, ήμασταν τυχεροί που, παρόλο που ήμασταν η καλύτερη ομάδα τόσο στην Ολλανδία όσο και στη Γαλλία, έπρεπε να πάμε στα πέναλτι, και εκεί είχαμε το θηρίο που ήταν ο [Εμιλιάνο] Ντίμπου [Μαρτίνες] που μας έκανε να κερδίσουμε.»
Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο οποίο η Αργεντινή θα συμμετάσχει ως κάτοχος του τίτλου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.
Ο 38χρονος (σ.σ. θα κλείσει τα 39 κατά τη διάρκεια του τουρνουά) Μέσι επανέλαβε την επιθυμία του να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αλλά απέφυγε να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη φυσική του κατάσταση.
«Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί. Έχω πει και πριν ότι θα ήθελα πολύ να είμαι», ανέφερε ο Μέσι, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Στη χειρότερη περίπτωση, θα είμαι εκεί παρακολουθώντας το ζωντανά, αλλά θα είναι ξεχωριστό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ξεχωριστό για όλους, για οποιαδήποτε χώρα – ειδικά για εμάς, επειδή το ζούμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.»
Ο Μέσι, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ το 2022, εξήρε επίσης την τρέχουσα Εθνική Ομάδα: «Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, και αυτό φαίνεται εδώ και χρόνια – ειδικά ο ζήλος και ο ενθουσιασμός από τότε που ανέλαβε ο Σκαλόνι. Είναι ένα ρόστερ γεμάτο νικητές, με ισχυρή νοοτροπία, που θέλουν να κερδίσουν κι άλλο, και αυτό είναι μεταδοτικό.»
Ο «μοναδικός» Πεπ Γκουαρντιόλα
Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μέσι αποθέωσε τον πρώην προπονητή του στην Μπαρτσελόνα, Πεπ Γκουαρντιόλα, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο.
«Για μένα, ο Γκουαρντιόλα είναι μοναδικός», είπε ο Μέσι για τον νυν προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι. «Υπάρχουν εξαιρετικά καλοί προπονητές, αλλά αυτός έχει κάτι διαφορετικό. Για μένα, είναι ο καλύτερος απ’ όλους».
Ο Μέσι υπήρξε ο βασικός πυλώνας της Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα που κατέκτησε 14 μεγάλους τίτλους μεταξύ 2008 και 2012. Τόνισε επίσης ότι η επιτυχία του Γκουαρντιόλα δεν περιορίστηκε μόνο στη Βαρκελώνη, αλλά άφησε το αποτύπωμά του και σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία με την Μπάγερν και στην Αγγλία με τη Σίτι, αλλάζοντας τον τρόπο παιχνιδιού των πρωταθλημάτων.
Η δυσκολία του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Τέλος, ο Μέσι αναφέρθηκε στη δυσκολία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θυμίζοντας την ήττα-σοκ από τη Σαουδική Αραβία το 2022 και τα κρίσιμα πέναλτι στους αγώνες με Ολλανδία και Γαλλία.
«Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, μπορεί να σε αποκλείσει... Στο τελευταίο, ήμασταν τυχεροί που, παρόλο που ήμασταν η καλύτερη ομάδα τόσο στην Ολλανδία όσο και στη Γαλλία, έπρεπε να πάμε στα πέναλτι, και εκεί είχαμε το θηρίο που ήταν ο [Εμιλιάνο] Ντίμπου [Μαρτίνες] που μας έκανε να κερδίσουμε.»
Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο οποίο η Αργεντινή θα συμμετάσχει ως κάτοχος του τίτλου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα