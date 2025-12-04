Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ο Νεϊμάρ με χατ τρικ οδηγεί τη Σάντος στη σωτηρία
Με τρία γκολ σε 17 λεπτά ο Νεϊμάρ έφερε ακόμη πιο κοντά τη Σάντος στην παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας
Η 37η αγωνιστική της Serie A στη Βραζιλία έχρισε οριστικά πρωταθλήτρια τη Φλαμένγκο (είναι στο +5 από τη 2η Παλμέιρας και απομένει μία αγωνιστική για το φινάλε) και έφερε τη θρυλική Σάντος μία ανάσα από την παραμονή της μετά την εντυπωσιακή νίκη της με 3-0 στην έδρα της Γιουβεντούδε.
Η Γιουβεντούδε έχοντας ήδη υποβιβαστεί κράτησε τη Σάντος στο πρώτο ημίχρονο στο 0-0, αλλά στο δεύτερο ο «Νέι» μέσα σετ 18 λεπτά (56', 64. 73') πέτυχε τρία γκολ και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του που της επέτρεψε να είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 44 βαθμούς (ενώ η 17η Βιτόρια που είναι η τελευταία που υποβιβάζεται έχει 42).
Στην τελευταία αγωνιστική η Σάντος υποδέχεται την Κρουζέιρο και θεωρητικά βολεύεται ακόμη και με ισοπαλία.
