Ο Νεϊμάρ με χατ τρικ οδηγεί τη Σάντος στη σωτηρία
SPORTS
Βραζιλία Σάντος Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ με χατ τρικ οδηγεί τη Σάντος στη σωτηρία

Με τρία γκολ σε 17 λεπτά ο Νεϊμάρ έφερε ακόμη πιο κοντά τη Σάντος στην παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ με χατ τρικ οδηγεί τη Σάντος στη σωτηρία
Η 37η αγωνιστική της Serie A στη Βραζιλία έχρισε οριστικά πρωταθλήτρια τη Φλαμένγκο (είναι στο +5 από τη 2η Παλμέιρας και απομένει μία αγωνιστική για το φινάλε) και έφερε τη θρυλική Σάντος μία ανάσα από την παραμονή της μετά την εντυπωσιακή νίκη της με 3-0 στην έδρα της Γιουβεντούδε. 

Μία νίκη που φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Νεϊμάρ, με τον 33χρονο άσο να πετυχαίνει το πρώτο του χατ τρικ μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, σ' έναν πραγματικό τελικό για την ομάδα του.

Η Γιουβεντούδε έχοντας ήδη υποβιβαστεί κράτησε τη Σάντος στο πρώτο ημίχρονο στο 0-0, αλλά στο δεύτερο ο «Νέι» μέσα σετ 18 λεπτά (56', 64. 73') πέτυχε τρία γκολ και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του που της επέτρεψε να είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 44 βαθμούς (ενώ η 17η Βιτόρια που είναι η τελευταία που υποβιβάζεται έχει 42).

Στην τελευταία αγωνιστική η Σάντος υποδέχεται την Κρουζέιρο και θεωρητικά βολεύεται ακόμη και με ισοπαλία.

