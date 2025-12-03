Αναντολού Εφές: Χειρουργήθηκε ο Σέιν Λάρκιν, εκτός δράσης για 2 μήνες
SPORTS
Σέιν Λάρκιν Αναντολού Εφές

Αναντολού Εφές: Χειρουργήθηκε ο Σέιν Λάρκιν, εκτός δράσης για 2 μήνες

Ο αρχηγός της Αναντολού Εφές χειρουργήθηκε με επιτυχία στις ΗΠΑ για τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα

Αναντολού Εφές: Χειρουργήθηκε ο Σέιν Λάρκιν, εκτός δράσης για 2 μήνες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο αρχηγός της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον τένοντα της αριστερής βουβωνικής χώρας, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και σύμφωνα με τον γιατρό της ομάδας, ο παίκτης θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου δύο μήνες.

Ο τραυματισμός του είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, όταν ο παίκτης αντιμετώπισε πρόβλημα στην αριστερή βουβωνική περιοχή.

Η ομάδα ευχήθηκε στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση και τόνισε ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασης του.

Ειδήσεις σήμερα

Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο

Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης