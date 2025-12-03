Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Αναντολού Εφές: Χειρουργήθηκε ο Σέιν Λάρκιν, εκτός δράσης για 2 μήνες
Ο αρχηγός της Αναντολού Εφές χειρουργήθηκε με επιτυχία στις ΗΠΑ για τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα
Ο αρχηγός της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον τένοντα της αριστερής βουβωνικής χώρας, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και σύμφωνα με τον γιατρό της ομάδας, ο παίκτης θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου δύο μήνες.
Ο τραυματισμός του είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, όταν ο παίκτης αντιμετώπισε πρόβλημα στην αριστερή βουβωνική περιοχή.
Η ομάδα ευχήθηκε στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση και τόνισε ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασης του.
