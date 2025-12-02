Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες
SPORTS
ΠΑΟΚ Μπάγερν Μονάχου Πέναλτι Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες

Αντιπροσωπεία των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την καθιερωμένη επίσκεψη στη Βαυαρία καθώς διατηρεί στενή σχέση με τους Βαυαρούς από το 1983 και τις επικές μάχες που είχαν δώσει στο Κύπελλο UEFA

Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες
Τη σεζόν 1983-1984 ο ΠΑΟΚ που είχε στον πάγκο του τον Γερμανό τεχνικό Παλ Τσερνάι, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου το προηγούμενο καλοκαίρι, κληρώθηκε με τους Βαυαρούς στον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Η Μπάγερν των Ρουμενίνγκε, Αουγκεντάλερ, Χένες, Νάχτβαϊ, Πφαφ ήταν το απόλυτο φαβορί, ωστόσο ο Δικέφαλος την κράτησε το 0-0 τόσο στην Τούμπα όσο και στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου και η πρόκριση οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Πρωταγωνιστές οι δύο τερματοφύλακες με τον Μλάντεν Φούρτουλα (και όχι Φορτούλα όπως τον είχαμε μάθει) στην πρώτη εκτέλεση να αποκρούει δύο φορές το πέναλτι του Αουγκεντάλερ, αλλά τον Σκωτσέζο διαιτητή να δίνει ισάριθμες επαναλήψεις, πριν τελικά ευστοχήσει.

Ο Φούρτουλα απέκρουσε το επόμενο πέναλτι του Χένες, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην τελευταία εκτέλεση έχοντας το προβάδισμα μμε 4-3. Τελευταίος εκτελεστής ο Γιάννης Δαμανάκης ο οποίος ευστοχούσε και έστελνε τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, όμως ο Βέλγος Ζαν Μαρί Πφαφ έδιωξε την εκτέλεση του.

Λίγο αργότερα ο Πφαφ απέκρουσε το πέναλτι του Μαλιούφα και εκτέλεσε ο ίδιος το 11ο πέναλτι των Βαυαρών χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

ΠΑΟΚ - Μπάγερν Μονάχου Πέναλτι


Οι πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς, όχι μόνο δεν ξέχασαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν, αλλά ανέπτυξαν και σχέσεις που κρατούν μέχρι και σήμερα, με τους παλαίμαχους του ΠΑΟΚ να επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Βαυαρία.

Κλείσιμο
Κάτι που έγινε και φέτος με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να αναφέρει:
«Αντιπροσωπεία του συνδέσμου βετεράνων του ΠΑΟΚ επισκέφτηκε το Μόναχο και φέτος και συναντήθηκε με βετεράνους της Μπάγερν στο αθλητικό κέντρο της γερμανικής ομάδας.

Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες


Η σχέση κρατάει δεκαετίες και ξεκίνησε μετά τα ιστορικά παιχνίδια των δύο ομάδων για το κύπελλο ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 1983-84…

Τους βετεράνους του ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν οι Φιλώτας Πέλλιος, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Μλάντεν Φούρτουλα και Άρης Καρασαββίδης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μόναχο και συναντήθηκαν με τον Κλάους Αουγκεντάλερ και τον Χανς Φλίγκλερ, παρόντος τους Φάμπιους Ρουμενίγκε, γιου του Μίκαελ Ρουμενίγκε, που είναι υπεύθυνος για τους βετεράνους της Μπάγερν.

Οι βετεράνοι των δύο ομάδων θυμήθηκαν τα παλιά και παρακολούθησαν παρέα το σαββατιάτικο παιχνίδι της Μπάγερν με την Ζανκτ Πάουλι».

Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες
Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης