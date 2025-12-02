Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες

σήμερα

Η σχέση κρατάει δεκαετίες και ξεκίνησε μετά τα ιστορικά παιχνίδια των δύο ομάδων για το κύπελλο ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 1983-84…Τους βετεράνους του ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν οι Φιλώτας Πέλλιος, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Μλάντεν Φούρτουλα και Άρης Καρασαββίδης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μόναχο και συναντήθηκαν με τον Κλάους Αουγκεντάλερ και τον Χανς Φλίγκλερ, παρόντος τους Φάμπιους Ρουμενίγκε, γιου του Μίκαελ Ρουμενίγκε, που είναι υπεύθυνος για τους βετεράνους της Μπάγερν.Οι βετεράνοι των δύο ομάδων θυμήθηκαν τα παλιά και παρακολούθησαν παρέα το σαββατιάτικο παιχνίδι της Μπάγερν με την Ζανκτ Πάουλι».