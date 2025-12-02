Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Συνάντηση των παλαιμάχων ΠΑΟΚ και Μπάγερν στο Μόναχο - Θυμήθηκαν τα παιχνίδια του 1983 - Βίντεο, φωτογραφίες
Αντιπροσωπεία των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την καθιερωμένη επίσκεψη στη Βαυαρία καθώς διατηρεί στενή σχέση με τους Βαυαρούς από το 1983 και τις επικές μάχες που είχαν δώσει στο Κύπελλο UEFA
Τη σεζόν 1983-1984 ο ΠΑΟΚ που είχε στον πάγκο του τον Γερμανό τεχνικό Παλ Τσερνάι, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου το προηγούμενο καλοκαίρι, κληρώθηκε με τους Βαυαρούς στον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA.
Η Μπάγερν των Ρουμενίνγκε, Αουγκεντάλερ, Χένες, Νάχτβαϊ, Πφαφ ήταν το απόλυτο φαβορί, ωστόσο ο Δικέφαλος την κράτησε το 0-0 τόσο στην Τούμπα όσο και στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου και η πρόκριση οδηγήθηκε στα πέναλτι.
Πρωταγωνιστές οι δύο τερματοφύλακες με τον Μλάντεν Φούρτουλα (και όχι Φορτούλα όπως τον είχαμε μάθει) στην πρώτη εκτέλεση να αποκρούει δύο φορές το πέναλτι του Αουγκεντάλερ, αλλά τον Σκωτσέζο διαιτητή να δίνει ισάριθμες επαναλήψεις, πριν τελικά ευστοχήσει.
Ο Φούρτουλα απέκρουσε το επόμενο πέναλτι του Χένες, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην τελευταία εκτέλεση έχοντας το προβάδισμα μμε 4-3. Τελευταίος εκτελεστής ο Γιάννης Δαμανάκης ο οποίος ευστοχούσε και έστελνε τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, όμως ο Βέλγος Ζαν Μαρί Πφαφ έδιωξε την εκτέλεση του.
Λίγο αργότερα ο Πφαφ απέκρουσε το πέναλτι του Μαλιούφα και εκτέλεσε ο ίδιος το 11ο πέναλτι των Βαυαρών χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του.
Οι πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς, όχι μόνο δεν ξέχασαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν, αλλά ανέπτυξαν και σχέσεις που κρατούν μέχρι και σήμερα, με τους παλαίμαχους του ΠΑΟΚ να επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Βαυαρία.
Κάτι που έγινε και φέτος με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να αναφέρει:
«Αντιπροσωπεία του συνδέσμου βετεράνων του ΠΑΟΚ επισκέφτηκε το Μόναχο και φέτος και συναντήθηκε με βετεράνους της Μπάγερν στο αθλητικό κέντρο της γερμανικής ομάδας.
Οι πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς, όχι μόνο δεν ξέχασαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν, αλλά ανέπτυξαν και σχέσεις που κρατούν μέχρι και σήμερα, με τους παλαίμαχους του ΠΑΟΚ να επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Βαυαρία.
Η σχέση κρατάει δεκαετίες και ξεκίνησε μετά τα ιστορικά παιχνίδια των δύο ομάδων για το κύπελλο ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 1983-84…
Τους βετεράνους του ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν οι Φιλώτας Πέλλιος, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Μλάντεν Φούρτουλα και Άρης Καρασαββίδης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μόναχο και συναντήθηκαν με τον Κλάους Αουγκεντάλερ και τον Χανς Φλίγκλερ, παρόντος τους Φάμπιους Ρουμενίγκε, γιου του Μίκαελ Ρουμενίγκε, που είναι υπεύθυνος για τους βετεράνους της Μπάγερν.
Οι βετεράνοι των δύο ομάδων θυμήθηκαν τα παλιά και παρακολούθησαν παρέα το σαββατιάτικο παιχνίδι της Μπάγερν με την Ζανκτ Πάουλι».
