Golden Boy Web 2025 ο Μουζακίτης - «Δεν ξέρω ποιο είναι το ταβάνι μου, θα κοιμάμαι με το βραβείο» είπε

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

σήμερα

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους όσους με ψήφισαν. Θα ήθελα να μιμηθώ κάθε ένα από τα Golden Boys του παρελθόντος. Ήταν συναρπαστικό να διαβάζω όλα αυτά τα ονόματα», είπε αρχικά ο Μουζακίτης κι όταν ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό απάντησε:«Μεγάλωσα στον Ολυμπιακό, βρίσκομαι εκεί από 10 ετών και μεγαλώνοντας στον σύλλογο κατανόησα τις αξίας του και απέκτησα τη νοοτροπία του πρωταθλητή και γι' αυτό είμαι χαρούμενος που παίζω στον Ολυμπιακό».Ο Μουζακίτης ρωτήθηκε ακόμα και για το γεγονός ότι παίζει πινγκ πονγκ και τόνισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ' ό,τι στο ποδόσφαιρο κι αν κατέβαινα σε κάποιο τουρνουά μπορεί να το κέρδιζα!».Στη συνέχεια, όμως, του επισημάνθηκε ότι ο Πογκμπά επέλεξε κι αυτός το ποδόσφαιρο από το πινγκ πονγκ και ο παίκτης του Ολυμπιακού ανέφερε: «Πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Πογκμπά. Από μικρός επέλεξα το ποδόσφαιρο, αλλά τώρα που το σκέφτομαι αν έπρεπε να επιλέξω μπορεί να έμπαινα σε μεγάλο δίλημμα. Ίσως να είχα ακολουθήσει άλλη καριέρα».Πηγή:www.gazzetta.gr