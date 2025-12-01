ΑΕΚ: Η «υπόκλιση» της Marca στον... στρατιώτη Γιόβιτς
Το ισπανικό μέσο αναφέρθηκε στη σπουδαία νίκη της Ένωσης στη Λεωφόρο και στον «killer» Σέρβο πρώην φορ της Ρεάλ
Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ πήρε σπουδαία νίκη με 3-2. Στο ματς υπήρχαν... ισπανικό ενδιαφέρον, τόσο λόγο του Ράφα Μπενίτεθ, όσο και για τον Σέρβο πρώην φορ της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν του Δικεφάλου, ο οποίος πέτυχε τα τρία γκολ.
«Με τον στρατιώτη Λούκα Γιόβιτς η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της Marca για τη «μάχη» της Λεωφόρου.
Το δημοσίευμα των Ισπανών τονίζει πως ο Γιόβιτς «έδειξε τον παλιό του εαυτό» και πως «φόρεσε τη στολή του στρατιώτη και πολέμησε μέχρι τέλους για τη νίκη».
Θυμίζουμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης αγόρασε τον Σέρβο φορ από την Άιντραχτ τον Ιούλιο του 2019, αντί 63 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 51 εμφανίσεις με τη Βασίλισσα μέχρι το καλοκαίρι του 2022 σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε 5 ασίστ.
🪖 Un 'hat-trick' del soldado Jovic condena a Benítez y su Panathinaikos— Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) November 30, 2025
✍️ @RGlezPascual00 https://t.co/TRRlxk6I36
