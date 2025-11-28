Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Τσέλσι: Πρώην υπάλληλος υπεξαίρεσε 230.000 ευρώ από τα ταμεία της
Η Κλερ Γουόλς, βοηθός ταμία της Τσέλσι, παραδέχτηκε την ενοχή της για απάτη, υπεξαιρώντας από τον σύλλογο πάνω από 200.000 λίρες σε διάστημα τεσσάρων ετών
Μια υπάλληλος της Τσέλσι παραδέχτηκε ότι έκανε κατάχρηση της θέσης της, με σκοπό την υπεξαίρεση ποσού άνω των 230.000 ευρώ από τον σύλλογο της Premier League.
Η Κλερ Γουόλς, 39 ετών, η οποία εργαζόταν ως βοηθός ταμία στον σύλλογο, παραδέχτηκε ότι έκανε κατάχρηση της θέσης της για να αποκτήσει παράνομα το ποσό των 208.521 λιρών.
Η Γουόλς δήλωσε ένοχη στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ την Παρασκευή για την κατηγορία της απάτης μέσω κατάχρησης θέσης, η οποία διήρκεσε από τις 8 Ιουνίου 2019 έως τις 23 Οκτωβρίου 2023.
Ερωτηθείσα για την υπεράσπισή της, η Γουόλς απάντησε απλά: «Ένοχη». Η ποινή της θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία στο Ποινικό Δικαστήριο του Άιλγουορθ.
Ο Δικαστής Κίεραν Ο’Ντόνελ τόνισε ότι το δικαστήριο δεν έχει την αρμοδιότητα να επιβάλει την κατάλληλη ποινή λόγω του ύψους του ποσού: «Δηλώσατε ένοχη για το αδίκημα και αυτό υπερβαίνει τις εξουσίες μας όσον αφορά την επιβολή ποινής. Θα χρειαστεί να παραπεμφθείτε σε ανώτερο δικαστήριο για την καταδίκη, όπου έχουν τις κατάλληλες εξουσίες».
Η Γουόλς αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση χωρίς όρους.
