Μπουρούσης και Ντρισμπιώτη έτρεξαν με την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καρδίτσα - Βίντεο
Μπουρούσης και Ντρισμπιώτη έτρεξαν με την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καρδίτσα - Βίντεο

Ο Γιάννης Μπουρούσης και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έτρεξαν στην γενέτειρά τους με την πρωταθλήτρια του βάδην ν' ανάβει και τον βωμό

Μπουρούσης και Ντρισμπιώτη έτρεξαν με την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καρδίτσα - Βίντεο
Συνεχίστηκε παρά την βροχή σε όλη την χώρα η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία  ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026.

Η Ολυμπιακή Φλόγα που ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία έφτασε την Παρασκευή στην Καρδίτσα και εκεί λαμπαδηδρόμοι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που έχουν μεγαλώσει στην πόλη. 

Ο λόγος για την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και τον διεθνή μπασκετμπολίστα Γιάννη Μπουρούση. 

Τα δύο παιδιά της Καρδίτσας αποθεώθηκαν από τους κατοίκους της πόλης και η Ντρισμπιώτη άναψε και τον βωμό στην κεντρική πλατεία. 



