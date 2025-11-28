Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Μπουρούσης και Ντρισμπιώτη έτρεξαν με την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καρδίτσα - Βίντεο
Ο Γιάννης Μπουρούσης και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έτρεξαν στην γενέτειρά τους με την πρωταθλήτρια του βάδην ν' ανάβει και τον βωμό
Συνεχίστηκε παρά την βροχή σε όλη την χώρα η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026.
Η Ολυμπιακή Φλόγα που ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία έφτασε την Παρασκευή στην Καρδίτσα και εκεί λαμπαδηδρόμοι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που έχουν μεγαλώσει στην πόλη.
Ο λόγος για την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και τον διεθνή μπασκετμπολίστα Γιάννη Μπουρούση.
Τα δύο παιδιά της Καρδίτσας αποθεώθηκαν από τους κατοίκους της πόλης και η Ντρισμπιώτη άναψε και τον βωμό στην κεντρική πλατεία.
