Κριστιάν Καρεμπέ: Τιμήθηκε με το βραβείο «Golden Foot Legend» για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο
SPORTS
Κριστιάν Καρεμπέ Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός Εθνική Γαλλίας

Κριστιάν Καρεμπέ: Τιμήθηκε με το βραβείο «Golden Foot Legend» για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο

Η βράβευση έγινε στο Μονακό  με τους διοργανωτές να αναφέρουν ότι ο Κριστιάν Καρεμπέ αποτελεί έμπνευση για τον κόσμο εντός και εκτός ποδοσφαίρου

Κριστιάν Καρεμπέ: Τιμήθηκε με το βραβείο «Golden Foot Legend» για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο

Το βραβείο Golden Foot Legend παρέλαβε ο Κριστιάν Καρεμπέ στο Μονακό για την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Ολυμπιακός τιμήθηκε με το βραβείο Golden Foot Award για το 2025.

Ένα βραβείο που έχει απονεμηθεί σε ανθρώπους όπως ο Ντιέγκο Σιμεόνε και, πέρυσι το παρέλαβε ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Οι διοργανωτές ανέφεραν για τον Κριστιάν Καρεμπέ: «Σήμερα, τιμούμε ένα πραγματικό είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου - έναν άνθρωπο του οποίου το ταλέντο, η ταπεινότητα και η παγκόσμια επιρροή έχουν αφήσει ένα διαχρονικό σημάδι στο άθλημα.

Από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 1998 με τη Γαλλία μέχρι την κατάκτηση του Champions League της UEFA με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε ένα από τα σπουδαιότερα ταξίδια του ποδοσφαίρου, στο οποίο χαρακτηρίστηκε από αριστεία και αποφασιστικότητα.

Αλλά η κληρονομιά που άφησε εκτείνεται πολύ πέρα ​από τα τρόπαια. Ο Κριστιάν έχει από καιρό αφιερωθεί σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του για να υποστηρίξει την εκπαίδευση, την ισότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο σε όλο τον κόσμο. Η φωνή και οι πράξεις του συνεχίζουν να κάνουν σημαντική διαφορά σε αμέτρητες κοινότητες. Σύντομα τα ίχνη του θα εμφανιστούν στο "Champions Promenade" στο Μονακό.

Φέτος, τιμούμε την εξαιρετική του επίδραση με το Golden Foot Legend 2025, μια αναγνώριση που προορίζεται για όσους η επιρροή τους ξεπερνά τις γενιές.

Συγχαρητήρια Κριστιάν - το αποτύπωμά σου στο ποδόσφαιρο και στην ανθρωπότητα αποτελεί πραγματικά έμπνευση και είναι εκπληκτικό».



Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης