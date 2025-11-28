Κριστιάν Καρεμπέ: Τιμήθηκε με το βραβείο «Golden Foot Legend» για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο

Το βραβείο Golden Foot Legend παρέλαβε ο Κριστιάν Καρεμπέ στο Μονακό για την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Ολυμπιακός τιμήθηκε με το βραβείο Golden Foot Award για το 2025.



Ένα βραβείο που έχει απονεμηθεί σε ανθρώπους όπως ο Ντιέγκο Σιμεόνε και, πέρυσι το παρέλαβε ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Οι διοργανωτές ανέφεραν για τον Κριστιάν Καρεμπέ: «Σήμερα, τιμούμε ένα πραγματικό είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου - έναν άνθρωπο του οποίου το ταλέντο, η ταπεινότητα και η παγκόσμια επιρροή έχουν αφήσει ένα διαχρονικό σημάδι στο άθλημα.

Από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 1998 με τη Γαλλία μέχρι την κατάκτηση του Champions League της UEFA με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε ένα από τα σπουδαιότερα ταξίδια του ποδοσφαίρου, στο οποίο χαρακτηρίστηκε από αριστεία και αποφασιστικότητα.

Αλλά η κληρονομιά που άφησε εκτείνεται πολύ πέρα ​από τα τρόπαια. Ο Κριστιάν έχει από καιρό αφιερωθεί σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του για να υποστηρίξει την εκπαίδευση, την ισότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο σε όλο τον κόσμο. Η φωνή και οι πράξεις του συνεχίζουν να κάνουν σημαντική διαφορά σε αμέτρητες κοινότητες. Σύντομα τα ίχνη του θα εμφανιστούν στο "Champions Promenade" στο Μονακό.

Φέτος, τιμούμε την εξαιρετική του επίδραση με το Golden Foot Legend 2025, μια αναγνώριση που προορίζεται για όσους η επιρροή τους ξεπερνά τις γενιές.

Συγχαρητήρια Κριστιάν - το αποτύπωμά σου στο ποδόσφαιρο και στην ανθρωπότητα αποτελεί πραγματικά έμπνευση και είναι εκπληκτικό».







