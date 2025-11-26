O Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν επέστρεψε με την αποστολή της Παρτίζαν στο Βελιγράδι
Όπως αποκαλύπτει η Kurir ο πολυνίκης τεχνικός, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένος να φύγει δεν ακολούθησε την αποστολή στο ταξίδι της επιστροφής
Νέες διαστάσεις στο θέμα της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, δίνει το σερβικό σάιτ Kurir.rs αποκαλύπτοντας ότι ο Σέρβος τεχνικός δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή για το Βελιγράδι.
«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Παρτίζαν από τις 25 Ιουνίου 2021, υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από την πορεία της ομάδας στην Ευρωλίγκα, όπου μετρά οκτώ ήττες. Η απόφαση ελήφθη μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, σε ένα παιχνίδι που φάνηκε να επιβεβαιώνει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η σερβική ομάδα.
Ο Ομπράντοβιτς δεν επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης στο Βελιγράδι μαζί με την ομάδα, γεγονός που ενίσχυσε τις πληροφορίες ότι η αποχώρησή του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η παραίτηση αναμένεται να εξεταστεί από τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.», αναφέρει το ρεπορτάζ με τις... μετασεισμικές δονήσεις στο Βελιγράδι να συνεχίζονται καθώς κανείς δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη.
Στη διοίκηση ναι μεν υπήρχε προβληματισμός για την κάκιστη πορεία της ομάδας, αλλά στο εσωτερικό του συλλόγου κανείς δε σκεφτόταν να θέσει θέμα προπονητή, αλλά επικεντρωνόταν στο τι άλλες αλλαγές πρέπει να γίνουν προκειμένου να βρει τον δρόμο της.
Από την πλευρά της επίσημης Παρτίζαν δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη αντίδραση, αλλά πλέον στα σερβικά ΜΜΕ αρχίζουν να γράφονται πιθανά ονόματα αντικαταστατών με πρώτο και καλύτερο αυτό του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος έχει δουλέψει τη διετία 2018-2020 στους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου.
