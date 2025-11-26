Mozzartsport: Ο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτίζαν μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με το σερβικό portal, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτίζαν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις συνεχόμενες ήττες - «Σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» η ήττα με... κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟ