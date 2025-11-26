Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης Κ19: Στο Ρέντη ο Μαρσέλο, στον πάγκο της Βασίλισσας ο γιος του
Μαρσέλο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μαρσέλο βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα της Κ19 του Ολυμπιακού με την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης

Ένας... παλιός φίλος επέστρεψε στο Ρέντη. Ο λόγος για το θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, ο οποίος έδωσε το παρών στον αγώνα της Κ19 του Ολυμπιακού με την αντίστοιχη ομάδα της Βασίλισσας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Υouth League.

Ο Βραζιλιάνος Legend συνομίλησε με αρκετά γνώριμα πρόσωπα, όπως τον πρώην συμπαίκτη του, Παναγιώτη Ρέτσο, ενώ κάθισε μαζί με τους ανθρώπους της πρώτης ομάδας των Πειραιωτών.

Αξιοσημείωτο πως στην Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνίζεται ο γιος του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, ο οποίος ήταν στον πάγκο.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε το τεχνικός των ερυθρολεύκων Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ποδοσφαιριστές των ερυθρόλευκων.

