Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προκήρυξε έκτακτη ΓΣ για την Τετάρτη και ετοιμάζεται να περάσει στην εποχή Μυστακίδη

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δεδομένη και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση από την ΚΑΕ η οποία προσκάλεσε τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση