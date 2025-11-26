Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προκήρυξε έκτακτη ΓΣ για την Τετάρτη και ετοιμάζεται να περάσει στην εποχή Μυστακίδη
Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δεδομένη και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση από την ΚΑΕ η οποία προσκάλεσε τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μετά από σχεδόν τρεις μήνες έντονων διεργασιών, οι οποίες κορυφώθηκαν το τελευταίο διήμερο με αλλεπάλληλες συναντήσεις εκπροσώπων της διοίκησης Χατζόπουλου με εκπροσώπους της πλευράς Μυστακίδη, πλέον είμαστε στην τελική ευθεία για την οριστική αλλαγή σελίδας στο διοικητικό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στα πάντα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υπογραφεί εδώ και λίγες ώρες τα απαραίτητα έγγραφα και πλέον βρισκόμαστε εν αναμονή της σχετικής ανακοίνωσης.
Μάλιστα η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 17 Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, με βασικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το τελευταίο τυπικό βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ: «Πρόκειται για μια τυπική αλλά και απαραίτητη διαδικασία στο πλαίσιο όλων όσων πρέπει να γίνουν για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η επίσημη ανακοίνωση που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αναμένεται στη διάρκεια της σημερινής ημέρας».
Αναλυτικά η πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.
Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση metoxos@paokbc.gr έως την 15η Δεκεμβρίου 2025, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση.
Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε μορφή pdf…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία
«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
[Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662]
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17/12/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12 γήπεδο PAOK SPORTS ARENA που χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΚΑΕ, στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 23/12/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Θεσσαλονίκη 26.11.2025
Για το ΔΣ της ΑΑΕ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»
Αθανάσιος Χατζόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος»
