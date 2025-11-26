Μπενίτεθ: Ο μεγάλος στόχος είναι να νικήσουμε την Στουρμ, δεν σκέφτομαι την ΑΕΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να νικήσει την Στουρμ Γκρατς, τονίζοντας ότι το επόμενο είναι πάντα το πιο σημαντικό παιχνίδι