Champions League: Έσπασε το... ρόδι η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Τουρκία - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα της Λισαβόνας επιβλήθηκε 2-0 στην έδρα του Άγιαξ, ενώ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε τη μεγάλη έκπληξη και επικράτησε 1-0 της Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη
Μπενφίκα και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προέρχονταν από 4 και 3 σερί ήττες αντίστοιχα, ωστόσο, απόψε έφυγαν με «διπλά» από Αμστερνταμ και Κωνσταντινούπολη, στις εναρκτήριες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Για τους «Αετούς» της Λισαβόνας, που είχαν στο αρχικό τους σχήμα τον Βαγγέλη Παυλίδη, η νίκη επί του Άγιαξ στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με 2-0 συνιστά την πρώτη εφετινή τους στη διοργάνωση απέναντι στους δευτεραθλητές Ολλανδίας, που μετά από 5 αγώνες μετρούν το απόλυτο... μηδέν!
Η πρώτη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έγινε στο «Ραμς Παρκ» της Κωνσταντινούπολης, όπου η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ επικράτησε 1-0 της Γαλατασαράι, που προερχόταν από τρεις απανωτές νίκες. Οι Βέλγοι με τη δεύτερη νίκη τους και αυτή εκτός έδρας, έμειναν «ζωντανοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:
Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-2 (6' Νταλ, 89' Μπαρέιρο)
Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 0-1 (57' Πρόμις)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00
Τσέλσι (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00
Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00
Νάπολι (Ιταλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 22:00
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00
Μαρσέιγ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00
