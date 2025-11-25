Champions League: Έσπασε το... ρόδι η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Τουρκία - Δείτε τα γκολ

Η ομάδα της Λισαβόνας επιβλήθηκε 2-0 στην έδρα του Άγιαξ, ενώ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε τη μεγάλη έκπληξη και επικράτησε 1-0 της Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη