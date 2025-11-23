Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Μαρούσι - Ηρακλής 87-92: Ματσάρα και... ανάσα για τον Γηραιό με MVP Μωραΐτη - Βίντεο
Μαρούσι - Ηρακλής 87-92: Ματσάρα και... ανάσα για τον Γηραιό με MVP Μωραΐτη - Βίντεο
Ο Ηρακλής πήρε το ντέρμπι της «ουράς» και άφησε τελευταίο το Μαρούσι
Ο Ηρακλής πήρε το ντέρμπι της «ουράς» και πανηγύρισε την δεύτερη διαδοχική νίκη του στην Greek Basketball League. Ο «Γηραιός», ο οποίος ήταν προτελευταίος στην κατάταξη, ισόβαθμος με το Μαρούσι που βρισκόταν στην τελευταία θέση, νίκησε τον σύλλογο των βορείων προαστίων στο κλειστό του Αγίου Θωμά με 92-87, στο πρώτο σημερινό (23/11) παιχνίδι για την 8η αγωνιστική, και βρίσκεται πλέον στο +1 από τους «κιτρινόμαυρους».
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92.
Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν 8-0 στο 2΄ και 14-3 στο 4΄, αλλά το Μαρούσι αντέδρασε και πλησίασε στο -2 (20-18), 1:26 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν 29-29 στο 13΄, ενώ στη συνέχεια πήραν και το προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +10 (46-36), 1:28 πριν το τέλος του α΄ μέρους. Τότε ανέλαβε... δράση ο Ράιτ-Φόρμαν και με επτά διαδοχικούς πόντους «έγραψε» το 46-43, με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.
Μαρούσι και Ηρακλής συμβάδιζαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου, χωρίς κάποιος να μπορέσει να «χτίσει» αξιόλογη διαφορά. Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν την περίοδο στο +5 (68-63), με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στον... επίλογο του ματς. Εκεί ο Φάντερμπερκ «έγραψε» το 70-65 για τον Ηρακλή, αλλά το Μαρούσι με σερί 8-0 προσπέρασε με 73-70, 7:40 πριν το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα επτά πόντων (83-76), 4:12 πριν τη λήξη, αλλά το Μαρούσι πλησίασε στο καλάθι (83-81), 3:15 για το τέλος, με αποτέλεσμα το ματς να γίνει... ντέρμπι. Με 2/2 βολές του Ράιτ-Φόρμαν ο Ηρακλής προηγήθηκε 88-85, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ στη συνέχεια ο Μέικον αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση των γηπεδούχων, καθώς οι «κυανόλευκοι» επέλεξαν να μην κάνουν φάουλ. Ο Τσιακμάς με 2/2 βολές «έγραψε» το 90-85 στα 11 δεύτερα πριν τη λήξη και το Μαρούσι δεν είχε πια χρόνο στη διάθεσή του για την ανατροπή...
Διαιτητές: Τσιμπούρης, Καρπάνος, Αγγελής
Οι συνθέσεις:
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 11 (3), Καρακώστας 5 (1), Μέικον 8, Νικολαΐδης 6 (2), Σάλας 8 (1), Τουλιάτος 4 (1), Καλαϊτζάκης 6, Ουίλιαμς 18 (10 ριμπάουντ), Μπριγκς 2, Περάντες 19 (5).
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 21 (3), Ράιτ-Φόρμαν 20 (3), Φόστερ 5 (1), Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 18 (3), Ουέαρ 3, Χρηστίδης, Σύλλας 3 (1).
Ειδήσεις σήμερα:
«Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία» - Νέα δεδομένα από τον Τραμπ για το σχέδιο των 28 σημείων
Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή
Οπλισμένοι λαθροθήρες κυνηγούσαν αγριογούρουνα ανάμεσα σε σπίτια στον Νέο Βουτζά - Αναστάτωση από τους πυροβολισμούς, δείτε βίντεο
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92.
Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν 8-0 στο 2΄ και 14-3 στο 4΄, αλλά το Μαρούσι αντέδρασε και πλησίασε στο -2 (20-18), 1:26 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν 29-29 στο 13΄, ενώ στη συνέχεια πήραν και το προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +10 (46-36), 1:28 πριν το τέλος του α΄ μέρους. Τότε ανέλαβε... δράση ο Ράιτ-Φόρμαν και με επτά διαδοχικούς πόντους «έγραψε» το 46-43, με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.
Μαρούσι και Ηρακλής συμβάδιζαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου, χωρίς κάποιος να μπορέσει να «χτίσει» αξιόλογη διαφορά. Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν την περίοδο στο +5 (68-63), με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στον... επίλογο του ματς. Εκεί ο Φάντερμπερκ «έγραψε» το 70-65 για τον Ηρακλή, αλλά το Μαρούσι με σερί 8-0 προσπέρασε με 73-70, 7:40 πριν το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα επτά πόντων (83-76), 4:12 πριν τη λήξη, αλλά το Μαρούσι πλησίασε στο καλάθι (83-81), 3:15 για το τέλος, με αποτέλεσμα το ματς να γίνει... ντέρμπι. Με 2/2 βολές του Ράιτ-Φόρμαν ο Ηρακλής προηγήθηκε 88-85, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ στη συνέχεια ο Μέικον αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση των γηπεδούχων, καθώς οι «κυανόλευκοι» επέλεξαν να μην κάνουν φάουλ. Ο Τσιακμάς με 2/2 βολές «έγραψε» το 90-85 στα 11 δεύτερα πριν τη λήξη και το Μαρούσι δεν είχε πια χρόνο στη διάθεσή του για την ανατροπή...
Διαιτητές: Τσιμπούρης, Καρπάνος, Αγγελής
Οι συνθέσεις:
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 11 (3), Καρακώστας 5 (1), Μέικον 8, Νικολαΐδης 6 (2), Σάλας 8 (1), Τουλιάτος 4 (1), Καλαϊτζάκης 6, Ουίλιαμς 18 (10 ριμπάουντ), Μπριγκς 2, Περάντες 19 (5).
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 21 (3), Ράιτ-Φόρμαν 20 (3), Φόστερ 5 (1), Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 18 (3), Ουέαρ 3, Χρηστίδης, Σύλλας 3 (1).
Ειδήσεις σήμερα:
«Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία» - Νέα δεδομένα από τον Τραμπ για το σχέδιο των 28 σημείων
Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή
Οπλισμένοι λαθροθήρες κυνηγούσαν αγριογούρουνα ανάμεσα σε σπίτια στον Νέο Βουτζά - Αναστάτωση από τους πυροβολισμούς, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα