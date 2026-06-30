Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μποδοσάκη
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί αύριο, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 13:00, στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει ομιλία με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και της ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει ομιλία με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και της ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.
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