Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
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Κυριάκος Μητσοτάκης Νέα Δημοκρατία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μποδοσάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί αύριο, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 13:00, στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει ομιλία με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και της ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.
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