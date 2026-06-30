Δυναστεία Καρνέση: Στα δικαστήρια ο εμφύλιος για την κληρονομιά, τον στόλο, τις μετοχές και τα εκατομμύρια

Ολη η οικογένεια Καρνέση: από αριστερά, η Μαρία Καρνέση, η Ελευθερία Σπ. Καρνέση, ο Μάριος Π. Καρνέσης (όρθιος), ο Προκόπης Καρνέσης, ο Σπύρος Καρνέσης, ο Νικόλας Σπ. Καρνέσης (όρθιος), η Κική Καρνέση, σύζυγος του Σπύρου, και η Αγγελική Καρνέση

H λογιστική εικόνα

Η σημασία της χρονικής συνέχειας

«Owners Accounts»

Η ιστορία

Τα αδέλφια Προκόπης («Paul») και Σπύρος Καρνέσης συναποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της οικογένειας

Η αρχή του τέλους

Η αποχώρηση

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται σε εκείνη τη δικογραφία που επικαλούνται, κατά τη διάρκεια της ενδοοικογενειακής αντιδικίας του 2023 μεταξύ Δέσποινας και Μαρίας κατά του Σπύρου Καρνέση προσκομίστηκαν οικονομικές καταστάσεις του ναυτιλιακού ομίλου που καλύπτουν χρονική περίοδο περίπου 15 ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από την πλευρά των εναγόντων σε οικονομική κατάσταση του 2014 που ήρθε στα χέρια τους και την οποία θεωρούν αντιπροσωπευτική του τρόπου λειτουργίας του ομίλου. Κατά τους ίδιους, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν περιορίζεται στην αποτύπωση εσόδων και εξόδων, αλλά παρουσιάζει αναλυτικά τις βασικές κατηγορίες εκροών του ομίλου. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται, σύμφωνα με την περιγραφή τους, οι λειτουργικές δαπάνες, όπως πληρωμές προς ναυπηγεία, τράπεζες, προμηθευτές και λοιπές επιχειρησιακές υποχρεώσεις. Σε δεύτερο επίπεδο εμφανίζονται επενδυτικές δαπάνες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αφορά τις διανομές προς πρόσωπα που συνδέονται με τον όμιλο.Οι κληρονόμοι επισημαίνουν ότι η σχετική ενότητα φέρει τον, δηλαδή «Μεταφορές προς λογαριασμούς ιδιοκτητών». Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της υπόθεσης καθώς, κατά την άποψή τους, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονταν οικονομικά οφέλη σε πρόσωπα που αντιμετωπίζονταν από τον ίδιο τον όμιλο ως δικαιούχοι των συγκεκριμένων λογαριασμών. Η ερμηνεία αυτή αμφισβητείται από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης, και θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι κληρονόμοι του Π.Κ., στην ίδια οικονομική κατάσταση εμφανίζονται αναφορές σε διανομές που σχετίζονται τόσο με το πλοίοόσο και με τοντου ομίλου. Οι κληρονόμοι υποστηρίζουν ότι το συνολικό ύψος των διανεμηθέντων ποσών για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος ανέρχεται σε περίπου 14,7 εκατ. δολάρια, ενώ μέρος των ποσών αυτών εμφανίζεται να κατανέμεται σε μέλη της οικογένειας. Κατά την επιχειρηματολογία τους, οι σχετικές εγγραφές δεν αποτελούν απλές λογιστικές κινήσεις, αλλά αποτυπώνουν την πρακτική που εφαρμοζόταν διαχρονικά στον όμιλο ως προς τη διανομή οικονομικών ωφελημάτων.Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος της δημόσιας συζήτησης είχε επικεντρωθεί στο κατά πόσο ο Προκόπης Καρνέσης συμμετείχε μετοχικά στις εταιρείες του ομίλου. Οι κληρονόμοι του επιχειρούν πλέον να μεταφέρουν το βάρος της συζήτησης από τη νομική ερμηνεία της μετοχικής δομής στην οικονομική λειτουργία των εταιρειών. Υποστηρίζουν ότι, ανεξάρτητα από το πώς ήταν οργανωμένες οι εταιρείες ή το καθεστώς των μετοχών τους, οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα μέλη της οικογένειας κατά την καθημερινή λειτουργία του ομίλου. Κατά την άποψή τους, η εικόνα που προκύπτει από τις λογιστικές εγγραφές έχει ιδιαίτερη αποδεικτική σημασία, καθώς αποτυπώνει πραγματικές οικονομικές ροές και όχι θεωρητικές εταιρικές σχέσεις.Η επιχειρηματολογία των κληρονόμων, όμως, δεν σταματά στις οικονομικές καταστάσεις. Σημαντικό μέρος της βασίζεται και στο περιεχόμενο ένορκης βεβαίωσης πρώην οικονομικού στελέχους του ομίλου, το οποίο περιγράφει, σύμφωνα με τους ίδιους, τον τρόπο σύνταξης, διανομής και παρουσίασης των ετήσιων οικονομικών στοιχείων προς τα μέλη της οικογένειας. Κατά την άποψή τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονταν και διακινούνταν οι οικονομικές καταστάσεις εντός της οικογένειας.Με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται, ο συγκεκριμένος μάρτυρας εργάστηκε επί σειρά ετών στον οικονομικό τομέα του ομίλου και ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού διευθυντή από το 2004. Στην ένορκη βεβαίωσή του φέρεται να περιγράφει τη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρουσιάζονταν στα μέλη της οικογένειας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της βεβαίωσης, όπως υποστηρίζει η πλευρά των κληρονόμων του Προκόπη Καρνέση, κάθε χρόνο καταρτιζόταν συγκεντρωτική οικονομική κατάσταση του ομίλου, στην οποία αποτυπώνονταν οι βασικές οικονομικές ροές των εταιρειών. Το έγγραφο αυτό, κατά τους ίδιους, δεν αποτελούσε εσωτερικό λογιστικό σημείωμα, αλλά εργαλείο ενημέρωσης των βασικών μελών της οικογένειας για την οικονομική εικόνα του ομίλου.Οι κληρονόμοι υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παραδίδονταν σταθερά στα βασικά μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Προκόπης Καρνέσης. Στην ίδια ένορκη βεβαίωση, σύμφωνα με την πλευρά των κληρονόμων, γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή ενότητα των οικονομικών καταστάσεων με τίτλο «Payments to Owners Accounts», δηλαδή «Πληρωμές προς λογαριασμούς ιδιοκτητών». Κατά τους ίδιους, η συγκεκριμένη ορολογία χρησιμοποιούνταν σταθερά στις ετήσιες αναφορές και αφορούσε ποσά που καταβάλλονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς ή σε εταιρείες συμφερόντων των μελών της οικογένειας. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ένορκη βεβαίωσή του αναφέρει ότι στις εκροές υπήρχε πάντοτε ξεχωριστή παράγραφος για τα ποσά που εκταμιεύονταν ως μερίσματα προς λογαριασμούς των μελών της οικογένειας, είτε προσωπικούς είτε εταιρειών συμφερόντων τους.Ενα ακόμη σημείο που αναδεικνύει η πλευρά των κληρονόμων αφορά τις εταιρείες μέσω των οποίων, κατά τους ισχυρισμούς τους, πραγματοποιούνταν οι σχετικές οικονομικές κινήσεις. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πρώην αρχιλογιστής αναφέρεται σε εταιρείες που συνδέονταν με τα επιμέρους μέλη της οικογένειας, μέσω των οποίων φέρεται να πραγματοποιούνταν οι αντίστοιχες καταβολές. Οι κληρονόμοι ισχυρίζονται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και εταιρείες που συνδέονταν με τον Προκόπη Καρνέση. Θεωρούν μάλιστα ότι η συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει τον ισχυρισμό τους ότι ο εκλιπών δεν ήταν αποκομμένος από τη συνολική οικονομική λειτουργία του ομίλου.Στην επιχειρηματολογία των κληρονόμων του Π.Κ. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διάρκεια της πρακτικής που περιγράφεται στα έγγραφα. Υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη οικονομική κατάσταση ή για ένα περιστασιακό λογιστικό έγγραφο, αλλά για διαδικασία που επαναλαμβανόταν επί σειρά ετών, γεγονός που, κατά την άποψή τους, ενισχύει την αξιοπιστία της εικόνας που παρουσιάζουν τα στοιχεία. Το στοιχείο αυτό θεωρούν ότι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η δικαστική διαμάχη δεν αφορά μία συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή, αλλά τη συνολική αποτίμηση της συμμετοχής του Προκόπη Καρνέση στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο και κατ' επέκταση τα δικαιώματα που απορρέουν για τους νόμιμους κληρονόμους του.Μάλιστα θέτουν μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να απαντηθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, ζητούν να διευκρινιστεί ποια ήταν η οικονομική μεταχείριση του Προκόπη Καρνέση πριν από τον θάνατό του, ποια ήταν στη συνέχεια η τύχη των σχετικών οικονομικών λογαριασμών, εάν πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της φερόμενης συμμετοχής του και κατά πόσο οιτου ενημερώθηκαν για τα οικονομικά στοιχεία που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν μέχρι τότε διακινηθεί εντός της οικογένειας.Για τους κληρονόμους, πάντως, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικονομική αξία της διεκδίκησης, αλλά κυρίως τη δικαστική αναγνώριση της θέσης που κατείχε ο Προκόπης Καρνέσης στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο. Θεωρούν ότι τα στοιχεία που επικαλούνται οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση και ζητούν να αξιολογηθούν συνολικά από τη Δικαιοσύνη.Ετσι, η δικαστική διαμάχη που άρχισε με αφορμή την ερμηνεία της μετοχικής σύνθεσης εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη εξέταση της οικονομικής λειτουργίας του ομίλου, της εσωτερικής εταιρικής πληροφόρησης και της διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας. Το αν οι οικονομικές καταστάσεις, οι αναφορές στους λογαριασμούςκαι οι υπόλοιπες μαρτυρίες αρκούν για να θεμελιώσουν τους ισχυρισμούς των κληρονόμων είναι ένα ζήτημα που θα απαντηθεί αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα αξιολογήσουν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών.Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση, η συγκεκριμένη υπόθεση ήδη καταγράφεται ως μία από τις πλέον σύνθετες οικογενειακές και επιχειρηματικές διαμάχες που έχουν απασχολήσει τον ελληνικό ναυτιλιακό χώρο τα τελευταία χρόνια, καθώς στην υπόθεση διασταυρώνονται ζητήματα εταιρικού δικαίου, κληρονομικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και αποτίμησης ναυτιλιακών συμμετοχών, ενώ η εξέλιξή της παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον ναυτιλιακό κόσμο.Πέντε αδέλφια. Το ξεκίνημα από τοστην Ελευσίνα, οι καλές σπουδές, η είσοδος στη ναυτιλία, η δημιουργία μιας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας, η αδελφική αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι, οι εσωτερικές διαμάχες, οι κόντρες με τα ανίψια και το τραγικό τέλος.Μι οικογένεια που πάντα απέφευγε την προβολή και την επίδειξη πλούτου, λούστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για έναν τραγικό λόγο και η ιστορία της κρεμάστηκε στα μανταλάκια της ενημέρωσης και έγινε βιβλίο ανοιχτό.Οι γέροντες στην Ελευσίνα θυμούνται τον, έναν έντιμο άνθρωπο, οικογενειάρχη, εργατικό, που με συμπαραστάτη τη σύζυγό τουέφεραν στη ζωή πέντε παιδιά: τον, τον, τη, τηκαι τηνΠροκομμένοι άνθρωποι, με σκληρή δουλειά ο Νίκος και η Ελευθερία μεγάλωσαν τα παιδιά τους με αγάπη και φρόντισαν να τα σπουδάσουν για να τα δουν να γίνονται χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία. Ο Σπύρος καπετάνιος του Εμπορικού Ναυτικού, ο Προκόπης Ναυτιλιακά, η Δέσποινα δικηγόρος, η Μαρία βιολόγος και η Αγγελική γιατρός.Στο διάβα του χρόνου, ο καπετάν Σπύρος Καρνέσης, σε ηλικία λίγο πάνω από τα 30 χρόνια, ευτύχησε να βρεθεί στη σπουδαία ναυτιλιακή εταιρεία που είχε ιδρύσει η Αθηνά (Νουνού) Μαρτίνου, τη, από την οποία αργότερα ξεπετάχτηκαν πολλά από τα γνωστά, σήμερα, ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού. Εκεί πήγαν να δουλέψουν και ο Προκόπης, ο δευτερότοκος γιος, αλλά και η Δέσποινα ως δικηγόρος. Η εταιρεία έστειλε τον Σπύρο και τη Δέσποινα στο Λονδίνο για να ασχοληθούν με το bunkering, την τροφοδοσία των πλοίων με καύσιμα. Εκεί μάθανε τη δουλειά του επιχειρηματία από μέσα. Το 1978 ο Σπύρος αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα. Να γίνει πλοιοκτήτης. Στο πλευρό του είναι και ο αδελφός του ο Προκόπης. Αγοράζουν τομε τίμημα 30.000 δολάρια. Τα 20.000 τα δανείστηκαν από τον γαμπρό τους, σύζυγο της Αγγελικής Καρνέση. Το ταξίδι της οικογένειας μόλις ξεκινούσε.Τα αδέλφια δημιούργησαν έναν τεράστιο όμιλο επιχειρήσεων με δραστηριοποίηση στους τομείς της ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου, της ακτοπλοΐας με δύο πλοία στη, της εμπορίας πετρελαιοειδών, της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων(real estate), με το σύμπλεγμα ιδιοκτητών νήσων Πεταλιοί Εύβοιας, της ενέργειας, των ναυλώσεων με την ELKA Shipping London και New York, με παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, την ΕΛΑΝΗ ΑΕΒΕ και εκατοντάδες εταιρείες, με πιο γνωστή ανάμεσά τους στην Ελλάδα, την εταιρεία πετρελαιοειδών EΛΙΝΟΪΛ και τη χρηματιστηριακή Πήγασος. Οι διοικητικοί ρόλοι στη διαχείριση αυτού του επιχειρηματικού κολοσσού είχαν διανεμηθεί πριν από 48 χρόνια, με τους αδελφούς Σπύρο και Προκόπη Καρνέση να συναποτελούν τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το 1994 γίνονται πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντιστοίχως.Τα αδέλφια Καρνέση συστήνουν επίσης γραφεία και πρακτορεία πληρωμάτων στις Φιλιππίνες και μέσα από την κοινή επιχειρηματική προσπάθεια και τη συστηματική δουλειά γιγαντώνουν την εταιρεία στο πέρασμα των χρόνων με την αγορά φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, με τον στόλο να αριθμεί πριν από λίγα χρόνια 35 πλοία.Τον Αύγουστο του 2011 οαιφνιδίως λόγω καρδιακού επεισοδίου και διαταράσσονται οι ισορροπίες στη μέχρι τότε ήρεμη οικογενειακή πορεία. Για όσους γνωρίζουν την οικογένεια στον χώρο της ναυτιλίας, αυτό που λέγεται είναι ότι ο Paul Karnesis, όπως συνήθιζαν να αποκαλούν τον Προκόπη στο εξωτερικό ή «P.K.», όπως τον φώναζαν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία αφού έτσι υπέγραφε, είχε έναν μοναδικό τρόπο να ρυθμίζει τα πάντα και να κρατά δεμένη την οικογένεια και τα αδέλφια του. Ηταν εξωστρεφής χαρακτήρας σε αντίθεση με τον Σπύρο. Τον γνώριζαν όλοι στη ναυτιλία. Οταν έλεγε κάποιος το όνομα Καρνέσης στο λιμάνι σήμαινε Προκόπης Καρνέσης. Κάποτε, σε μια επαγγελματική συνάντηση είπε κάποιος: «Να μιλήσουμε με τον Καρνέση για το θέμα». Οι παρευρισκόμενοι απόρησαν: «Μα ο Προκόπης δεν ασχολείται με αυτό». Για να πάρουν την απάντηση: «Τον Σπύρο εννοώ, όχι τον Προκόπη». Την ιστορία μας διηγήθηκε στέλεχος που ήταν παρών.Οταν έφυγε από τη ζωή ο, ο γιος του Μάριος στην ουσία αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εταιρεία, γεγονός που είχε γίνει talk of the town στην Ακτή Μιαούλη. Εκείνη την εποχή είχε σηκωθεί πολλή σκόνη για το θέμα αυτό στα ναυτιλιακά γραφεία. Κατάφερε όμως να πατήσει στα πόδια του και να δημιουργήσει τηνμε εξειδίκευση στους τομείς ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοιων και θαλάσσιων μεταφορών. Στο πλευρό του έχει πολύτιμο συνεργάτη τη σύζυγό του, με θητεία, ως νομικός σύμβουλος, δίπλα σε υπουργούς Ναυτιλίας. Είναι επίσης επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας Λογγίτση & Συνεργάτες και του Νομικού Tμήματος της Ναυτιλιακής Εταιρείας MPK Shipping Inc. Με τον Μάριο Π. Καρνέση έχουν δύο κόρες.