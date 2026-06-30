Δυναστεία Καρνέση: Στα δικαστήρια ο εμφύλιος για την κληρονομιά, τον στόλο, τις μετοχές και τα εκατομμύρια
Δυναστεία Καρνέση: Στα δικαστήρια ο εμφύλιος για την κληρονομιά, τον στόλο, τις μετοχές και τα εκατομμύρια
Μετά τον θάνατο του Προκόπη Καρνέση αμφισβητείται η εσωτερική συμφωνία της ναυτιλιακής οικογένειας - Η σύζυγος και ο γιος του διεκδικούν περισσότερα από $250 εκατ.
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Για σχεδόν μισό αιώνα, η οικογένεια Καρνέση συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας. Ο οικογενειακός όμιλος που άρχισε να διαμορφώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέσα από τη συνεργασία των αδελφών Καρνέση, εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό διεθνή ναυτιλιακό παίκτη. Πίσω από τη μακρόχρονη επιχειρηματική πορεία, όμως, φαίνεται πως υπήρχαν διαφορετικές εκδοχές για το ποιοι ήταν οι πραγματικοί μέτοχοι και συνιδιοκτήτες των εταιρειών που συγκρότησαν τον όμιλο.
Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας και δεν έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση, ωστόσο, ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης κληρονομικής διαφοράς. Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει εάν οι εταιρικές σχέσεις που διαμορφώθηκαν σε μια διαφορετική εποχή της διεθνούς ναυτιλίας, όταν οι οικογενειακές συμφωνίες και οι λιβεριανές υπεράκτιες εταιρείες αποτελούσαν συνήθη επιχειρηματική πρακτική, μπορούν σήμερα να θεμελιώσουν δικαιώματα κυριότητας και αντίστοιχες οικονομικές αξιώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται το καθεστώς των ανώνυμων μετοχών, ο πραγματικός τρόπος λειτουργίας του οικογενειακού επιχειρηματικού σχήματος και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε χειρόγραφο οικογενειακό πρακτικό, το οποίο φέρεται να είχε συνταχθεί το 1994 από τον ίδιο τον Σπύρο Καρνέση και καταγράφει τα ποσοστά συμμετοχής των αδελφών στις εταιρείες του ομίλου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, το συγκεκριμένο έγγραφο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία, αποδεικνύει ότι όλα τα αδέλφια συμμετείχαν ως μέτοχοι στις εταιρείες της οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης, περιλαμβανομένου και του εκλιπόντος. Κατά την ερμηνεία που δίνουν, το έγγραφο δείχνει ότι ο Προκόπης μετείχε στο ναυτιλιακό όμιλο με το ίδιο ποσοστό που συμμετείχε ο αδερφός του Σπύρος, δηλαδή 30,33% έκαστος, και ότι η πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στο κείμενο για την αξιολόγηση και αποτίμηση του ποσοστού ενός εταίρου, εν όψει της επικείμενης αποχώρησής του από την επιχείρηση, προϋποθέτει τη μετοχική του ιδιότητα. Μετά τον θάνατο του Προκόπη τα αδέλφια του ισχυρίζονται σε εξώδικες και δικαστικές ενέργειές τους εναντίον των κληρονόμων του ότι δεν ήταν μέτοχος αλλά υπάλληλος στον όμιλο.
Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν, στο πλαίσιο της προηγούμενης ενδοοικογενειακής δικαστικής αντιπαράθεσης, το 2023, μεταξύ των αδελφών Μαρίας και Δέσποινας Καρνέση και του συζύγου της Αντώνη Βλασσάκη, κατά του αδελφού τους Σπύρου, κατατέθηκε μεγάλος όγκος οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών εγγράφων και άλλων στοιχείων. Οι κληρονόμοι του Προκόπη Καρνέση υποστηρίζουν ότι πληροφορήθηκαν για πρώτη φορά την ύπαρξη σημαντικών εγγράφων, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας του ομίλου επί δεκαετίες, καθώς και τη διανομή οικονομικών ωφελημάτων μεταξύ των μελών της οικογένειας.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις, οι λογαριασμοί και οι ετήσιες αναφορές αποτυπώνουν τη ροή των οικονομικών ωφελημάτων προς τα μέλη της οικογένειας και, κατά συνέπεια, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Οι προσφυγέςΣήμερα, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυσή του και 15 μετά τον θάνατο του Προκόπη Καρνέση, γνωστού στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ως «Paul», οι διαφωνίες αυτές μεταφέρονται στις δικαστικές αίθουσες. Η σύζυγός του Μαρία και ο γιος του Μάριος έχουν καταθέσει αγωγή με οικονομική αξίωση που, σύμφωνα με το δικόγραφο, υπερβαίνει τα 250 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι ο εκλιπών δεν ήταν απλώς στέλεχος της οικογενειακής επιχείρησης, όπως υποστηρίζουν οι εναγόμενοι, αλλά συνιδιοκτήτης του ναυτιλιακού ομίλου, με συμμετοχή σε πέντε ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα τη Λιβερία.
Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας και δεν έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση, ωστόσο, ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης κληρονομικής διαφοράς. Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει εάν οι εταιρικές σχέσεις που διαμορφώθηκαν σε μια διαφορετική εποχή της διεθνούς ναυτιλίας, όταν οι οικογενειακές συμφωνίες και οι λιβεριανές υπεράκτιες εταιρείες αποτελούσαν συνήθη επιχειρηματική πρακτική, μπορούν σήμερα να θεμελιώσουν δικαιώματα κυριότητας και αντίστοιχες οικονομικές αξιώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται το καθεστώς των ανώνυμων μετοχών, ο πραγματικός τρόπος λειτουργίας του οικογενειακού επιχειρηματικού σχήματος και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.
Η τραγωδία της ΓλυφάδαςΝέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε η τραγωδία που συγκλόνισε τη ναυτιλιακή κοινότητα στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Γλυφάδα το 2024. Σύμφωνα με την πλευρά των κληρονόμων του Προκόπη Καρνέση, έναν μήνα μετά το αιματηρό περιστατικό η εναπομείνασα Δέσποινα Καρνέση και οι κληρονόμοι των θυμάτων υπέγραψαν με τον Σπύρο Καρνέση συμφωνία βασικών όρων (Heads of Agreement), χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι ως νόμιμοι κληρονόμοι του Προκόπη Καρνέση, η οποία συμφωνία προέβλεπε διανομή της οικογενειακής περιουσίας και μεταβίβαση μετοχών του ομίλου, ενώ παράλληλα αποσύρθηκαν οι αγωγές που είχαν ασκηθεί το 2023 χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι ως νόμιμοι κληρονόμοι του Προκόπη Καρνέση. Υποστηρίζουν ακόμη ότι αποκλείστηκαν από περιουσιακά δικαιώματα, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς τους, απορρέουν από την εταιρική συμμετοχή του Π.Κ. στον όμιλο.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε χειρόγραφο οικογενειακό πρακτικό, το οποίο φέρεται να είχε συνταχθεί το 1994 από τον ίδιο τον Σπύρο Καρνέση και καταγράφει τα ποσοστά συμμετοχής των αδελφών στις εταιρείες του ομίλου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, το συγκεκριμένο έγγραφο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία, αποδεικνύει ότι όλα τα αδέλφια συμμετείχαν ως μέτοχοι στις εταιρείες της οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης, περιλαμβανομένου και του εκλιπόντος. Κατά την ερμηνεία που δίνουν, το έγγραφο δείχνει ότι ο Προκόπης μετείχε στο ναυτιλιακό όμιλο με το ίδιο ποσοστό που συμμετείχε ο αδερφός του Σπύρος, δηλαδή 30,33% έκαστος, και ότι η πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στο κείμενο για την αξιολόγηση και αποτίμηση του ποσοστού ενός εταίρου, εν όψει της επικείμενης αποχώρησής του από την επιχείρηση, προϋποθέτει τη μετοχική του ιδιότητα. Μετά τον θάνατο του Προκόπη τα αδέλφια του ισχυρίζονται σε εξώδικες και δικαστικές ενέργειές τους εναντίον των κληρονόμων του ότι δεν ήταν μέτοχος αλλά υπάλληλος στον όμιλο.
Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν, στο πλαίσιο της προηγούμενης ενδοοικογενειακής δικαστικής αντιπαράθεσης, το 2023, μεταξύ των αδελφών Μαρίας και Δέσποινας Καρνέση και του συζύγου της Αντώνη Βλασσάκη, κατά του αδελφού τους Σπύρου, κατατέθηκε μεγάλος όγκος οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών εγγράφων και άλλων στοιχείων. Οι κληρονόμοι του Προκόπη Καρνέση υποστηρίζουν ότι πληροφορήθηκαν για πρώτη φορά την ύπαρξη σημαντικών εγγράφων, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας του ομίλου επί δεκαετίες, καθώς και τη διανομή οικονομικών ωφελημάτων μεταξύ των μελών της οικογένειας.
Εταιρικά έγγραφαΙσχυρίζονται, επίσης, ότι οι οικονομικές καταστάσεις του ναυτιλιακού ομίλου, τα εταιρικά έγγραφα και οι λογιστικές εγγραφές που ήρθαν σε γνώση τους αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι αναφορές σε λογαριασμούς «Owners Accounts», τις οποίες θεωρούν καθοριστικές για την τεκμηρίωση των δικαιωμάτων τους. Πρόκειται για έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τη δική τους θέση, δεν περιορίζονται σε μια θεωρητική αποτύπωση της εταιρικής δομής, αλλά καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε επί δεκαετίες ο όμιλος σε οικονομικό επίπεδο.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις, οι λογαριασμοί και οι ετήσιες αναφορές αποτυπώνουν τη ροή των οικονομικών ωφελημάτων προς τα μέλη της οικογένειας και, κατά συνέπεια, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται σε εκείνη τη δικογραφία που επικαλούνται, κατά τη διάρκεια της ενδοοικογενειακής αντιδικίας του 2023 μεταξύ Δέσποινας και Μαρίας κατά του Σπύρου Καρνέση προσκομίστηκαν οικονομικές καταστάσεις του ναυτιλιακού ομίλου που καλύπτουν χρονική περίοδο περίπου 15 ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από την πλευρά των εναγόντων σε οικονομική κατάσταση του 2014 που ήρθε στα χέρια τους και την οποία θεωρούν αντιπροσωπευτική του τρόπου λειτουργίας του ομίλου. Κατά τους ίδιους, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν περιορίζεται στην αποτύπωση εσόδων και εξόδων, αλλά παρουσιάζει αναλυτικά τις βασικές κατηγορίες εκροών του ομίλου. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται, σύμφωνα με την περιγραφή τους, οι λειτουργικές δαπάνες, όπως πληρωμές προς ναυπηγεία, τράπεζες, προμηθευτές και λοιπές επιχειρησιακές υποχρεώσεις. Σε δεύτερο επίπεδο εμφανίζονται επενδυτικές δαπάνες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αφορά τις διανομές προς πρόσωπα που συνδέονται με τον όμιλο.
Οι κληρονόμοι επισημαίνουν ότι η σχετική ενότητα φέρει τον τίτλο «Transfers to Owners Accounts», δηλαδή «Μεταφορές προς λογαριασμούς ιδιοκτητών». Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της υπόθεσης καθώς, κατά την άποψή τους, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονταν οικονομικά οφέλη σε πρόσωπα που αντιμετωπίζονταν από τον ίδιο τον όμιλο ως δικαιούχοι των συγκεκριμένων λογαριασμών. Η ερμηνεία αυτή αμφισβητείται από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης, και θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.
Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος της δημόσιας συζήτησης είχε επικεντρωθεί στο κατά πόσο ο Προκόπης Καρνέσης συμμετείχε μετοχικά στις εταιρείες του ομίλου. Οι κληρονόμοι του επιχειρούν πλέον να μεταφέρουν το βάρος της συζήτησης από τη νομική ερμηνεία της μετοχικής δομής στην οικονομική λειτουργία των εταιρειών. Υποστηρίζουν ότι, ανεξάρτητα από το πώς ήταν οργανωμένες οι εταιρείες ή το καθεστώς των μετοχών τους, οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα μέλη της οικογένειας κατά την καθημερινή λειτουργία του ομίλου. Κατά την άποψή τους, η εικόνα που προκύπτει από τις λογιστικές εγγραφές έχει ιδιαίτερη αποδεικτική σημασία, καθώς αποτυπώνει πραγματικές οικονομικές ροές και όχι θεωρητικές εταιρικές σχέσεις.
Η επιχειρηματολογία των κληρονόμων, όμως, δεν σταματά στις οικονομικές καταστάσεις. Σημαντικό μέρος της βασίζεται και στο περιεχόμενο ένορκης βεβαίωσης πρώην οικονομικού στελέχους του ομίλου, το οποίο περιγράφει, σύμφωνα με τους ίδιους, τον τρόπο σύνταξης, διανομής και παρουσίασης των ετήσιων οικονομικών στοιχείων προς τα μέλη της οικογένειας. Κατά την άποψή τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονταν και διακινούνταν οι οικονομικές καταστάσεις εντός της οικογένειας.
Με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται, ο συγκεκριμένος μάρτυρας εργάστηκε επί σειρά ετών στον οικονομικό τομέα του ομίλου και ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού διευθυντή από το 2004. Στην ένορκη βεβαίωσή του φέρεται να περιγράφει τη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρουσιάζονταν στα μέλη της οικογένειας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της βεβαίωσης, όπως υποστηρίζει η πλευρά των κληρονόμων του Προκόπη Καρνέση, κάθε χρόνο καταρτιζόταν συγκεντρωτική οικονομική κατάσταση του ομίλου, στην οποία αποτυπώνονταν οι βασικές οικονομικές ροές των εταιρειών. Το έγγραφο αυτό, κατά τους ίδιους, δεν αποτελούσε εσωτερικό λογιστικό σημείωμα, αλλά εργαλείο ενημέρωσης των βασικών μελών της οικογένειας για την οικονομική εικόνα του ομίλου.
Οι κληρονόμοι υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παραδίδονταν σταθερά στα βασικά μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Προκόπης Καρνέσης. Στην ίδια ένορκη βεβαίωση, σύμφωνα με την πλευρά των κληρονόμων, γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή ενότητα των οικονομικών καταστάσεων με τίτλο «Payments to Owners Accounts», δηλαδή «Πληρωμές προς λογαριασμούς ιδιοκτητών». Κατά τους ίδιους, η συγκεκριμένη ορολογία χρησιμοποιούνταν σταθερά στις ετήσιες αναφορές και αφορούσε ποσά που καταβάλλονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς ή σε εταιρείες συμφερόντων των μελών της οικογένειας. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ένορκη βεβαίωσή του αναφέρει ότι στις εκροές υπήρχε πάντοτε ξεχωριστή παράγραφος για τα ποσά που εκταμιεύονταν ως μερίσματα προς λογαριασμούς των μελών της οικογένειας, είτε προσωπικούς είτε εταιρειών συμφερόντων τους.
Στην επιχειρηματολογία των κληρονόμων του Π.Κ. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διάρκεια της πρακτικής που περιγράφεται στα έγγραφα. Υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη οικονομική κατάσταση ή για ένα περιστασιακό λογιστικό έγγραφο, αλλά για διαδικασία που επαναλαμβανόταν επί σειρά ετών, γεγονός που, κατά την άποψή τους, ενισχύει την αξιοπιστία της εικόνας που παρουσιάζουν τα στοιχεία. Το στοιχείο αυτό θεωρούν ότι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η δικαστική διαμάχη δεν αφορά μία συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή, αλλά τη συνολική αποτίμηση της συμμετοχής του Προκόπη Καρνέση στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο και κατ' επέκταση τα δικαιώματα που απορρέουν για τους νόμιμους κληρονόμους του.
Μάλιστα θέτουν μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να απαντηθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, ζητούν να διευκρινιστεί ποια ήταν η οικονομική μεταχείριση του Προκόπη Καρνέση πριν από τον θάνατό του, ποια ήταν στη συνέχεια η τύχη των σχετικών οικονομικών λογαριασμών, εάν πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της φερόμενης συμμετοχής του και κατά πόσο οι νόμιμοι κληρονόμοι του ενημερώθηκαν για τα οικονομικά στοιχεία που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν μέχρι τότε διακινηθεί εντός της οικογένειας.
Ετσι, η δικαστική διαμάχη που άρχισε με αφορμή την ερμηνεία της μετοχικής σύνθεσης εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη εξέταση της οικονομικής λειτουργίας του ομίλου, της εσωτερικής εταιρικής πληροφόρησης και της διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας. Το αν οι οικονομικές καταστάσεις, οι αναφορές στους λογαριασμούς «Owners Accounts» και οι υπόλοιπες μαρτυρίες αρκούν για να θεμελιώσουν τους ισχυρισμούς των κληρονόμων είναι ένα ζήτημα που θα απαντηθεί αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα αξιολογήσουν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών.
Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση, η συγκεκριμένη υπόθεση ήδη καταγράφεται ως μία από τις πλέον σύνθετες οικογενειακές και επιχειρηματικές διαμάχες που έχουν απασχολήσει τον ελληνικό ναυτιλιακό χώρο τα τελευταία χρόνια, καθώς στην υπόθεση διασταυρώνονται ζητήματα εταιρικού δικαίου, κληρονομικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και αποτίμησης ναυτιλιακών συμμετοχών, ενώ η εξέλιξή της παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον ναυτιλιακό κόσμο.
Μι οικογένεια που πάντα απέφευγε την προβολή και την επίδειξη πλούτου, λούστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για έναν τραγικό λόγο και η ιστορία της κρεμάστηκε στα μανταλάκια της ενημέρωσης και έγινε βιβλίο ανοιχτό.
Οι γέροντες στην Ελευσίνα θυμούνται τον Νίκο Καρνέση, έναν έντιμο άνθρωπο, οικογενειάρχη, εργατικό, που με συμπαραστάτη τη σύζυγό του Ελευθερία έφεραν στη ζωή πέντε παιδιά: τον Σπύρο, τον Προκόπη, τη Δέσποινα, τη Μαρία και την Αγγελική.
Προκομμένοι άνθρωποι, με σκληρή δουλειά ο Νίκος και η Ελευθερία μεγάλωσαν τα παιδιά τους με αγάπη και φρόντισαν να τα σπουδάσουν για να τα δουν να γίνονται χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία. Ο Σπύρος καπετάνιος του Εμπορικού Ναυτικού, ο Προκόπης Ναυτιλιακά, η Δέσποινα δικηγόρος, η Μαρία βιολόγος και η Αγγελική γιατρός.
Στο διάβα του χρόνου, ο καπετάν Σπύρος Καρνέσης, σε ηλικία λίγο πάνω από τα 30 χρόνια, ευτύχησε να βρεθεί στη σπουδαία ναυτιλιακή εταιρεία που είχε ιδρύσει η Αθηνά (Νουνού) Μαρτίνου, τη Thenamaris, από την οποία αργότερα ξεπετάχτηκαν πολλά από τα γνωστά, σήμερα, ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού. Εκεί πήγαν να δουλέψουν και ο Προκόπης, ο δευτερότοκος γιος, αλλά και η Δέσποινα ως δικηγόρος. Η εταιρεία έστειλε τον Σπύρο και τη Δέσποινα στο Λονδίνο για να ασχοληθούν με το bunkering, την τροφοδοσία των πλοίων με καύσιμα. Εκεί μάθανε τη δουλειά του επιχειρηματία από μέσα. Το 1978 ο Σπύρος αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα. Να γίνει πλοιοκτήτης. Στο πλευρό του είναι και ο αδελφός του ο Προκόπης. Αγοράζουν το «Europe 1» με τίμημα 30.000 δολάρια. Τα 20.000 τα δανείστηκαν από τον γαμπρό τους, σύζυγο της Αγγελικής Καρνέση. Το ταξίδι της οικογένειας μόλις ξεκινούσε.
Τα αδέλφια δημιούργησαν έναν τεράστιο όμιλο επιχειρήσεων με δραστηριοποίηση στους τομείς της ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου, της ακτοπλοΐας με δύο πλοία στη γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι, της εμπορίας πετρελαιοειδών, της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων(real estate), με το σύμπλεγμα ιδιοκτητών νήσων Πεταλιοί Εύβοιας, της ενέργειας, των ναυλώσεων με την ELKA Shipping London και New York, με παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, την ΕΛΑΝΗ ΑΕΒΕ και εκατοντάδες εταιρείες, με πιο γνωστή ανάμεσά τους στην Ελλάδα, την εταιρεία πετρελαιοειδών EΛΙΝΟΪΛ και τη χρηματιστηριακή Πήγασος. Οι διοικητικοί ρόλοι στη διαχείριση αυτού του επιχειρηματικού κολοσσού είχαν διανεμηθεί πριν από 48 χρόνια, με τους αδελφούς Σπύρο και Προκόπη Καρνέση να συναποτελούν τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το 1994 γίνονται πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντιστοίχως.
Τα αδέλφια Καρνέση συστήνουν επίσης γραφεία και πρακτορεία πληρωμάτων στις Φιλιππίνες και μέσα από την κοινή επιχειρηματική προσπάθεια και τη συστηματική δουλειά γιγαντώνουν την εταιρεία στο πέρασμα των χρόνων με την αγορά φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, με τον στόλο να αριθμεί πριν από λίγα χρόνια 35 πλοία.
Οι κληρονόμοι επισημαίνουν ότι η σχετική ενότητα φέρει τον τίτλο «Transfers to Owners Accounts», δηλαδή «Μεταφορές προς λογαριασμούς ιδιοκτητών». Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της υπόθεσης καθώς, κατά την άποψή τους, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονταν οικονομικά οφέλη σε πρόσωπα που αντιμετωπίζονταν από τον ίδιο τον όμιλο ως δικαιούχοι των συγκεκριμένων λογαριασμών. Η ερμηνεία αυτή αμφισβητείται από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης, και θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.
H λογιστική εικόναΣύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι κληρονόμοι του Π.Κ., στην ίδια οικονομική κατάσταση εμφανίζονται αναφορές σε διανομές που σχετίζονται τόσο με το πλοίο «Eleftheria K» όσο και με τον υπόλοιπο στόλο του ομίλου. Οι κληρονόμοι υποστηρίζουν ότι το συνολικό ύψος των διανεμηθέντων ποσών για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος ανέρχεται σε περίπου 14,7 εκατ. δολάρια, ενώ μέρος των ποσών αυτών εμφανίζεται να κατανέμεται σε μέλη της οικογένειας. Κατά την επιχειρηματολογία τους, οι σχετικές εγγραφές δεν αποτελούν απλές λογιστικές κινήσεις, αλλά αποτυπώνουν την πρακτική που εφαρμοζόταν διαχρονικά στον όμιλο ως προς τη διανομή οικονομικών ωφελημάτων.
Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος της δημόσιας συζήτησης είχε επικεντρωθεί στο κατά πόσο ο Προκόπης Καρνέσης συμμετείχε μετοχικά στις εταιρείες του ομίλου. Οι κληρονόμοι του επιχειρούν πλέον να μεταφέρουν το βάρος της συζήτησης από τη νομική ερμηνεία της μετοχικής δομής στην οικονομική λειτουργία των εταιρειών. Υποστηρίζουν ότι, ανεξάρτητα από το πώς ήταν οργανωμένες οι εταιρείες ή το καθεστώς των μετοχών τους, οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα μέλη της οικογένειας κατά την καθημερινή λειτουργία του ομίλου. Κατά την άποψή τους, η εικόνα που προκύπτει από τις λογιστικές εγγραφές έχει ιδιαίτερη αποδεικτική σημασία, καθώς αποτυπώνει πραγματικές οικονομικές ροές και όχι θεωρητικές εταιρικές σχέσεις.
Η επιχειρηματολογία των κληρονόμων, όμως, δεν σταματά στις οικονομικές καταστάσεις. Σημαντικό μέρος της βασίζεται και στο περιεχόμενο ένορκης βεβαίωσης πρώην οικονομικού στελέχους του ομίλου, το οποίο περιγράφει, σύμφωνα με τους ίδιους, τον τρόπο σύνταξης, διανομής και παρουσίασης των ετήσιων οικονομικών στοιχείων προς τα μέλη της οικογένειας. Κατά την άποψή τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονταν και διακινούνταν οι οικονομικές καταστάσεις εντός της οικογένειας.
Με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται, ο συγκεκριμένος μάρτυρας εργάστηκε επί σειρά ετών στον οικονομικό τομέα του ομίλου και ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού διευθυντή από το 2004. Στην ένορκη βεβαίωσή του φέρεται να περιγράφει τη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρουσιάζονταν στα μέλη της οικογένειας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της βεβαίωσης, όπως υποστηρίζει η πλευρά των κληρονόμων του Προκόπη Καρνέση, κάθε χρόνο καταρτιζόταν συγκεντρωτική οικονομική κατάσταση του ομίλου, στην οποία αποτυπώνονταν οι βασικές οικονομικές ροές των εταιρειών. Το έγγραφο αυτό, κατά τους ίδιους, δεν αποτελούσε εσωτερικό λογιστικό σημείωμα, αλλά εργαλείο ενημέρωσης των βασικών μελών της οικογένειας για την οικονομική εικόνα του ομίλου.
Οι κληρονόμοι υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παραδίδονταν σταθερά στα βασικά μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Προκόπης Καρνέσης. Στην ίδια ένορκη βεβαίωση, σύμφωνα με την πλευρά των κληρονόμων, γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή ενότητα των οικονομικών καταστάσεων με τίτλο «Payments to Owners Accounts», δηλαδή «Πληρωμές προς λογαριασμούς ιδιοκτητών». Κατά τους ίδιους, η συγκεκριμένη ορολογία χρησιμοποιούνταν σταθερά στις ετήσιες αναφορές και αφορούσε ποσά που καταβάλλονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς ή σε εταιρείες συμφερόντων των μελών της οικογένειας. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ένορκη βεβαίωσή του αναφέρει ότι στις εκροές υπήρχε πάντοτε ξεχωριστή παράγραφος για τα ποσά που εκταμιεύονταν ως μερίσματα προς λογαριασμούς των μελών της οικογένειας, είτε προσωπικούς είτε εταιρειών συμφερόντων τους.
Η σημασία της χρονικής συνέχειαςΕνα ακόμη σημείο που αναδεικνύει η πλευρά των κληρονόμων αφορά τις εταιρείες μέσω των οποίων, κατά τους ισχυρισμούς τους, πραγματοποιούνταν οι σχετικές οικονομικές κινήσεις. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πρώην αρχιλογιστής αναφέρεται σε εταιρείες που συνδέονταν με τα επιμέρους μέλη της οικογένειας, μέσω των οποίων φέρεται να πραγματοποιούνταν οι αντίστοιχες καταβολές. Οι κληρονόμοι ισχυρίζονται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και εταιρείες που συνδέονταν με τον Προκόπη Καρνέση. Θεωρούν μάλιστα ότι η συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει τον ισχυρισμό τους ότι ο εκλιπών δεν ήταν αποκομμένος από τη συνολική οικονομική λειτουργία του ομίλου.
Στην επιχειρηματολογία των κληρονόμων του Π.Κ. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διάρκεια της πρακτικής που περιγράφεται στα έγγραφα. Υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη οικονομική κατάσταση ή για ένα περιστασιακό λογιστικό έγγραφο, αλλά για διαδικασία που επαναλαμβανόταν επί σειρά ετών, γεγονός που, κατά την άποψή τους, ενισχύει την αξιοπιστία της εικόνας που παρουσιάζουν τα στοιχεία. Το στοιχείο αυτό θεωρούν ότι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η δικαστική διαμάχη δεν αφορά μία συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή, αλλά τη συνολική αποτίμηση της συμμετοχής του Προκόπη Καρνέση στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο και κατ' επέκταση τα δικαιώματα που απορρέουν για τους νόμιμους κληρονόμους του.
Μάλιστα θέτουν μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να απαντηθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, ζητούν να διευκρινιστεί ποια ήταν η οικονομική μεταχείριση του Προκόπη Καρνέση πριν από τον θάνατό του, ποια ήταν στη συνέχεια η τύχη των σχετικών οικονομικών λογαριασμών, εάν πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της φερόμενης συμμετοχής του και κατά πόσο οι νόμιμοι κληρονόμοι του ενημερώθηκαν για τα οικονομικά στοιχεία που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν μέχρι τότε διακινηθεί εντός της οικογένειας.
«Owners Accounts»Για τους κληρονόμους, πάντως, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικονομική αξία της διεκδίκησης, αλλά κυρίως τη δικαστική αναγνώριση της θέσης που κατείχε ο Προκόπης Καρνέσης στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο. Θεωρούν ότι τα στοιχεία που επικαλούνται οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση και ζητούν να αξιολογηθούν συνολικά από τη Δικαιοσύνη.
Ετσι, η δικαστική διαμάχη που άρχισε με αφορμή την ερμηνεία της μετοχικής σύνθεσης εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη εξέταση της οικονομικής λειτουργίας του ομίλου, της εσωτερικής εταιρικής πληροφόρησης και της διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας. Το αν οι οικονομικές καταστάσεις, οι αναφορές στους λογαριασμούς «Owners Accounts» και οι υπόλοιπες μαρτυρίες αρκούν για να θεμελιώσουν τους ισχυρισμούς των κληρονόμων είναι ένα ζήτημα που θα απαντηθεί αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα αξιολογήσουν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών.
Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση, η συγκεκριμένη υπόθεση ήδη καταγράφεται ως μία από τις πλέον σύνθετες οικογενειακές και επιχειρηματικές διαμάχες που έχουν απασχολήσει τον ελληνικό ναυτιλιακό χώρο τα τελευταία χρόνια, καθώς στην υπόθεση διασταυρώνονται ζητήματα εταιρικού δικαίου, κληρονομικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και αποτίμησης ναυτιλιακών συμμετοχών, ενώ η εξέλιξή της παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον ναυτιλιακό κόσμο.
Η ιστορίαΠέντε αδέλφια. Το ξεκίνημα από το κρεοπωλείο του πατέρα τους Νίκου στην Ελευσίνα, οι καλές σπουδές, η είσοδος στη ναυτιλία, η δημιουργία μιας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας, η αδελφική αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι, οι εσωτερικές διαμάχες, οι κόντρες με τα ανίψια και το τραγικό τέλος.
Μι οικογένεια που πάντα απέφευγε την προβολή και την επίδειξη πλούτου, λούστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για έναν τραγικό λόγο και η ιστορία της κρεμάστηκε στα μανταλάκια της ενημέρωσης και έγινε βιβλίο ανοιχτό.
Οι γέροντες στην Ελευσίνα θυμούνται τον Νίκο Καρνέση, έναν έντιμο άνθρωπο, οικογενειάρχη, εργατικό, που με συμπαραστάτη τη σύζυγό του Ελευθερία έφεραν στη ζωή πέντε παιδιά: τον Σπύρο, τον Προκόπη, τη Δέσποινα, τη Μαρία και την Αγγελική.
Προκομμένοι άνθρωποι, με σκληρή δουλειά ο Νίκος και η Ελευθερία μεγάλωσαν τα παιδιά τους με αγάπη και φρόντισαν να τα σπουδάσουν για να τα δουν να γίνονται χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία. Ο Σπύρος καπετάνιος του Εμπορικού Ναυτικού, ο Προκόπης Ναυτιλιακά, η Δέσποινα δικηγόρος, η Μαρία βιολόγος και η Αγγελική γιατρός.
Στο διάβα του χρόνου, ο καπετάν Σπύρος Καρνέσης, σε ηλικία λίγο πάνω από τα 30 χρόνια, ευτύχησε να βρεθεί στη σπουδαία ναυτιλιακή εταιρεία που είχε ιδρύσει η Αθηνά (Νουνού) Μαρτίνου, τη Thenamaris, από την οποία αργότερα ξεπετάχτηκαν πολλά από τα γνωστά, σήμερα, ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού. Εκεί πήγαν να δουλέψουν και ο Προκόπης, ο δευτερότοκος γιος, αλλά και η Δέσποινα ως δικηγόρος. Η εταιρεία έστειλε τον Σπύρο και τη Δέσποινα στο Λονδίνο για να ασχοληθούν με το bunkering, την τροφοδοσία των πλοίων με καύσιμα. Εκεί μάθανε τη δουλειά του επιχειρηματία από μέσα. Το 1978 ο Σπύρος αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα. Να γίνει πλοιοκτήτης. Στο πλευρό του είναι και ο αδελφός του ο Προκόπης. Αγοράζουν το «Europe 1» με τίμημα 30.000 δολάρια. Τα 20.000 τα δανείστηκαν από τον γαμπρό τους, σύζυγο της Αγγελικής Καρνέση. Το ταξίδι της οικογένειας μόλις ξεκινούσε.
Τα αδέλφια δημιούργησαν έναν τεράστιο όμιλο επιχειρήσεων με δραστηριοποίηση στους τομείς της ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου, της ακτοπλοΐας με δύο πλοία στη γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι, της εμπορίας πετρελαιοειδών, της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων(real estate), με το σύμπλεγμα ιδιοκτητών νήσων Πεταλιοί Εύβοιας, της ενέργειας, των ναυλώσεων με την ELKA Shipping London και New York, με παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, την ΕΛΑΝΗ ΑΕΒΕ και εκατοντάδες εταιρείες, με πιο γνωστή ανάμεσά τους στην Ελλάδα, την εταιρεία πετρελαιοειδών EΛΙΝΟΪΛ και τη χρηματιστηριακή Πήγασος. Οι διοικητικοί ρόλοι στη διαχείριση αυτού του επιχειρηματικού κολοσσού είχαν διανεμηθεί πριν από 48 χρόνια, με τους αδελφούς Σπύρο και Προκόπη Καρνέση να συναποτελούν τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το 1994 γίνονται πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντιστοίχως.
Τα αδέλφια Καρνέση συστήνουν επίσης γραφεία και πρακτορεία πληρωμάτων στις Φιλιππίνες και μέσα από την κοινή επιχειρηματική προσπάθεια και τη συστηματική δουλειά γιγαντώνουν την εταιρεία στο πέρασμα των χρόνων με την αγορά φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, με τον στόλο να αριθμεί πριν από λίγα χρόνια 35 πλοία.
Η αρχή του τέλουςΤον Αύγουστο του 2011 ο Προκόπης Καρνέσης φεύγει από τη ζωή αιφνιδίως λόγω καρδιακού επεισοδίου και διαταράσσονται οι ισορροπίες στη μέχρι τότε ήρεμη οικογενειακή πορεία. Για όσους γνωρίζουν την οικογένεια στον χώρο της ναυτιλίας, αυτό που λέγεται είναι ότι ο Paul Karnesis, όπως συνήθιζαν να αποκαλούν τον Προκόπη στο εξωτερικό ή «P.K.», όπως τον φώναζαν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία αφού έτσι υπέγραφε, είχε έναν μοναδικό τρόπο να ρυθμίζει τα πάντα και να κρατά δεμένη την οικογένεια και τα αδέλφια του. Ηταν εξωστρεφής χαρακτήρας σε αντίθεση με τον Σπύρο. Τον γνώριζαν όλοι στη ναυτιλία. Οταν έλεγε κάποιος το όνομα Καρνέσης στο λιμάνι σήμαινε Προκόπης Καρνέσης. Κάποτε, σε μια επαγγελματική συνάντηση είπε κάποιος: «Να μιλήσουμε με τον Καρνέση για το θέμα». Οι παρευρισκόμενοι απόρησαν: «Μα ο Προκόπης δεν ασχολείται με αυτό». Για να πάρουν την απάντηση: «Τον Σπύρο εννοώ, όχι τον Προκόπη». Την ιστορία μας διηγήθηκε στέλεχος που ήταν παρών.
Η αποχώρησηΟταν έφυγε από τη ζωή ο P.K., ο γιος του Μάριος στην ουσία αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εταιρεία, γεγονός που είχε γίνει talk of the town στην Ακτή Μιαούλη. Εκείνη την εποχή είχε σηκωθεί πολλή σκόνη για το θέμα αυτό στα ναυτιλιακά γραφεία. Κατάφερε όμως να πατήσει στα πόδια του και να δημιουργήσει την MPK Shipping Inc. με εξειδίκευση στους τομείς ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοιων και θαλάσσιων μεταφορών. Στο πλευρό του έχει πολύτιμο συνεργάτη τη σύζυγό του Γεωργία Λογγίτση, με θητεία, ως νομικός σύμβουλος, δίπλα σε υπουργούς Ναυτιλίας. Είναι επίσης επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας Λογγίτση & Συνεργάτες και του Νομικού Tμήματος της Ναυτιλιακής Εταιρείας MPK Shipping Inc. Με τον Μάριο Π. Καρνέση έχουν δύο κόρες.
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