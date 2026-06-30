Μουντιάλ 2026: Διαμορφώθηκε το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των «16»
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Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Μαρόκο Καναδάς

Μουντιάλ 2026: Διαμορφώθηκε το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των «16»

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η φάση των νοκ-άουτ ξεκίνησε με αρκετές εκπλήξεις

Μουντιάλ 2026: Διαμορφώθηκε το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των «16»
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Με δυο... εκπλήξεις συνεχίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/6) η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, αφού Παραγουάη και Μαρόκο άφησαν εκτός συνέχειας Γερμανία και Ολλανδία αντίστοιχα.

Οι Λατίνοι επικράτησαν στα πέναλτι με 3-4 (1-1 κ.δ. και παράταση) της ομάδας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν και υποχρέωσαν τα Πάντσερ σε ιστορικό κάζο, ενώ η παρέα του Αγιούμπ Ελ Καμπί με τον ίδιο τρόπο (σσ πέναλτι) έστειλε.. σπίτι τους Ολλανδούς (2-3 πεν. , 1-1 κ.δ. και παράταση).

Έτσι, συναντούν στη φάση των «16» τον Καναδά και τη Βραζιλία, με το πρώτο ζευγάρι να έχει ήδη δημιουργηθεί και να είναι αυτό ανάμεσα στους διοργανωτές Καναδούς και τους Μαροκινούς, που θα αγωνιστούν το Σάββατο (4/7, 20:00) για μια θέση στην οκτάδα.
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