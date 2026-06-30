Viral η είσοδος της Ναόμι Οσάκα στο Wimbledon, φόρεσε κιμονό και έκλεψε την παράσταση

Παρότι το βρετανικό Grand Slam διατηρεί τον αυστηρό ενδυματολογικό κανόνα που επιβάλλει λευκή αγωνιστική εμφάνιση, η κάτοχος τεσσάρων

Grand Slam βρήκε τρόπο να ξεχωρίσει πριν ακόμη μπει στο

γήπεδο