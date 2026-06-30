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Viral η είσοδος της Ναόμι Οσάκα στο Wimbledon, φόρεσε κιμονό και έκλεψε την παράσταση
Viral η είσοδος της Ναόμι Οσάκα στο Wimbledon, φόρεσε κιμονό και έκλεψε την παράσταση
Παρότι το βρετανικό Grand Slam διατηρεί τον αυστηρό ενδυματολογικό κανόνα που επιβάλλει λευκή αγωνιστική εμφάνιση, η κάτοχος τεσσάρων Grand Slam βρήκε τρόπο να ξεχωρίσει πριν ακόμη μπει στο γήπεδο
Η Ναόμι Οσάκα κατάφερε να γίνει για ακόμη μία φορά viral, αποδεικνύοντας ότι για εκείνη τα Grand Slam δεν είναι μόνο τένις, αλλά και μόδα.
Στην πρεμιέρα της στο Wimbledon έκανε μία από τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις, φορώντας μια δημιουργία εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό, η οποία τράβηξε αμέσως τα βλέμματα θεατών και φωτογράφων.
Παρότι το βρετανικό Grand Slam διατηρεί τον αυστηρό ενδυματολογικό κανόνα που επιβάλλει λευκή αγωνιστική εμφάνιση, η κάτοχος τεσσάρων Grand Slam τίτλων βρήκε τρόπο να ξεχωρίσει πριν ακόμη μπει στο γήπεδο.
Η 28χρονη Γιαπωνέζα εμφανίστηκε στο Court No. 3 για την αναμέτρησή της με τη Γαλλίδα Έλσα Ζακμό φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη λευκή δημιουργία εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό. Το ρούχο ήταν διακοσμημένο με κεντημένους γερανούς και άνθη κερασιάς (σακούρα), δύο διαχρονικά σύμβολα της ιαπωνικής κουλτούρας, ενώ διέθετε χαρακτηριστικά φαρδιά μανίκια σε σχήμα καμπάνας, ζώνη obi και μια εντυπωσιακή ουρά από τούλι.
Η εμφάνιση αποτελεί ακόμη μία συνεργασία της Οσάκα με τη Nike, με την οποία η κορυφαία τενίστρια έχει μετατρέψει τις εισόδους της στα Grand Slam σε μικρά fashion events. Στο Roland Garros είχε παρουσιάσει εμφάνιση εμπνευσμένη από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, ενώ στο Australian Open είχε επιλέξει ένα outfit με αναφορές στη μέδουσα.
Η είσοδός της στο Roland Garros:
Στην πρεμιέρα της στο Wimbledon έκανε μία από τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις, φορώντας μια δημιουργία εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό, η οποία τράβηξε αμέσως τα βλέμματα θεατών και φωτογράφων.
Παρότι το βρετανικό Grand Slam διατηρεί τον αυστηρό ενδυματολογικό κανόνα που επιβάλλει λευκή αγωνιστική εμφάνιση, η κάτοχος τεσσάρων Grand Slam τίτλων βρήκε τρόπο να ξεχωρίσει πριν ακόμη μπει στο γήπεδο.
Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026
Η 28χρονη Γιαπωνέζα εμφανίστηκε στο Court No. 3 για την αναμέτρησή της με τη Γαλλίδα Έλσα Ζακμό φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη λευκή δημιουργία εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό. Το ρούχο ήταν διακοσμημένο με κεντημένους γερανούς και άνθη κερασιάς (σακούρα), δύο διαχρονικά σύμβολα της ιαπωνικής κουλτούρας, ενώ διέθετε χαρακτηριστικά φαρδιά μανίκια σε σχήμα καμπάνας, ζώνη obi και μια εντυπωσιακή ουρά από τούλι.
Η εμφάνιση αποτελεί ακόμη μία συνεργασία της Οσάκα με τη Nike, με την οποία η κορυφαία τενίστρια έχει μετατρέψει τις εισόδους της στα Grand Slam σε μικρά fashion events. Στο Roland Garros είχε παρουσιάσει εμφάνιση εμπνευσμένη από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, ενώ στο Australian Open είχε επιλέξει ένα outfit με αναφορές στη μέδουσα.
Η είσοδός της στο Roland Garros:
The fashion queen of Wimbledon has arrived! 🤩— Stan Sport (@StanSportAU) June 29, 2026
Naomi Osaka in yet another stunning outfit! 💅
↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/EsifAQglCQ
Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να ενισχύει το προφίλ της όχι μόνο ως μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της γενιάς της, αλλά και ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της αθλητικής μόδας.
Naomi Osaka's last four looks 🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026
Which one was your favorite? ⤵️#RolandGarros pic.twitter.com/y0z7aEAOny
Για την ιστορία, στο αγωνιστικό κομμάτι, η Οσάκα επικράτησε της Ζακμό με 6-1, 7-5, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο.
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