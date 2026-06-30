Μουντιάλ 2026: Τρέλα στους δρόμους της Παραγουάης για την επική πρόκριση επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ασουνσιόν, της πρωτεύουσας της Παραγουάης, για να πανηγυρίσουν μόλις τη δεύτερη φορά που η χώρα τους κερδίζουν αγώνα σε φάση νοκ άουτ Μουντιάλ