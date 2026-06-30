Μουντιάλ 2026: Τρέλα στους δρόμους της Παραγουάης για την επική πρόκριση επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο
Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ασουνσιόν, της πρωτεύουσας της Παραγουάης, για να πανηγυρίσουν μόλις τη δεύτερη φορά που η χώρα τους κερδίζουν αγώνα σε φάση νοκ άουτ Μουντιάλ
Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ασουνσιόν, της πρωτεύουσας της Παραγουάης, για να πανηγυρίσουν μόλις τη δεύτερη φορά που η χώρα τους κερδίζουν αγώνα σε φάση νοκ άουτ Μουντιάλ. Αυτοκίνητα που κόρναραν έκαναν ουρά μέσα στην πρωτεύουσα της μικρής χώρας της Νότιας Αμερικής, η οποία συνήθως δεν τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή για τίποτα. Αυτό το βράδυ όμως, η ομάδα τους, γνωστή ως «Albirroja» ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.
🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026
Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2
Ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένα σε ανάρτηση στο X έγραψε «Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ» και στη συνέχεια, κήρυξε «εθνική εορτή» χρησιμοποιώντας μια παιχνιδιάρικη βρισιά — το «carajo» στα ισπανικά — αλλά παρέλειψε το τελευταίο γράμμα, σαν να ήθελε να διατηρήσει την ευπρέπεια.
🚨 PARAGUAY 🇵🇾 ELIMINÓ A ALEMANIA 🇩🇪 de la Copa del Mundo, y así se celebra en las calles de Asunción. pic.twitter.com/PDycZgyuxT— Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) June 29, 2026
🇵🇾 ¡SE DESATÓ LA LOCURA EN PARAGUAY!— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026
🥳🏆 Luego de la victoria de su selección ante Alemania🇩🇪 en el Mundial, los guaraníes hicieron fiesta nacional.
📹 elizepequeno
📺 Sigue la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock#MundialTelemundo #Somos26 #FIFAWorldCup… pic.twitter.com/d59sp7zoYM
Ο Αμάδο Σαλόμον, ένας 58χρονος τραπεζίτης που οδηγούσε στην πομπή αυτοκινήτων στο κέντρο της Ασουνσιόν, είπε ότι η Παραγουάη «έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να αμύνεται με όλη της την καρδιά σε όλο το παιχνίδι, αλλά και στην παράταση. Αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να παλεύει», είπε.
🇵🇾🇩🇪 Absolute madness in Asuncion after Paraguay's historic win over Germany.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 30, 2026
The streets are going wild as the team qualifies for the round of 16.
South American passion on full display.
Writer: Solpic.twitter.com/ENzxbuBQ9L https://t.co/1YqUqAsamd
🇵🇾 AHORA. Sigue la alegría en las calles de Asunción por la victoria de Paraguay ante Alemania en el mundial de fútbol pic.twitter.com/qH1NzjADm4— Rodolfo Carrasco M. (@RodoCarrascoM) June 30, 2026
Στο μεταξύ ένας από τα βίντεο που αναρτήθηκαν από την Παραγουάη δείχνει την επίσημη αντιπροσωπεία του Προέδρου της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ να περιμένει στο αεροδρόμιο της Ασουνσιόν την έκβαση του αγώνα της Παραγουάης με τη Γερμανία. Όπως είναι λογικό, όλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.
🇵🇾LA ALEGRÍA PARAGUAYA. La delegación oficial del Pdte Kast esperó en el aeropuerto en Asunción la definición de Paraguay ante Alemania que clasificó a los guaraníes a la siguiente fase del mundial. Así celebraron los policías paraguayos la clasificación pic.twitter.com/AJ50FszCCq— Rodolfo Carrasco M. (@RodoCarrascoM) June 29, 2026
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