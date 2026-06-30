Μουντιάλ 2026: Τρέλα στους δρόμους της Παραγουάης για την επική πρόκριση επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Παραγουάη Γερμανία πανηγυρισμοί

Μουντιάλ 2026: Τρέλα στους δρόμους της Παραγουάης για την επική πρόκριση επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ασουνσιόν, της πρωτεύουσας της Παραγουάης, για να πανηγυρίσουν μόλις τη δεύτερη φορά που η χώρα τους κερδίζουν αγώνα σε φάση νοκ άουτ Μουντιάλ

Μουντιάλ 2026: Τρέλα στους δρόμους της Παραγουάης για την επική πρόκριση επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η απόλυτα τρέλα επικράτησε στην Παραγουάηγια την επική πρόκριση επί της Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026. H χώρας της λατινικής Αμερικής έκανε την μεγαλύτερη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως τώρα καθώς πέταξε εκτός συνέχειας από τη φάση των «32» κιόλας τους Γερμανούς οι οποίοι σπανίως γίνονται θύματα κάζου. Μάλιστα το έκαναν μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι με την Γερμανία να μην έχει ηττηθεί ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ασουνσιόν, της πρωτεύουσας της Παραγουάης, για να πανηγυρίσουν μόλις τη δεύτερη φορά που η χώρα τους κερδίζουν αγώνα σε φάση νοκ άουτ Μουντιάλ.  Αυτοκίνητα που κόρναραν έκαναν ουρά μέσα στην πρωτεύουσα της μικρής χώρας της Νότιας Αμερικής, η οποία συνήθως δεν τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή για τίποτα. Αυτό το βράδυ όμως, η ομάδα τους, γνωστή ως «Albirroja» ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.


Ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένα σε ανάρτηση στο X έγραψε «Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ» και στη συνέχεια, κήρυξε «εθνική εορτή» χρησιμοποιώντας μια παιχνιδιάρικη βρισιά — το «carajo» στα ισπανικά — αλλά παρέλειψε το τελευταίο γράμμα, σαν να ήθελε να διατηρήσει την ευπρέπεια.
Κλείσιμο


Ο Αμάδο Σαλόμον, ένας 58χρονος τραπεζίτης που οδηγούσε στην πομπή αυτοκινήτων στο κέντρο της Ασουνσιόν, είπε ότι η Παραγουάη «έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να αμύνεται με όλη της την καρδιά σε όλο το παιχνίδι, αλλά και στην παράταση. Αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να παλεύει», είπε.


Ο Λουίς Εσπινόλα, ένας 61χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου, το έθεσε ως εξής: «Με την Παραγουάη πρέπει να υποφέρεις μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας».


Στο μεταξύ ένας από τα βίντεο που αναρτήθηκαν από την Παραγουάη δείχνει την επίσημη αντιπροσωπεία του Προέδρου της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ να περιμένει στο αεροδρόμιο της Ασουνσιόν την έκβαση του αγώνα της Παραγουάης με τη Γερμανία. Όπως είναι λογικό, όλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. 
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης