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Μουντιάλ 2026: Γαλλία εναντίον Σουηδίας απόψε και ακόμα δύο ματς για τη φάση των «32»
Μουντιάλ 2026: Γαλλία εναντίον Σουηδίας απόψε και ακόμα δύο ματς για τη φάση των «32»
Από τις 20:00 ξεκινάει η δράση και σήμερα στη φάση των νοκ άουτ με το τελευταίο παιχνίδι να γίνεται στις 04:00 το πρωί της Τετάρτης
Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο ποδόσφαιρο με το Μουντιάλ 2026 να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2) με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μετά, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σουηδία (00:00, ΕΡΤ2) και το Μεξικό με το Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1).
Δείτε τα σημερινά παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (20:00, ΕΡΤ2)
Γαλλία - Σουηδία (00:00 ΕΡΤ2)
Μεξικό - Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1)
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2) με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μετά, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σουηδία (00:00, ΕΡΤ2) και το Μεξικό με το Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1).
Δείτε τα σημερινά παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Τα ματς του Μουντιάλ σήμερα
Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (20:00, ΕΡΤ2)
Γαλλία - Σουηδία (00:00 ΕΡΤ2)
Μεξικό - Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1)
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