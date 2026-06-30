Μουντιάλ 2026: Γαλλία εναντίον Σουηδίας απόψε και ακόμα δύο ματς για τη φάση των «32»

Από τις 20:00 ξεκινάει η δράση και σήμερα στη φάση των νοκ άουτ με το τελευταίο παιχνίδι να γίνεται στις 04:00 το πρωί της Τετάρτης