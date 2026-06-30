Μουντιάλ 2026: Γαλλία εναντίον Σουηδίας απόψε και ακόμα δύο ματς για τη φάση των «32»
SPORTS
Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Γαλλία Σουηδία

Μουντιάλ 2026: Γαλλία εναντίον Σουηδίας απόψε και ακόμα δύο ματς για τη φάση των «32»

Από τις 20:00 ξεκινάει η δράση και σήμερα στη φάση των νοκ άουτ με το τελευταίο παιχνίδι να γίνεται στις 04:00 το πρωί της Τετάρτης

Μουντιάλ 2026: Γαλλία εναντίον Σουηδίας απόψε και ακόμα δύο ματς για τη φάση των «32»
Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο ποδόσφαιρο με το Μουντιάλ 2026 να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. 

Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2) με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σουηδία (00:00, ΕΡΤ2) και το Μεξικό με το Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1).


Τα ματς του Μουντιάλ σήμερα

Δείτε τα σημερινά παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (20:00, ΕΡΤ2)

Γαλλία - Σουηδία (00:00 ΕΡΤ2)

Μεξικό - Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1)

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