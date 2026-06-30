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Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν έπειτα από κατάρρευση στέγης κτιρίου στο Πακιστάν
Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν έπειτα από κατάρρευση στέγης κτιρίου στο Πακιστάν
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει παραμείνει κανείς εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια - Συνελήφθη ο εργολάβος που είχε πρόσφατα κατασκευάσει το κτίριο
Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν και αρκετά ακόμη τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου στην ανατολική πόλη Λαχόρη του Πακιστάν την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης που μίλησαν στο πρακτορείο Xinhua.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Κάχνα, στα προάστια της Λαχόρης, στην ανατολική επαρχία Παντζάμπ, όπου δεκάδες παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα όταν η οροφή της αίθουσας κατέρρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντάς τα κάτω από τα συντρίμμια, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Rescue 1122, Φαρούκ Άχμεντ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 10 τραυματισμένα παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.
Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει παραμείνει κανείς εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια.
Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής επιχειρήσεων της αστυνομίας της Λαχόρης, Φαϊσάλ Καμράν, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι συνελήφθη ο εργολάβος που είχε πρόσφατα κατασκευάσει το κτίριο και ένα ακόμη άτομο. Όπως ανέφερε, τμήμα του κτιρίου βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή και εργάτες εργάζονταν στο σημείο όταν κατέρρευσε η οροφή.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των παιδιών, απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη.
Οι καταρρεύσεις στέγης και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και της χρήσης κακής ποιότητας οικοδομικών υλικών.
Τον Ιούλιο του 2025, 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πενταόροφο κτίριο σε μια φτωχογειτονιά του Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Κάχνα, στα προάστια της Λαχόρης, στην ανατολική επαρχία Παντζάμπ, όπου δεκάδες παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα όταν η οροφή της αίθουσας κατέρρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντάς τα κάτω από τα συντρίμμια, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Rescue 1122, Φαρούκ Άχμεντ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 10 τραυματισμένα παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.
At least 14 children killed in Lahore roof collapse— The Punch (@thepunch223) June 30, 2026
LAHORE: At least 14 children were killed and five others injured after the roof of a residential building being used as a home-based tuition centre collapsed in Lahore's Kahna area on Tuesday, rescue officials said.
The… pic.twitter.com/IhhrToDkNG
Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει παραμείνει κανείς εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια.
Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής επιχειρήσεων της αστυνομίας της Λαχόρης, Φαϊσάλ Καμράν, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι συνελήφθη ο εργολάβος που είχε πρόσφατα κατασκευάσει το κτίριο και ένα ακόμη άτομο. Όπως ανέφερε, τμήμα του κτιρίου βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή και εργάτες εργάζονταν στο σημείο όταν κατέρρευσε η οροφή.
انتہائی افسوسناک— Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) June 30, 2026
لاہور کے علاقے کاہنہ میں گھر میں ٹیوشن پڑھنے والے بچوں پر قیامت ٹوٹ پڑی،،،،گھر کی چھت گرنے سے 14 بچے منوں مٹی تلے دب کر جاں بحق ہوگئے#Lahore #Kahna @MaryamNSharif pic.twitter.com/rij19E08dk
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των παιδιών, απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη.
Οι καταρρεύσεις στέγης και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και της χρήσης κακής ποιότητας οικοδομικών υλικών.
Τον Ιούλιο του 2025, 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πενταόροφο κτίριο σε μια φτωχογειτονιά του Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν.
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