Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν έπειτα από κατάρρευση στέγης κτιρίου στο Πακιστάν

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει παραμείνει κανείς εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια - Συνελήφθη ο εργολάβος που είχε πρόσφατα κατασκευάσει το κτίριο